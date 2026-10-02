Honda Civic Type R 2027 thêm ghế sưởi, giá từ 49.990 USD

Theo MotorTrend, Honda Civic Type R phiên bản 2027 được nâng cấp giữa vòng đời với những thay đổi tập trung vào trải nghiệm lái và tiện nghi, thay vì tăng công suất động cơ.

Ở ngoại thất, thay đổi dễ nhận thấy nhất nằm ở phần đầu xe. Honda điều chỉnh cản trước nhằm tăng hiệu quả làm mát động cơ và giảm lực nâng khí động học khi xe chạy ở tốc độ cao. Hãng cũng bổ sung màu sơn mới Meteorite Gray Metallic.

Honda Civic Type R 2027.

Hệ thống treo được hiệu chỉnh lại giảm chấn. Theo Honda, thay đổi này giúp bánh xe bám mặt đường tốt hơn, hạn chế dao động và giảm độ xóc khi đi qua bề mặt không bằng phẳng, đồng thời cải thiện độ ổn định khi vận hành.

Hệ thống phanh cũng được tinh chỉnh bằng cách bổ sung lò xo ở cơ cấu bàn đạp, giúp giảm khoảng hành trình tự do và tạo cảm giác phản hồi trực tiếp hơn. Tính năng tự động bù vòng tua khi về số được điều chỉnh để động cơ tăng vòng tua nhanh hơn.

Một trong những thay đổi đáng chú ý bên trong cabin là ghế trước có chức năng sưởi, lần đầu xuất hiện trên Civic Type R. Xe còn được bổ sung gương chiếu hậu chống chói tự động, nâng cấp các hệ thống an toàn và hỗ trợ người lái.

Khoang lái của Honda Civic Type R 2027.

Honda thay một số bề mặt nhựa trên bảng táp-lô và cửa bằng vật liệu Ultrasuede. Các chi tiết như cần số, tay nắm cửa và ốp bảng điều khiển chuyển sang tông xám tối, trong khi những điểm trang trí mạ crôm ở cửa gió điều hòa và núm chỉnh nhiệt độ được loại bỏ.

Hệ thống thông tin giải trí được cập nhật phần mềm, tích hợp các chức năng của Google. Các cổng kết nối trên xe cũng chuyển sang chuẩn USB-C.

Civic Type R 2027 vẫn sử dụng động cơ K20C 2.0 tăng áp, công suất 315 mã lực và mô-men xoắn 420 Nm. Hộp số sàn 6 cấp tiếp tục là lựa chọn duy nhất, duy trì đặc trưng của mẫu hatchback hiệu suất cao này.

Tại Mỹ, Civic Type R 2027 có giá khởi điểm 49.990 USD, tăng 1.300 USD so với đời 2026, tương đương khoảng 1,32 tỷ đồng. Tuy nhiên, Honda đã loại hai màu sơn đen và đỏ vốn không tính thêm phí trên đời trước. Khi cộng chi phí màu sơn cao cấp, giá thực tế thấp nhất của xe ở mức 50.445 USD, tương đương khoảng 1,33 tỷ đồng.