Honda Click 16 năm tuổi giá đắt ngang SH Mode mới vì biển tứ quý 9

Honda Click từng là mẫu xe tay ga quen thuộc tại Việt Nam nhờ thiết kế nhỏ gọn, linh hoạt và khả năng vận hành phù hợp với nhu cầu đi lại hàng ngày. Sau nhiều năm ngừng phân phối, dòng xe này vẫn xuất hiện trên thị trường xe máy cũ, song phần lớn có giá bán ở mức bình dân.

Theo khảo sát trên thị trường xe máy cũ, Honda Click đời 2010 hiện thường được rao bán với giá khoảng 5-10 triệu đồng, tùy tình trạng động cơ, ngoại hình, giấy tờ và mức độ nguyên bản. Những chiếc xe được giữ gìn tốt, máy móc hoạt động ổn định có thể được người bán định giá cao hơn mặt bằng chung. Tuy nhiên, giá chào bán còn phụ thuộc vào từng chiếc xe và không nhất thiết phản ánh giá giao dịch thực tế.

Chiếc Honda Click 110 đời 2010 biển tứ quý 9 được chào bán với giá 66 triệu đồng.

Bởi vậy, mức giá 66 triệu đồng dành cho một chiếc Honda Click 110 đời 2010 được anh Đặng Quân (Cầu Giấy, Hà Nội) chào bán khiến nhiều người chú ý. So với mức giá phổ biến nói trên, chiếc Click được rao bán 66 triệu đồng có giá cao gấp khoảng 6-13 lần. Với số tiền này, người mua có thể cân nhắc những mẫu xe tay ga đời mới, trong đó có Honda SH Mode (60,79-67,59 triệu đồng).

Theo lý giải của người bán, giá trị đặc biệt của chiếc Click không nằm ở công nghệ hay trang bị, mà chủ yếu đến từ biển số tứ quý 9 và tình trạng xe nguyên bản, động cơ vận hành còn khá tốt.

Trong giới chơi xe, những biển số có dãy số lặp thường được quan tâm bởi tính độc đáo và ý nghĩa phong thủy. Số 9 thường được liên tưởng đến sự trường tồn, bền vững và may mắn. Đây cũng là bộ số được ưa chuộng nhất trên thị trường.

Cận cảnh biển số tứ quý 9 của xe.

Bên cạnh đó, thiết kế nhỏ gọn với những đường nét góc cạnh đặc trưng của thế hệ Click đầu tiên vẫn mang dáng vẻ quen thuộc của dòng xe tay ga đô thị cuối những năm 2000.

Qua hình ảnh thực tế, chiếc Honda Click 2010 có ngoại hình còn khá mới so với một mẫu xe đã qua sử dụng 16 năm. Dàn áo màu trắng vẫn giữ được độ bóng, các chi tiết nhựa đen, yên xe và cụm đèn trước, sau nhìn khá bóng, chưa thấy dấu hiệu trầy xước lớn. Tem xe, logo Honda và các chi tiết trang trí hai bên thân xe còn tương đối rõ nét. Các chi tiết như ống xả, giảm xóc sau và hệ thống phanh trước còn đầy đủ, tổng thể xe khá đồng bộ, không có dấu hiệu độ chế ngoại hình nổi bật.

Chiếc Honda Click 2010 có ngoại hình còn khá mới so với một mẫu xe đã qua sử dụng 16 năm.

Về vận hành, Honda Click 110 đời 2010 thuộc nhóm xe tay ga dung tích nhỏ, hướng đến sự tiện dụng và dễ điều khiển. Tùy phiên bản và thị trường phân phối, thông số kỹ thuật có thể khác nhau. Ở phiên bản 110cc phổ biến, xe sử dụng động cơ xăng 4 kỳ, xi-lanh đơn, dung tích khoảng 108cc, kết hợp hộp số tự động vô cấp.

Cấu hình này phù hợp với nhu cầu đi lại trong đô thị, nơi người lái thường xuyên phải tăng giảm tốc độ và di chuyển qua những tuyến đường đông đúc. Trang bị của xe tương đối đơn giản so với các mẫu tay ga hiện đại, nhưng kết cấu không quá phức tạp giúp việc bảo dưỡng thuận tiện nếu phương tiện còn trong tình trạng tốt và có phụ tùng thay thế phù hợp.

Tuy nhiên, tuổi đời 16 năm cũng đồng nghĩa xe có thể phát sinh những vấn đề liên quan đến hao mòn cơ khí, hệ thống nhiên liệu, gioăng phớt hoặc các chi tiết cao su. Với người mua thông thường, một chiếc Click cùng đời có giá vài triệu đến khoảng 10 triệu đồng sẽ hợp lý hơn về mặt kinh tế. Ngược lại, với người chơi biển số đẹp, giá trị của chiếc xe có thể nằm ở yếu tố sưu tầm nhiều hơn công năng sử dụng.