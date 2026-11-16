Honda CR-V thế hệ mới sẽ ra mắt năm 2027

Paultan đưa tin, Honda công bố mẫu CR-V thế hệ tiếp theo sẽ chính thức trình làng vào năm 2027. Đáng chú ý, mẫu xe sẽ chỉ sử dụng hệ truyền động hybrid hai mô-tơ mới của hãng.

Honda CR-V thế hệ tiếp theo ra mắt năm 2027 (Ảnh: Paultan).

Đây là hệ truyền động thế hệ mới được gọi đơn giản là Honda Hybrid, hứa hẹn mang lại hiệu suất vận hành và khả năng tiết kiệm nhiên liệu vượt trội hơn. Tính cả CR-V thế hệ mới, công nghệ này sẽ được trang bị trên 15 mẫu xe mới của Honda bắt đầu từ năm sau.

Theo nhà sản xuất, hệ truyền động hybrid thế hệ mới giúp mở rộng dải vòng tua hoạt động hiệu quả nhất của động cơ, đồng thời gia tăng hiệu suất cho bộ truyền động hybrid. Hệ thống này sẽ kết hợp cùng cụm dẫn động bốn bánh toàn thời gian chạy điện mới nhằm kiểm soát mô-tơ một cách chính xác hơn.

Cấu hình hybrid mới sử dụng mô-tơ điện và động cơ xăng 4 xi-lanh chu trình Atkinson thế hệ tiếp theo. Honda cho biết hãng đặt mục tiêu cải thiện mức tiết kiệm nhiên liệu của CR-V hybrid sắp ra mắt lên hơn 10%.

Nền tảng khung gầm cỡ trung mới của Honda (Ảnh: Paultan).

Khi CR-V thế hệ thứ bảy chính thức xuất hiện, mẫu xe cũng đánh dấu màn ra mắt của nền tảng khung gầm hoàn toàn mới do Honda phát triển, hướng tới sự kết hợp giữa độ cứng vững thân xe cao và trọng lượng nhẹ, đi kèm kiến trúc mô-đun cho phép dùng chung nhiều linh kiện.

Đây là nền tảng khung gầm cỡ trung cũng sẽ được áp dụng cho mẫu Civic thế hệ tiếp theo. Honda cho biết kiến trúc mô-đun này nhẹ hơn tới 90 kg so với nền tảng hiện hành.

Trước đó, Honda từng tiết lộ rằng bằng cách sử dụng ba kích thước cố định ở phần đầu và đuôi xe, hãng có thể tạo ra nhiều kích cỡ và cấu hình khác nhau (cho các dòng xe như Civic và CR-V) thông qua việc điều chỉnh hệ thống treo, đồng thời cắt giảm được khoảng 10% chi phí sản xuất thân vỏ.

Đối với thị trường Bắc Mỹ, CR-V thế hệ thứ bảy sẽ tiếp nối các thế hệ tiền nhiệm khi tiếp tục được lắp ráp tại các nhà máy ở bang Ohio, Indiana (Mỹ) và tại Canada.