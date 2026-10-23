Honda CR-V thế hệ mới sắp ra mắt, có những thay đổi gì đáng chờ đợi?

Video: Honda CR-V thế hệ mới lộ diện.

Theo những thông tin và dự đoán mới nhất, Honda đang chuẩn bị nâng cấp toàn diện CR-V nhằm duy trì sức cạnh tranh tại thị trường Mỹ. Đây là một trong những sản phẩm quan trọng nhất của hãng xe Nhật Bản, với doanh số hiện gần tương đương tổng lượng bán ra của Honda Civic và Accord cộng lại.

Thay đổi đáng chú ý nhất trên CR-V 2028 có thể nằm ở hệ truyền động. Thay vì tiếp tục cung cấp cả phiên bản động cơ xăng và hybrid như hiện nay, Honda được kỳ vọng sẽ chuyển hoàn toàn sang hybrid, tương tự chiến lược Toyota áp dụng trên RAV4 2026.

Honda CR-V thế hệ mới hứa hẹn sẽ là màn “lột xác” mạnh tay.

Honda cũng đang phát triển công nghệ hybrid thế hệ mới, được cho là có chi phí sản xuất thấp hơn khoảng 30% so với trước. Điều này có thể giúp hãng kiểm soát giá bán, trong bối cảnh CR-V hiện hành có giá khởi điểm cao hơn một số đối thủ như Nissan Rogue, Kia Sportage và Hyundai Tucson tại Mỹ.

Bên cạnh đó, CR-V thế hệ mới có thể chuyển từ hệ dẫn động bốn bánh cơ khí sang hệ thống AWD điện, sử dụng mô-tơ điện để dẫn động một cầu xe. Thay đổi này được kỳ vọng cải thiện hiệu quả nhiên liệu và phạm vi hoạt động.

Về động cơ, CR-V Hybrid 2028 có khả năng chuyển sang sử dụng máy xăng tăng áp 1.5L, thay cho động cơ hút khí tự nhiên 2.0L hiện tại. Tuy nhiên, đây mới là dự đoán và chưa được Honda xác nhận.

Xe dự kiến ra mắt đầu 2027 với những thay đổi về hệ truyền động, thiết kế và công nghệ. Xe có thể loại bỏ bản thuần xăng để chuyển sang hybrid.

Không chỉ nâng cấp hệ truyền động, CR-V mới còn được kỳ vọng cải thiện đáng kể trang bị nội thất. Màn hình giải trí 12,3 inch tương tự Honda Accord có thể xuất hiện trên nhiều phiên bản, thay cho màn hình 9 inch hiện hành.

Các công nghệ hỗ trợ lái như kiểm soát hành trình thích ứng và hỗ trợ giữ xe giữa làn đường cũng có thể được nâng cấp. Trong khi đó, phiên bản Sport Touring cao cấp được kỳ vọng bổ sung ghế trước thông gió, camera 360 độ và chế độ Sport+ mô phỏng chuyển số, tương tự Honda Prelude mới.

Một khả năng khác là Honda sẽ đưa CR-V plug-in hybrid (PHEV) đến thị trường Mỹ. Hãng hiện đã phân phối cấu hình này tại một số thị trường khác, nhưng chưa xác nhận kế hoạch dành cho CR-V thế hệ tiếp theo tại Mỹ. Nếu xuất hiện, CR-V PHEV sẽ cạnh tranh trực tiếp với Toyota RAV4 PHEV.

Dự kiến, Honda sẽ đưa CR-V plug-in hybrid (PHEV) đến thị trường Mỹ.

Ngoài ra, phiên bản TrailSport nhiều khả năng tiếp tục được duy trì, hướng đến nhóm khách hàng yêu thích hoạt động ngoài trời và những cung đường địa hình nhẹ.

Với việc Toyota RAV4 đã chuyển hoàn toàn sang hybrid, cùng sức ép từ Hyundai Tucson, Kia Sportage và Nissan Rogue, Honda CR-V thế hệ mới được kỳ vọng sẽ có những nâng cấp đáng kể để duy trì vị thế trong phân khúc SUV cỡ C.

Dù vậy, các thông tin về hệ truyền động, trang bị và thời điểm ra mắt CR-V 2028 hiện chủ yếu dựa trên dự đoán. Honda chưa công bố đầy đủ thông số kỹ thuật hoặc kế hoạch phân phối chính thức của mẫu xe này.