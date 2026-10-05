Honda CR-V nhận giải 'Xe gia đình – Hạng 1-2 tỷ đồng' tại Better Choice Awards 2026

Tại Giải thưởng “Better Choice Awards 2026”, vượt qua nhiều đối thủ mạnh trong danh sách đề cử ở hạng mục về Xe – “Car Choice Awards”, mẫu SUV Honda CR-V đã được nhận giải thưởng “Xe gia đình – Hạng 1-2 tỷ đồng”

Tại Lễ công bố và trao giải Better Choice Awards 2026 diễn ra tại Hà Nội tối 4/10, Honda CR-V được vinh danh ở hạng mục “Xe gia đình – Hạng 1-2 tỷ đồng”. Giải thưởng do Hội đồng thẩm định và người dùng bình chọn, ghi nhận những giá trị của mẫu SUV Honda trong nhóm xe hướng đến nhu cầu sử dụng gia đình.

Better Choice Awards 2026 do Công ty cổ phần VCCorp triển khai, với sự đồng hành của các bộ, ngành, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh (HTV). Mùa giải năm nay mang chủ đề “Đổi mới sáng tạo – Vượt qua mọi biên giới”, tập trung tôn vinh các sản phẩm, giải pháp có tính đổi mới và đáp ứng nhu cầu thực tế của người tiêu dùng.

Tại nhóm giải thưởng Car Choice Awards, Honda CR-V vượt qua các mẫu xe cùng danh sách đề cử để giành giải “Xe gia đình – Hạng 1-2 tỷ đồng”. Theo Honda Việt Nam (HVN), kết quả này phản ánh sự quan tâm của người dùng đối với mẫu xe, đồng thời ghi nhận những yếu tố về vận hành, công nghệ, tiện nghi và khả năng đáp ứng nhu cầu gia đình.

Đại diện Honda Việt Nam nhận Giải thưởng “Xe gia đình – Hạng 1-2 tỷ đồng”

Honda CR-V thế hệ thứ 6 được HVN giới thiệu bản nâng cấp tại Việt Nam từ tháng 2/2026, với hai lựa chọn động cơ gồm hybrid và động cơ xăng truyền thống. Việc bổ sung các lựa chọn hệ truyền động giúp mẫu SUV đáp ứng đa dạng nhu cầu sử dụng, trong đó phiên bản hybrid hướng tới khả năng vận hành mạnh mẽ kết hợp tiết kiệm nhiên liệu.

Mẫu xe tiếp tục duy trì các giá trị về vận hành, công nghệ và tiện nghi. Thiết kế theo hướng thể thao cùng kích thước lớn hơn tạo không gian nội thất rộng rãi, phù hợp với nhu cầu di chuyển của gia đình. Honda CR-V cũng được trang bị hệ thống kết nối viễn thông Honda CONNECT và công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn tiên tiến Honda SENSING trên tất cả phiên bản.

Đáng chú ý, các phiên bản hybrid Honda CR-V e:HEV RS và e:HEV L sử dụng hệ thống gồm hai mô-tơ kết hợp động cơ đốt trong 2.0L, cho công suất cực đại 204 mã lực (152 kW). Hệ thống này hướng tới khả năng vận hành mạnh mẽ, đồng thời duy trì sự êm ái trong quá trình sử dụng.

Bản nâng cấp mới trên CR-V thế hệ thứ 6 được Honda giới thiệu từ tháng 2/2026 với hai tuỳ chọn động cơ Hybrid hoặc xăng truyền thống

Một điểm mới trên các phiên bản hybrid là hệ thống chuyển số bằng nút bấm. Thiết kế này giúp tối ưu không gian khu vực điều khiển, tạo thuận tiện khi thao tác và góp phần hạn chế tình trạng chuyển nhầm số trong quá trình lái xe.

Đây không phải lần đầu Honda CR-V được vinh danh tại Better Choice Awards. Năm 2024, mẫu xe nhận giải “Xe phổ thông tiêu biểu cho gia đình”. Đến năm 2025, Honda CR-V e:HEV RS tiếp tục được trao giải “Xe Hybrid của năm”.

Việc tiếp tục nhận giải tại mùa giải 2026 giúp Honda CR-V duy trì dấu ấn tại Better Choice Awards, đồng thời cho thấy xu hướng người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến những mẫu SUV có sự kết hợp giữa không gian sử dụng, công nghệ an toàn và các lựa chọn động cơ tiết kiệm nhiên liệu.