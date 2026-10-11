Honda dự kiến làm thêm xe bán tải, dùng chung nền tảng với Mitsubishi Triton

Honda đã từng có mẫu xe bán tải Ridgeline tại thị trường Bắc Mỹ nhưng dùng khung gầm liền khối (unibody) cùng với mẫu SUV Pilot. Việc sử dụng khung gầm rời từ Mitsubishi giúp Honda gia nhập phân khúc xe đa dụng địa hình mà không cần tốn kém khoản chi phí khổng lồ cho việc nghiên cứu và phát triển từ đầu.

Với Mitsubishi, việc bổ sung thêm mẫu xe thứ ba vào dây chuyền sản xuất tại nhà máy Laem Chabang (Thái Lan) sẽ giúp hãng xe Nhật Bản tận dụng tốt hơn chi phí nhờ lợi thế nhờ quy mô.

Mẫu xe mới nhất chưa có tên gọi và là dự án hợp tác OEM đầu tiên giữa Honda và Mitsubishi. Theo báo Yomiuri Shimbun của Nhật Bản, mẫu xe bán tải mới sẽ do Mitsubishi Thái Lan sản xuất và được phân phối thông qua hệ thống đại lý của chính Honda.

Xe bán tải mới của Honda sẽ chung khung gầm với Mitsubishi Triton. Ảnh: Honda, Mitsubishi

Thị trường chính của mẫu xe này sẽ là khu vực Đông Nam Á - nơi các dòng xe bán tải cỡ trung được ưa chuộng - sau đó sẽ được cân nhắc mở rộng sang các thị trường khác.

Như vậy, có thể xem mẫu xe bán tải mới của Honda chính là "anh em song sinh" với Mitsubishi Triton, đồng thời có "họ" với phiên bản Nissan Navara tại thị trường Australia.

Đối thủ cạnh tranh trực tiếp của mẫu xe này tại Đông Nam Á bao gồm Toyota Hilux, Ford Ranger, Isuzu D-Max và Nissan Navara. Toàn bộ các mẫu xe này cũng đã được phân phối tại Việt Nam.

Honda hiện chưa tiết lộ những thay đổi trên mẫu xe bán tải mới của mình. Tuy nhiên, nhiều khả năng ngoài hệ khung gầm chung với Mitsubishi Triton, mẫu xe này sẽ mang ngôn ngữ thiết kế đặc trưng của thương hiệu thay vì "mượn" cả các chi tiết thiết kế.

Mẫu xe bán tải Honda Ridgeline tại thị trường Bắc Mỹ sử dụng khung gầm liền khối - Ảnh: Honda

Đáng chú ý là dựa vào thời điểm ra mắt vào năm 2028 hoặc muộn hơn, mẫu xe bán tải mới của Honda được cho là sẽ phát triển trên nền tảng nâng cấp giữa vòng đời của Mitsubishi Triton. Do đó, cũng không loại trừ khả năng mẫu xe sẽ có cả hệ truyền động hybrid.

Thế hệ hiện hành của Mitsubishi Triton đang sử dụng hệ truyền động với máy dầu 2.4L, công suất cực đại 148 mã lực và 181 mã lực với một bộ tăng áp đơn, hoặc 201 mã lực với hệ thống tăng áp kép. Tùy theo cấu hình, sức mạnh được truyền tới cầu sau hoặc cả 4 bánh, trong đó các phiên bản cao cấp trang bị hệ thống 4 bánh chủ động Super Select 4WD-II tiên tiến hơn.

Ngoài mẫu bán tải sắp ra mắt, ba hãng xe Nhật Bản là Honda, Nissan và Mitsubishi cũng đang thảo luận về việc sử dụng chung bộ điều khiển điện tử (ECU) cho các dòng xe hybrid và thuần điện, cũng như tiêu chuẩn hóa phần mềm.

Đồng thời, Honda và Mitsubishi cũng đang nghiên cứu các cơ hội chia sẻ mô hình xe bổ sung và hợp tác phát triển buồng lái kỹ thuật số. pi.