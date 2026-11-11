Honda CR-V có thêm phiên bản mới, giá gần 530 triệu đồng

Mẫu SUV hạng C này được phân phối với một cấu hình duy nhất, tập trung nâng cấp các trang bị tiện nghi và công nghệ nhằm tăng sức cạnh tranh trong phân khúc SUV cỡ trung. So với những phiên bản khác, Honda CR-V All-Round Glory Edition 2027 vẫn duy trì thiết kế ngoại thất quen thuộc và hệ truyền động hybrid 2.0L nhưng được bổ sung một số tính năng đáng chú ý như nội thất màu nâu, sạc điện thoại không dây công suất 50W, cốp điện điều khiển bằng chân và camera toàn cảnh.

Honda CR-V All-Round Glory Edition 2027.

Về thiết kế, Honda CR-V All-Round Glory Edition gần như giữ nguyên diện mạo của mẫu CR-V hiện đang được phân phối. Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt hình khiên đa giác, được trang trí bằng các chi tiết mạ crôm, kết hợp cụm đèn pha thanh mảnh ở hai bên tạo nên diện mạo hiện đại và dễ nhận diện. Trong khi đó, khu vực phía sau sử dụng cụm đèn hậu LED thiết kế hình chữ L cùng hệ thống ống xả kép bố trí đối xứng hai bên, góp phần tăng vẻ thể thao cho mẫu SUV Nhật Bản.

Kích thước tổng thể của Honda CR-V All-Round Glory Edition lần lượt là 4.703 mm chiều dài, 1.866 mm chiều rộng và 1.680 mm chiều cao. Tùy theo cấu hình trang bị, chiều cao xe có thể đạt 1.683 mm hoặc 1.690 mm. Chiều dài cơ sở ở mức 2.701 mm, hứa hẹn mang đến không gian cabin tương đối rộng rãi cho cả hai hàng ghế.

Bên trong cabin, Honda CR-V All-Round Glory Edition sở hữu thiết kế khoang lái bao quanh người điều khiển, kết hợp các màn hình kỹ thuật số nhằm tăng tính hiện đại. Xe được trang bị cụm đồng hồ LCD kích thước 10,2 inch và màn hình giải trí trung tâm 12,3 inch, tích hợp hệ thống kết nối thông minh Honda Connect 4.0. Nền tảng này hỗ trợ các tính năng kết nối và tương tác thông minh, giúp người dùng thuận tiện hơn trong quá trình sử dụng những tiện ích giải trí và điều khiển trên xe.

Đáng chú ý, phiên bản All-Round Glory Edition được bổ sung nhiều trang bị tiện nghi so với cấu hình trước đó. Khoang nội thất có thêm tùy chọn phối màu nâu, tạo cảm giác sang trọng và ấm cúng hơn. Hệ thống sạc điện thoại không dây công suất 50W cũng là điểm nâng cấp đáng quan tâm, cho phép nạp năng lượng cho các thiết bị tương thích nhanh chóng mà không cần sử dụng dây cáp.

Ngoài ra, xe còn được trang bị cửa hậu đóng mở tự động bằng thao tác đá chân và hệ thống camera toàn cảnh, hỗ trợ người lái quan sát khu vực xung quanh khi đỗ xe hoặc di chuyển trong không gian hẹp. Những bổ sung này giúp Honda CR-V All-Round Glory Edition trở nên thực dụng hơn, đặc biệt đối với nhóm khách hàng gia đình.

CR-V All-Round Glory Edition sử dụng hệ truyền động hybrid kết hợp động cơ xăng 2.0L và một mô-tơ điện. Động cơ xăng có công suất tối đa 150 mã lực, trong khi mô-tơ điện đạt công suất tối đa 184. Hệ thống truyền động được kết hợp với hộp số E-CVT, hướng đến khả năng vận hành êm ái và tối ưu hiệu quả sử dụng nhiên liệu trong nhiều điều kiện giao thông khác nhau.