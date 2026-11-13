Honda CR-V thế hệ mới lộ diện, loại bỏ phiên bản xăng

Theo thông báo mới nhất từ Honda, CR-V thế hệ thứ 7 sẽ chính thức có mặt tại thị trường Bắc Mỹ trong năm 2027, dưới dạng phiên bản đời 2028.

Đáng chú ý, hãng xe Nhật Bản xác nhận sẽ loại bỏ tùy chọn động cơ xăng thuần, chỉ cung cấp phiên bản hybrid cho dòng SUV bán chạy nhất của mình tại Mỹ.

Động thái đưa Honda CR-V đi theo chiến lược tương tự Toyota RAV4 thế hệ mới, khi đối thủ đồng hương cũng chuyển hoàn toàn sang các hệ truyền động hybrid và hybrid sạc ngoài.

CR-V mới sẽ tiết kiệm xăng hơn 10%

Ở thế hệ hiện hành, Honda CR-V tại Mỹ được phân phối với 2 lựa chọn hệ truyền động. Phiên bản xăng sử dụng động cơ tăng áp 1.5L, công suất 190 mã lực và mô-men xoắn 243 Nm, đi cùng hộp số CVT.

Trong khi đó, phiên bản hybrid kết hợp động cơ xăng 2.0L với hệ thống 2 mô-tơ điện, cho tổng công suất khoảng 204 mã lực. Tuy nhiên khi bước sang thế hệ thứ 7, Honda sẽ chỉ duy trì hệ truyền động hybrid tại thị trường Bắc Mỹ.

Mẫu xe được trang bị công nghệ Honda Hybrid thế hệ thứ 5, tiếp tục sử dụng cấu hình 2 mô-tơ điện nhưng được cải tiến về hiệu suất vận hành. Theo Honda, hệ thống mới mở rộng khoảng hoạt động hiệu quả của động cơ xăng, đồng thời giảm tổn hao năng lượng tại bộ truyền động điện.

Xe có thể sở hữu kiểu thiết kế logo tên gọi khác hoàn toàn bản tiền nhiệm. Ảnh: Honda.

Hãng đặt mục tiêu cải thiện mức tiết kiệm nhiên liệu hơn 10% so với hệ thống hiện hành. Bên cạnh đó, CR-V mới sẽ được trang bị hệ dẫn động 4 bánh bằng điện, cho phép điều khiển mô-tơ chính xác và phản hồi nhanh hơn.

Tuy nhiên Honda chưa công bố thông số công suất, mô-men xoắn hoặc mức tiêu thụ nhiên liệu chính thức của CR-V thế hệ mới. Ngoài hệ truyền động, mẫu SUV còn được phát triển trên nền tảng hoàn toàn mới, hướng đến mục tiêu giảm khối lượng và tăng độ cứng thân xe.

Kiến trúc mô-đun cũng cho phép Honda dùng chung nhiều thành phần giữa các dòng xe, qua đó tối ưu chi phí phát triển và sản xuất. Về ngoại thất, hãng mới xác nhận CR-V thế hệ thứ 7 sẽ sở hữu thiết kế mạnh mẽ hơn. Những hình ảnh chi tiết của xe vẫn chưa được công bố.

Vì sao Honda bỏ bản xăng?

Quyết định loại bỏ động cơ xăng thuần trên CR-V xuất hiện trong bối cảnh nhu cầu xe hybrid tại Mỹ liên tục tăng. Theo Honda, doanh số CR-V hybrid tại thị trường này đã tăng gần 10 lần kể từ khi phiên bản được giới thiệu vào năm 2020.

Hiện các phiên bản hybrid chiếm hơn 50% lượng CR-V bán ra tại Mỹ. Không chỉ riêng CR-V, xe hybrid còn đóng góp khoảng 30% tổng doanh số ôtô của Honda tại thị trường này.

Hãng xe Nhật Bản liên tiếp ghi nhận những kỷ lục doanh số xe hybrid trong năm 2024 và 2025, đồng thời kỳ vọng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Theo kế hoạch, Honda sẽ giới thiệu 15 mẫu hybrid thế hệ mới trên toàn cầu trước khi kết thúc năm tài chính 2030, trong đó Bắc Mỹ là thị trường trọng tâm.

Việc chuyển CR-V hoàn toàn sang hybrid vì vậy không đơn thuần là thay đổi hệ truyền động của một mẫu xe, mà còn nằm trong chiến lược tái phân bổ nguồn lực của Honda.

Trong khi thị trường xe thuần điện phát triển chậm hơn kỳ vọng, hãng đang ưu tiên nhiều nguồn lực hơn cho các sản phẩm hybrid để đáp ứng nhu cầu thực tế.

Thiết kế mới trên Honda CR-V. Ảnh: Honda.

Dù vậy, Honda vẫn tiếp tục phát triển ôtô thuần điện trong dài hạn.

Hiện Honda mới xác nhận kế hoạch phân phối CR-V hybrid thế hệ thứ 7 tại Bắc Mỹ. Hãng chưa cho biết liệu các thị trường khác có loại bỏ hoàn toàn phiên bản xăng thuần hay không.

Trong đó, kế hoạch đưa mẫu SUV thế hệ mới đến Ấn Độ vẫn chưa được xác nhận. Theo truyền thông địa phương, CR-V có thể nằm trong danh sách những sản phẩm nhập khẩu nguyên chiếc mà Honda đang cân nhắc phân phối tại quốc gia này.

Tại Việt Nam, CR-V hiện được phân phối với cả tùy chọn động cơ xăng tăng áp 1.5L và hệ truyền động hybrid e. Vì vậy, việc Honda chuyển hoàn toàn sang hybrid tại Bắc Mỹ chưa đồng nghĩa phiên bản xăng của CR-V sẽ bị loại bỏ tại Việt Nam.

Thông tin về cấu hình động cơ, thời điểm ra mắt và kế hoạch phân phối CR-V thế hệ mới ở các thị trường ngoài Bắc Mỹ vẫn cần chờ xác nhận chính thức từ Honda.