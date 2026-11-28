Honda CR-V thế hệ thứ 6 hiện có 5 phiên bản tại Việt Nam, gồm G, L, L AWD, e:HEV L và e:HEV RS. Giá niêm yết từ 1,039 đến 1,250 tỷ đồng. Giá lăn bánh tạm tính dao động từ 1,145 tỷ đồng (tỉnh/thành phố khác) đến 1,416 tỷ đồng (Hà Nội).

Mẫu crossover của Honda ra mắt lần đầu tại Nhật Bản năm 1995 với cấu hình 5 chỗ. Đến năm 2017, CR-V có thêm cấu hình 7 chỗ. Xe về Việt Nam từ tháng 3/2018 với ưu đãi thuế 0% và được xem là một trong những mẫu xe thành công của Honda tại thị trường này nhờ độ ổn định, bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu.

Ngày 25/10/2023, CR-V thế hệ thứ 6 ra mắt với 3 phiên bản máy xăng lắp ráp trong nước, cấu hình 7 chỗ, và 1 bản hybrid nhập khẩu từ Thái Lan, cấu hình 5 chỗ. Thế hệ này thay đổi toàn diện về thiết kế, trang bị và bổ sung tùy chọn hybrid, vốn đang là xu hướng của ngành ô tô toàn cầu.

Xe có 7 màu ngoại thất: Đen, Xám, Titan, Trắng Ngà, Xanh, Trắng Ngọc và Đỏ. Đối thủ cùng phân khúc gồm Mazda CX-5, Nissan X-Trail, Mitsubishi Outlander và Hyundai Santa Fe.

Bảng giá niêm yết và lăn bánh tạm tính tháng 11/2026

Lưu ý: Giá lăn bánh chỉ mang tính tham khảo, chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý và có thể thay đổi tùy khu vực, trang bị từng xe.

Kích thước lớn hơn, diện mạo thể thao hơn

CR-V 2026 có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.691 x 1.866 x 1.681/1.691 mm, tùy phiên bản. Xe dài hơn 68 mm và rộng hơn 11 mm so với thế hệ cũ. Chiều dài cơ sở tăng từ 2.660 mm lên 2.701 mm.

Mặt trước nổi bật với lưới tản nhiệt lục giác cỡ lớn, họa tiết bên trong và viền sơn đen. Cản trước dạng lưới tổ ong, hệ thống chiếu sáng LED thiết kế thanh mảnh. Thân xe có các đường gân dập nổi, mâm 5 chấu kép 18 inch đi cùng lốp 235/60R18, cửa mở góc 90 độ.

Phần đuôi xe ít thay đổi so với bản cũ. Vị trí gắn biển số được nâng cao hơn, cản sau ốp nhựa đen to bản, cụm ống xả hình thang mạ kim loại.

Riêng bản e:HEV RS có huy hiệu RS màu đỏ ở đầu và đuôi xe. Phiên bản này còn có các chi tiết sơn đen bóng ở lưới tản nhiệt, ốp gương và chấu mâm, kèm thanh giá nóc.

Cabin rộng hơn, hai cấu hình chỗ ngồi

Kích thước tăng giúp khoang cabin rộng rãi hơn. Xe có hai cấu hình: 5 chỗ cho bản hybrid và 7 chỗ cho ba bản máy xăng, thay vì chỉ 7 chỗ như trước.

Hàng ghế trước chỉnh điện 8 hướng cho người lái (nhớ 2 vị trí) và 4 hướng cho ghế phụ. Hàng ghế thứ hai gập 60:40 và có cửa gió điều hòa riêng, hàng thứ ba gập 50:50.

Sau vô-lăng là màn hình kỹ thuật số 10,2 inch trên các bản cao, còn hai bản thấp dùng màn TFT 7 inch. Màn hình giải trí trung tâm dạng cảm ứng, kích thước 7 đến 9 inch tùy phiên bản, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto.

Một số tiện nghi đáng chú ý gồm điều hòa tự động 2 vùng độc lập, cửa sổ trời toàn cảnh, đèn viền nội thất, sạc điện thoại không dây, màn hình hiển thị thông tin trên kính lái (HUD), khởi động từ xa, chìa khóa thẻ thông minh và phanh tay điện tử. Theo bảng thông số, cửa sổ trời toàn cảnh có trên bản L AWD và e:HEV RS, còn HUD chỉ có trên bản L AWD.

Hai hệ truyền động: xăng tăng áp và hybrid

Bản máy xăng dùng động cơ 1.5L DOHC VTEC Turbo, dung tích 1.498 cc, công suất 188 mã lực tại 6.000 vòng/phút, mô-men xoắn 240 Nm tại 1.700–5.000 vòng/phút. Hộp số CVT, hai bản G và L dẫn động cầu trước (FWD), bản L AWD dẫn động 4 bánh.

Bản hybrid 2.0L i-MMD gồm động cơ đốt trong 2.0L (146 mã lực tại 6.100 vòng/phút, 183 Nm) và môtơ điện 181 mã lực, 350 Nm. Khi kết hợp, hệ truyền động cho tổng công suất 204 mã lực và mô-men xoắn cực đại 350 Nm. Xe dùng hộp số e-CVT, dẫn động cầu trước.

Theo công bố, bản e:HEV RS tiêu thụ 5,2 lít/100 km ở chu trình hỗn hợp, 3,4 lít/100 km trong đô thị và 6,3 lít/100 km ngoài đô thị. Trong khi đó, các bản xăng có mức tiêu thụ hỗn hợp từ 7,3 đến 7,8 lít/100 km.

Thông số kỹ thuật các phiên bản

Honda Sensing và camera 360 độ

CR-V thế hệ thứ 6 tiếp tục có gói Honda Sensing. Gói này gồm đèn pha tự động chuyển chế độ chiếu xa, cảnh báo xe phía trước khởi hành, phanh tự động giảm thiểu va chạm, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo chệch làn, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi và camera quan sát điểm mù LaneWatch.

Xe còn có kiểm soát hành trình thích ứng (ACC), hỗ trợ đổ đèo, cảm biến va chạm trước và sau, cảnh báo áp suất lốp, cảnh báo tài xế buồn ngủ và móc ghế an toàn cho trẻ em Isofix. Điểm bổ sung so với đời cũ là camera 360 độ, có trên bản L AWD và e:HEV RS theo bảng thông số.

Điểm mạnh và hạn chế của Honda CR-V 2026

Về ưu điểm, xe có thiết kế hiện đại, trẻ trung hơn thế hệ trước, khoang cabin rộng rãi với nhiều tiện nghi. Động cơ hybrid cho khả năng vận hành mạnh mẽ và tiết kiệm nhiên liệu.

Về hạn chế, không gian hàng ghế thứ ba trên bản 7 chỗ khá chật, bản 5 chỗ không có lốp dự phòng. Giá bán cũng được đánh giá khá cao so với các đối thủ cùng phân khúc.

Nhìn chung, CR-V tháng 11/2026 có dải giá khá rộng, từ bản G 1,039 tỷ đồng đến hai bản cao nhất 1,250 tỷ đồng. Người mua có thể chọn giữa cấu hình 7 chỗ chạy xăng và cấu hình 5 chỗ hybrid tiết kiệm nhiên liệu hơn.