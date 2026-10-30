Honda CR-V hybrid thế hệ mới sắp có nâng cấp lớn về hệ dẫn động 4 bánh?

Honda đang chuẩn bị đưa vào ứng dụng hệ thống dẫn động bốn bánh điện tử e-AWD đầu tiên của hãng, đánh dấu bước thay đổi trong chiến lược phát triển hệ truyền động hybrid. Công nghệ này thuộc hệ thống Honda Hybrid thế hệ mới.

Khác với hệ dẫn động AWD truyền thống sử dụng trục truyền động cơ khí để phân phối sức mạnh tới bánh sau, e-AWD sử dụng một mô-tơ điện độc lập để đảm nhiệm nhiệm vụ này. Việc loại bỏ trục truyền động cơ khí mang lại lợi thế về bố trí không gian. Nhờ đó, khoang hành khách có thể trở nên rộng rãi hơn, đồng thời dung tích khoang hành lý cũng có khả năng được cải thiện.

Theo Honda, e-AWD không chỉ giúp cải thiện hiệu suất sử dụng năng lượng mà còn mang lại khả năng phản hồi chân ga nhanh hơn và kích hoạt dẫn động bốn bánh tức thời. Việc loại bỏ các bộ phận cơ khí cũng có thể góp phần mở rộng không gian khoang hành khách và khoang hành lý.

Trước mắt, Honda cho biết hệ thống e-AWD được phát triển dành cho các mẫu xe cỡ trung. Tuy nhiên, nhờ kết cấu gọn gàng, công nghệ này có tiềm năng được mở rộng sang những dòng xe nhỏ hơn trong tương lai.

Một trong những mẫu xe được kỳ vọng sẽ hưởng lợi từ công nghệ mới là Honda Odyssey thế hệ tiếp theo. Tại thị trường Mỹ, mẫu minivan này hiện chưa có tùy chọn hybrid hoặc dẫn động bốn bánh, trong khi đối thủ Toyota Sienna đã cung cấp cả hai. Việc bổ sung e-AWD có thể giúp Odyssey tăng sức cạnh tranh trong phân khúc MPV gia đình.

Bên cạnh Odyssey, Honda Accord Hybrid cũng là ứng viên tiềm năng. Mẫu sedan cỡ trung của Honda hiện chưa được cung cấp hệ dẫn động AWD tại nhiều thị trường, trong khi Toyota Camry Hybrid đã có tùy chọn dẫn động bốn bánh. Nếu được trang bị e-AWD, Accord sẽ có thêm lợi thế trong cuộc cạnh tranh với đối thủ đồng hương.

Ngoài hai mẫu xe trên, hệ thống e-AWD cũng có thể xuất hiện trên Honda CR-V thế hệ mới, HR-V hoặc những sản phẩm hybrid khác. Thậm chí, Honda Civic cũng được xem là ứng viên tiềm năng để cạnh tranh với Toyota Corolla Hybrid AWD.

Dù vậy, việc ứng dụng e-AWD trên Accord, Odyssey hay các mẫu xe kể trên hiện mới dừng ở mức dự đoán. Honda chưa công bố danh sách sản phẩm, thông số kỹ thuật chi tiết hoặc thời điểm thương mại hóa hệ thống mới.

Sự xuất hiện của e-AWD được kỳ vọng sẽ giúp Honda mở rộng danh mục xe hybrid dẫn động bốn bánh, đồng thời nâng cao khả năng cạnh tranh trước các đối thủ đang đẩy mạnh điện hóa sản phẩm.

Theo forum.autodaily.vn