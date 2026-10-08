Honda CR-V sắp có thêm đối thủ mới tại Việt Nam, giá khoảng 1,5 tỷ đồng

Thông tin về Subaru Forester hybrid tại Việt Nam bắt đầu trở nên rõ ràng hơn khi fanpage Subaru Asia đăng tải hình ảnh giới thiệu phiên bản Forester e-Boxer hybrid kèm thông điệp "Coming soon", đồng thời nhắc đến Subaru Việt Nam. Đáng chú ý, dòng chữ "Made in Japan" xuất hiện trong hình ảnh quảng bá, qua đó hé lộ nguồn gốc của mẫu SUV này.

Subaru Forester hybrid.

Nếu kế hoạch được triển khai đúng như những thông tin hiện có, Subaru Forester hybrid sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản, tương tự phiên bản Forester sử dụng động cơ xăng đang được phân phối tại Việt Nam.

Kế hoạch đưa Forester hybrid về Việt Nam thực tế đã được đề cập từ đầu năm 2026. Đến tháng 7, một số đại lý Subaru bắt đầu nhận tiền đặt cọc cho phiên bản điện hóa này, đồng thời xuất hiện thông tin cho rằng xe có thể được giới thiệu trong tháng 10/2026. Nếu chính thức mở bán, Forester hybrid sẽ trở thành một trong những sản phẩm quan trọng của Subaru tại Việt Nam trong xu hướng chuyển dịch sang các dòng xe tiết kiệm nhiên liệu và điện hóa.

Giá Subaru Forester hybrid tại Việt Nam được dự kiến ở mức khoảng 1,5 tỷ đồng. Mức giá này không quá bất ngờ khi phiên bản Forester sử dụng động cơ xăng hiện hành đã tiến sát mốc 1,4 tỷ đồng. Tuy nhiên, nếu được niêm yết quanh mức 1,5 tỷ đồng, Forester hybrid sẽ phải cạnh tranh trong một phân khúc có nhiều đối thủ mạnh như Honda CR-V và Mazda CX-5. Đây cũng là bài toán không nhỏ đối với Subaru khi thương hiệu Nhật Bản định vị Forester theo hướng chú trọng khả năng vận hành, hệ dẫn động bốn bánh và công nghệ an toàn.

Điểm khác biệt đáng chú ý nhất của Subaru Forester hybrid nằm ở hệ truyền động Strong Hybrid, được phát triển để mô-tơ điện tham gia sâu hơn vào quá trình vận hành so với hệ thống hybrid trên Subaru Crosstrek. Tại các thị trường quốc tế, Forester hybrid sử dụng động cơ Boxer 2.5 lít cho công suất 162 mã lực và mô-men xoắn 209 Nm, kết hợp với mô-tơ điện có công suất 118 mã lực và mô-men xoắn 270 Nm. Hệ thống được hỗ trợ bởi cụm pin lithium-ion dung lượng 1,1 kWh.

Tổng công suất của hệ truyền động đạt 194 mã lực, khá sát với mức 204 mã lực của Honda CR-V hybrid. Sức mạnh được truyền tới cả bốn bánh thông qua hộp số eCVT và hệ dẫn động Symmetrical AWD đặc trưng của Subaru. Sự kết hợp giữa động cơ Boxer, mô-tơ điện và hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian không chỉ hướng tới khả năng vận hành ổn định mà còn giúp Forester hybrid duy trì lợi thế về khả năng bám đường trong nhiều điều kiện mặt đường khác nhau.

Khả năng tiết kiệm nhiên liệu cũng là một trong những điểm đáng chú ý trên Subaru Forester hybrid. Theo kết quả thử nghiệm của Hiệp hội Ô tô Australia (AAA), mẫu SUV này tiêu thụ khoảng 4,9 lít/100 km khi vận hành trong đô thị. Đây là con số đáng chú ý đối với một mẫu SUV sử dụng hệ dẫn động bốn bánh, đồng thời cho thấy lợi thế của công nghệ Strong Hybrid trong điều kiện thường xuyên di chuyển ở tốc độ thấp và giao thông đô thị.

Về trang bị, Subaru Forester hybrid tại Việt Nam được kỳ vọng sẽ kế thừa nhiều tiện nghi từ thế hệ Forester mới. Danh sách này có thể bao gồm màn hình giải trí 11,6 inch, kết nối điện thoại không dây, điều hòa tự động hai vùng, ghế lái chỉnh điện và cửa sổ trời. Tùy theo cấu hình được Subaru Việt Nam lựa chọn, những trang bị cao cấp hơn như camera 360 độ, ghế thông gió, gương chiếu hậu kỹ thuật số hay hệ thống âm thanh Harman Kardon cũng có khả năng xuất hiện trên xe.

Bên cạnh hệ truyền động Strong Hybrid, Subaru Forester hybrid nhiều khả năng tiếp tục được trang bị gói công nghệ hỗ trợ lái EyeSight đặc trưng của thương hiệu. Hệ thống này cung cấp nhiều tính năng an toàn chủ động như phanh phòng tránh va chạm, ga tự động thích ứng, hỗ trợ duy trì làn đường và cảnh báo chệch làn đường. Nếu được giữ nguyên ở cấu hình dành cho Việt Nam, EyeSight sẽ là một trong những yếu tố giúp Forester hybrid tạo khác biệt trong nhóm SUV hybrid cùng tầm giá.