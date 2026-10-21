Honda Dream Thái biển VIP, 4 lần dọn với dàn đồ hiệu chất chơi

Trong giới chơi xe máy cổ tại Việt Nam, Honda Dream Thái là cái tên gắn liền với ký ức của nhiều thế hệ. Từng là mẫu xe được ưa chuộng nhờ độ bền, khả năng vận hành ổn định và thiết kế thực dụng, Dream Thái ngày nay còn được săn tìm như một món đồ sưu tầm. Những chiếc xe còn nguyên bản, có lịch sử rõ ràng hoặc sở hữu biển số đẹp thường được giới chơi xe chú ý, nhất là khi kết hợp với quá trình phục chế và nâng cấp chỉn chu.

Không ít người chơi Dream Thái lựa chọn giữ nguyên dáng vẻ nguyên bản để lưu giữ giá trị hoài cổ. Trong khi đó, một bộ phận khác theo đuổi phong cách dọn kiểng, sử dụng phụ tùng cao cấp để tạo dấu ấn riêng nhưng vẫn giữ lại những đường nét đặc trưng của dòng xe huyền thoại. Với nhóm này, giá trị chiếc xe không chỉ nằm ở thương hiệu hay đời sản xuất mà còn đến từ công sức tìm kiếm phụ tùng, thời gian hoàn thiện và câu chuyện đằng sau mỗi lần dọn dựng.

Chiếc Honda Dream Thái đời 1996 của một người chơi xe tại Đồng Nai là trường hợp như vậy. Theo chia sẻ của chủ xe, đây là một trong những chiếc xe đầu tiên anh bắt đầu sưu tầm cho bộ sưu tập biển số đẹp thứ hai của mình. Khi mua lại khoảng 10 năm trước, chiếc xe đã xuống cấp nghiêm trọng, gần như chỉ còn là một khối sắt cũ. Thời điểm đó, điều khiến anh chú ý không hẳn là tình trạng chiếc xe mà chính là biển số 60-F3 2222.

Chiếc xe trước và sau khi được dọn mới.

“Tôi mua cái xe lấy cái biển số chứ xe đó em dọn lại 4 lần rồi”, chủ xe chia sẻ. Anh cho biết hiện không còn hình ảnh ghi lại quá trình phục chế ban đầu, bởi chiếc xe đã được mua từ khá lâu. Qua nhiều lần làm lại, chiếc Dream dần thay đổi diện mạo, từ một chiếc xe cũ nát thành bản độ kiểng với nhiều món đồ chơi hàng hiệu.

Biển số tứ quý 2 là điểm nhấn đặc biệt của chiếc xe. Trong quan niệm của nhiều người chơi biển số, số 2 thường gắn với ý nghĩa song hành, bền lâu; dãy bốn số 2 vì thế được xem là biển đẹp, dễ nhớ và có sức hút riêng. Với người sưu tầm, một chiếc xe cũ đôi khi được tìm mua trước hết vì biển số, sau đó mới tính đến chuyện phục chế hoặc tìm một chiếc xe phù hợp để hoàn thiện bộ sưu tập.

Chủ xe cho biết, ở thời điểm anh bắt đầu chơi dòng xe biển đẹp, những chiếc mang biển tứ quý 2 hay ngũ quý 2 có giá trị cao và được nhiều người săn đón. Sau chiếc Dream Thái này, anh tiếp tục theo đuổi một mẫu xe khác mang biển ngũ quý 2 là 60F3-22222. Điều đó cho thấy biển số không đơn thuần là chi tiết nhận diện mà còn là một phần quan trọng trong thú chơi xe của anh.

Về nguyên bản, chiếc xe là Honda Dream Thái đời 1996, sử dụng động cơ có đầu máy số 00. Xe từng mang màu sơn xanh lá đặc trưng trước khi được làm lại toàn bộ theo phong cách Dream EX5 của thị trường Malaysia, với bộ áo đen phối tem vàng. Cách phối màu này tạo diện mạo khác biệt so với những chiếc Dream Thái thường thấy, đồng thời gợi liên tưởng đến dòng Boon Siew EX5 quen thuộc tại Malaysia.

Điểm đáng chú ý là chủ xe không lựa chọn phong cách độ quá phá cách. Bộ khung dáng, yên xe, đèn hậu và những đường nét cơ bản của Dream vẫn được giữ lại. Thay vào đó, sự khác biệt đến từ cách phối màu, độ hoàn thiện của từng chi tiết và loạt phụ tùng được nâng cấp.

Ở dàn chân, xe sử dụng niềng nhôm Excel, kết hợp bộ căm sáng bóng. Hệ thống phanh đùm vẫn được giữ nguyên thay vì chuyển sang phanh đĩa, giúp tổng thể không mất đi vẻ cổ điển vốn có. Các chi tiết như càng thắng CNC và núm chỉnh màu nổi được bổ sung để tạo điểm nhấn, đồng thời tăng độ đồng bộ cho bản độ.

Phía sau, cặp giảm xóc Nitron có bình dầu rời là một trong những món đồ chơi đáng chú ý. Chi tiết này tạo vẻ thể thao cho chiếc xe, khác biệt với cấu hình giảm xóc phổ thông trên Dream nguyên bản. Dàn chân được phối cùng gấp sau bằng nhôm kiểu DDR/Super Cub, có các lỗ phay tạo hình, góp phần làm chiếc xe trông gọn và hiện đại hơn.

Khu vực động cơ cũng được chăm chút với nhiều chi tiết nâng cấp. Xe trang bị mô-bin đánh lửa MSD PN 8228 màu đỏ cùng dây phin MSD đồng bộ. Phần lốc máy được làm mới với tông xám bạc, kết hợp nắp quy lát CNC nhiều khía tản nhiệt và nắp nhớt CNC màu đỏ. Cổ pô titanium uốn cong, chuyển sắc xanh tím khi gặp ánh sáng, nối với phần pô sáng bóng tạo nên điểm nhấn nổi bật ở bên hông xe.

Không chỉ tập trung vào động cơ và dàn chân, chủ xe còn đầu tư cho những chi tiết trang trí. Baga giữa và baga trước được làm bằng titanium, tạo hình dạng lưới cầu kỳ. Hệ thống ốc CNC, inox và một số chi tiết titanium được phối hợp để tăng độ hoàn thiện. Những món đồ chơi này không làm thay đổi dáng xe quá nhiều nhưng khiến chiếc Dream trở nên nổi bật khi quan sát ở cự ly gần.

Với chiếc Dream Thái đời 1996 này, câu chuyện đáng chú ý nằm ở hành trình qua 4 lần dọn dựng, chiếc xe có diện mạo mới với phong cách EX5 Malaysia, dàn đồ chơi hàng hiệu và biển số tứ quý 2 được chủ nhân đặc biệt trân trọng.