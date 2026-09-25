Honda CR-V Hybrid 2027 sẽ rẻ hơn, 'uống' ít xăng hơn

Honda cho biết, mẫu xe CR-V ra mắt năm 2027 sẽ bắt đầu được áp dụng hệ truyền động hybrid thứ 5 đang được hãng phát triển. Honda CR-V là mẫu xe đầu tiên được áp dụng, sau đó là các mẫu xe khác như Accord, Civic, HR-V và Prelude.

Nâng cấp này trước mắt sẽ dành cho các dòng sản phẩm ở thị trường Canada, tiếp đến là Mỹ.

Điểm đáng chú ý nhất ở Honda CR-V Hybrid 2027, theo Nikkei Asia, là hệ truyền động mới sẽ cải thiện được khoảng 10% hiệu suất nhiên liệu, đồng thời cắt giảm được khoảng 30% chi phí sản xuất, qua đó giúp giá thành của mẫu xe giảm đáng kể.

Hệ thống hybrid thế hệ thứ 5 trang bị trên Honda CR-V 2027 sử dụng động cơ xăng 4 xi-lanh dung tích 2.0L phun nhiên liệu trực tiếp kết hợp với hai motor điện mới. Hộp số cũng sẽ được tích hợp tính năng S+ Shift để giả lập cấp số thể thao.

Mẫu xe Honda CR-V Hybrid thế hệ hiện hành đang được lắp ráp tại Việt Nam.

Không chỉ được nâng cấp hệ truyền động, CR-V thế hệ mới và các mẫu Honda tiếp theo còn được phát triển trên nền tảng cỡ trung thế hệ mới của hãng, từng được giới thiệu vào cuối năm ngoái.

Khi kết hợp với hệ thống hybrid mới, nền tảng này sẽ giúp chiếc xe nhẹ hơn khoảng 90 kg so với một mẫu Honda thế hệ hiện tại có cấu hình tương đương.

Bên cạnh đó, hãng xe Nhật Bản cũng sẽ trang bị hệ thống quản lý chuyển động trên toàn bộ dải sản phẩm, bao gồm CR-V.

Điểm nhấn là hệ thống này sử dụng cảm biến đo lường quán tính 6-axis IMU để phân tích và kiểm soát góc quay gạt, từ đó can thiệp nhẹ vào lực phanh và mô-men xoắn của môtơ điện để tối ưu khả năng vận hành. Dựa trên dữ liệu thu thập theo thời gian thực, hệ thống có thể thực hiện những điều chỉnh rất nhỏ đối với lực phanh và mô-men xoắn từ các mô-tơ điện.

Nếu kế hoạch này được giữ nguyên, mảng xe điện hoá của Honda được kỳ vọng sẽ có những sự bứt phát cả về doanh số lẫn hiệu quả kinh doanh.

Tại thị trường Việt Nam, mẫu xe Honda CR-V ghi nhận tổng sản lượng bán hàng đạt 4.205 chiếc luỹ kế 8 tháng năm 2026. Đáng chú ý là phiên bản hybrid CR-V e:HEV chiếm tỷ trọng đến 53%, đạt 2.228 chiếc. Phiên bản CR-V Hybrid thế hệ hiện hành cũng đã được Honda Việt Nam đưa về lắp ráp trong nước.