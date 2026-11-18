Theo công bố của hãng, Honda CR-V thế hệ mới sẽ được bán ra từ năm 2027 với tên gọi là phiên bản 2028. Thời điểm này cũng đánh dấu cột mốc 30 năm kể từ khi dòng CR-V ra đời vào năm 1997.

Thay đổi đáng chú ý nhất ở sự thay đổi lần này nằm ở hệ truyền động. Thay vì tiếp tục duy trì cả phiên bản động cơ xăng và hybrid như thế hệ hiện tại, Honda sẽ chuyển sang cấu hình hybrid cho toàn bộ dòng CR-V mới. Đây được xem là bước chuyển lớn trong lịch sử mẫu SUV này, đồng thời đưa Honda CR-V đi theo hướng phát triển tương tự Toyota RAV4. Điều này đồng nghĩa với việc mẫu xe mới đã chuyển sang sử dụng hệ truyền động hybrid hoàn toàn từ phiên bản mới.

Honda CR-V thế hệ mới ra mắt năm 2027

Quyết định của Honda không quá bất ngờ khi phiên bản CR-V Hybrid hiện chiếm hơn một nửa doanh số của dòng xe tại thị trường Mỹ. Hãng xe Nhật cho biết hệ thống hybrid 2 motor thế hệ mới sẽ được cải thiện cả về khả năng vận hành lẫn hiệu suất tiết kiệm nhiên liệu.

Honda chưa công bố thông số công suất cụ thể của hệ truyền động mới. Tuy nhiên, nhiều người kỳ vọng mức công suất được kỳ vọng sẽ cao hơn con số 204 mã lực trên CR-V Hybrid hiện tại. Hệ dẫn động 4 bánh điện tử mới cũng sẽ xuất hiện trên thế hệ tiếp theo, dù hãng xe Nhật chưa tiết lộ thêm thông tin về cấu tạo và khả năng vận hành.

Bên cạnh hệ truyền động, Honda CR-V thế hệ thứ 7 sẽ sử dụng nền tảng khung gầm hoàn toàn mới. Honda cho biết nền tảng khung gầm này có độ cứng cao hơn, hướng đến khả năng vận hành thể thao và ổn định hơn.

Động cơ Honda CR-V

Về thiết kế, Honda mới chỉ hé lộ logo CR-V mới, chưa công bố hình ảnh ngoại thất hoàn chỉnh. Tuy nhiên, hãng xác nhận mẫu SUV thế hệ mới sẽ có diện mạo thay đổi mạnh mẽ so với phiên bản hiện hành.

Thông tin về khoang nội thất cũng chưa được Honda tiết lộ. Nhiều khả năng xe sẽ được cập nhật các công nghệ giải trí và hỗ trợ lái mới, nhưng cách bố trí bảng điều khiển, màn hình trung tâm hay các nút bấm vật lý vẫn còn là bí ẩn.

Honda CR-V thế hệ mới được xác nhận sẽ tiếp tục được sản xuất tại 3 nhà máy ở Bắc Mỹ, trong đó có các cơ sở tại bang Ohio và Indiana. Đây là thị trường đặc biệt quan trọng với mẫu SUV này.

Với thị trường Việt Nam, Honda CR-V hiện có cả phiên bản động cơ xăng và hybrid. Tuy nhiên, Honda chưa công bố kế hoạch đưa thế hệ thứ 7 về Việt Nam, cũng như chưa xác nhận danh mục phiên bản dành cho từng thị trường. Vì vậy, việc Honda CR-V mới chuyển sang hybrid hoàn toàn tại Bắc Mỹ chưa đồng nghĩa các phiên bản động cơ xăng sẽ bị loại bỏ ở Việt Nam.

Nguồn: Autoblog