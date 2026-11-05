Honda Civic Type R có thêm phiên bản đường đua

Honda xác nhận đang phát triển phiên bản thương mại của Civic Type R HRC Concept dành cho thị trường Mỹ. Mẫu xe được định hướng tập trung vào khả năng vận hành trên đường đua, thay vì chỉ phục vụ nhu cầu di chuyển hàng ngày như phiên bản tiêu chuẩn.

Honda Civic Type R HRC Concept.

Theo Paultan, Civic Type R HRC Concept sẽ xuất hiện tại triển lãm xe độ SEMA 2026, diễn ra từ ngày 3 - 6/11 tạiLas Vegas, Mỹ. Trước đó, mẫu xe từng được giới thiệu lần đầu tại Tokyo Auto Salon hồi tháng 1.

Điểm khác biệt của Civic Type R HRC nằm ở việc ứng dụng công nghệ từ Honda Racing Corporation (HRC), bộ phận phụ trách các hoạt động đua xe thể thao của Honda. Hãng cho biết quá trình phát triển có sự tham gia của các tay đua, nhằm cải thiện khả năng vận hành trên đường đua.

Tuy nhiên, Honda chưa tiết lộ thông số động cơ, công suất, những thay đổi về hệ thống khung gầm hay giá bán của Civic Type R HRC. Thời điểm phiên bản thương mại ra mắt cũng chưa được công bố.

Hasport Prelude Club Racer phát triển từ Honda Prelude thế hệ mới, thay hệ truyền động hybrid nguyên bản bằng hệ truyền động của Civic Type R, phục vụ các cuộc đua tính thời gian.

Cùng với Civic Type R HRC, Honda sẽ giới thiệu dòng phụ kiện hiệu năng cao HRC Performance Parts tại SEMA 2026. Danh mục ban đầu gồm vành hợp kim rèn trọng lượng nhẹ, hệ thống ống xả tinh chỉnh và cần số hành trình ngắn, dành cho các mẫu Civic Type R, Acura Integra Type S và Passport TrailSport.

Những phụ kiện này dự kiến mở bán từ tháng 3/2027 tại hệ thống đại lý Honda, Acura ở Mỹ và nền tảng Honda DreamShop. Trong tương lai, hãng có kế hoạch bổ sung hệ thống treo coilover có thể điều chỉnh góc camber và bộ phanh Brembo với kẹp phanh 6 piston.

Một mẫu xe khác xuất hiện tại gian trưng bày của Honda là Hasport Prelude Club Racer, phát triển từ dòng coupe Prelude thế hệ mới. Xe được thay thế hệ truyền động hybrid nguyên bản bằng hệ truyền động của Civic Type R, phục vụ các cuộc thi chạy tính thời gian trên đường đua.

Ngoài ra, Honda còn mang đến SEMA nhiều mẫu xe đua, gồm Civic Type R TCR, NSX GT3, xe đua Công thức 1 AMR26 và một số phương tiện phục vụ giải đua địa hình Baja.

Hiện, Civic Type R HRC mới được xác nhận phát triển cho thị trường Mỹ. Honda chưa đề cập kế hoạch phân phối phiên bản này tại các thị trường khác.