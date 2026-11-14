Honda CR-V thế hệ mới sẽ đổi nền tảng, chỉ còn động cơ hybrid

Dự kiến mẫu xe bán chạy nhất của Honda tại thị trường Mỹ sẽ chính thức ra mắt vào năm 2027, trùng với thời điểm kỷ niệm tròn 30 năm tên gọi CR-V ra đời, đồng thời được định danh là đời nâng cấp 2028. Thời điểm ra mắt Honda CR-V thế hệ thứ 7 được cho là khá sớm và theo đó gây nhiều bất ngờ. Lý do là CR-V thế hệ thứ 6 mới chỉ bắt đầu bán ra cách đây hơn 4 năm.

Thay đổi đáng chú ý nhất ở Honda CR-V thế hệ thứ 7 là hệ truyền động hybrid mới sử dụng hai motor điện, hứa hẹn cải thiện cả về hiệu suất vận hành lẫn mức tiêu thụ nhiên liệu. Kết quả tích cực có được nhờ hệ thống hybrid mới giúp động cơ xăng có thể hoạt động ở dải vòng tua rộng hơn hiện tại.

Honda chưa công bố các thông số cụ thể, nhưng nhiều khả năng công suất sẽ vượt mức 204 mã lực của thế hệ hiện hành. CR-V 2028 cũng sẽ trang bị hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian (AWD) chạy điện mới.

Phiên bản Honda CR-V Trailsport Hybrid 2026 tại thị trường Mỹ - Ảnh: Autoblog

Hãng xe Nhật Bản cũng cho biết, CR-V 2028 sẽ không còn phiên bản thuần động cơ đốt trong, thay vào đó tất cả đều sử dụng hệ truyền động hybrid. Lý do dẫn đến quyết định này, theo Autoblog, là bởi phiên bản CR-V Hybrid hiện hành đang chiếm quá nửa tổng doanh số của cả mẫu xe tại thị trường Mỹ.

Trước đó, đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Honda CR-V là Toyota RAV4 cũng đã áp dụng chiến lược điện hóa toàn bộ, bên cạnh mẫu sedan cỡ trung Camry, trong khi thương hiệu hạng sang Lexus cũng chuyển toàn bộ mẫu xe NX sang hybrid.

CR-V thế hệ mới cũng là mẫu xe đầu tiên được Honda ứng dụng nền tảng khung gầm mới của hãng. Hệ khung gầm mới được cải thiện về độ cứng vững mang lại cảm giác lái thể thao hơn. Đây là kiến trúc dạng mô-đun và sau CR-V sẽ được chia sẻ cho nhiều dòng xe Honda khác.

Về thiết kế, Honda chưa tiết lộ hình ảnh nào ngoài logo CR-V mới. Dù vậy, hãng cũng khẳng định mẫu gầm cao cỡ C thế hệ tiếp theo sẽ sở hữu ngoại hình và “thiết kế mới đầy táo bạo”.

Logo CR-V mới - Ảnh: Honda

Thiết kế nội thất cũng đang hoàn toàn giấu kín. Tuy nhiên, giới chuyên môn dự đoán mẫu xe sẽ trang bị hệ thống thông tin giải trí mới nhất, đồng thời khoang lái sẽ lược bỏ nhiều phím điều khiển vật lý để dồn vào màn hình cảm ứng.

Honda Nhật Bản cho biết CR-V thế hệ thứ 7 phân phối tại Mỹ vẫn sẽ được lắp ráp tại ba nhà máy đặt tại bang Ohio và Indiana.

Tại thị trường Mỹ, Honda CR-V vừa kết thúc nửa đầu năm 2026 với vị trí “vua doanh số” khi đạt kết quả bán hàng 226.114 chiếc, vượt qua 209.311 chiếc của Ford F-150 và bỏ xa mức 153.955 xe bàn giao của Toyota RAV4.

Tại thị trường Việt Nam, mẫu SUV cỡ C hiện phân phối cả hai tùy chọn truyền động thuần xăng và hybrid. Trong đó, doanh số của phiên bản CR-V Hybrid cũng đang cao hơn bản thuần xăng với lượng xe bàn giao khách hàng lũy kế 10 tháng năm 2026 đạt 2.694 chiếc, chiếm 54,7% trong tổng sản lượng bán hàng 4.927 chiếc của tất cả phiên bản cộng lại. CR-V hiện đang được lắp ráp trong nước tại nhà máy ô tô Honda Phú Thọ.