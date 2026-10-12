Honda City mới ra mắt - chỉ còn 2 phiên bản, cao nhất 569 triệu đồng

Honda City bản nâng cấp 2026 vừa chính thức ra mắt thị trường Việt Nam. Mẫu sedan cỡ B tiếp tục lắp ráp trong nước, tuy nhiên giảm số lượng phiên bản còn 2, giá khởi điểm 539 triệu đồng cho bản L và 569 triệu đồng cho bản RS.

So với các phiên bản L và RS cũ, giá bán Honda City bản nâng cấp không có sự thay đổi. Khác biệt duy nhất là sự vắng mặt của bản G - tùy chọn từng có giá 499 triệu đồng.

Thay đổi ngoại hình, nâng cấp trang bị

Ở lần nâng cấp này, Honda City sở hữu phần đầu xe tạo hình liền mạch hơn, nhờ các đường nét tinh chỉnh ở lưới tản nhiệt và cản trước. Vị trí logo Honda được điều chỉnh thấp về sát lưới tản nhiệt, thiết kế cản sau cũng được thay đổi để tạo ra sự đồng nhất tổng thể.

Cụm đèn chiếu sáng chính ở bản L nay sử dụng công nghệ LED. Ở cả 2 phiên bản, Honda City đều có thiết kế mới cho cụm đèn chính, kết hợp cơ chế chiếu sáng dạng thấu kính.

Chỉ trên phiên bản RS, màu sắc cụm đèn hậu được thay đổi, kết hợp các chi tiết ngoại thất màu đen mới như tay nắm cửa ngoài, la-zăng tạo ra vẻ ngoài mang tính thể thao.

Kích thước tổng thể của mẫu sedan cỡ B được điều chỉnh theo hướng bề thế hơn, với chiều dài tăng thêm 5 mm. Giờ đây, Honda City sở hữu các thông số dài x rộng x cao lần lượt 4.580 x 1.748 x 1.467 mm, riêng bản RS có chiều dài tổng thể 4.589 mm.

Bên trong khoang lái, Honda City được trang bị màn hình trung tâm kích thước 10 inch ở bản RS. Cổng kết nối USB Type-C có trên 2 phiên bản, riêng bản RS có hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây và hệ thống kết nối Honda Connect.

Bản nâng cấp Honda City vẫn duy trì hệ thống âm thanh 8 loa, lẫy chuyển số thể thao, chức năng khởi động xe từ xa. Gói công nghệ trợ lái nâng cao Honda Sensing là trang bị mặc định trên 2 phiên bản Honda City 2026.

Dưới nắp ca-pô Honda City vẫn là khối động cơ 1.5L DOHC i-VTEC, sản sinh công suất tối đa 119 mã lực tại 6.600 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 145 Nm tại 4.300 vòng/phút, kết hợp hộp số tự động vô cấp CVT.

Bản nâng cấp sẽ giúp Honda City lội ngược dòng?

Báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) và TC Motor cho thấy sau 9 tháng, Honda City đang tạm thời là sedan cỡ B bán chạy thứ nhì toàn thị trường, chỉ sau Toyota Vios.

Đáng chú ý, đà tăng trưởng mạnh trong tháng 9 giúp Honda City rút ngắn đáng kể khoảng cách doanh số với Toyota Vios. Mẫu sedan của Honda hiện tích lũy được doanh số 5.452 xe, trong khi Toyota Vios bán được 6.931 xe từ đầu năm.

Xét thuần túy về mặt số liệu, quãng thời gian 3 tháng cuối năm vẫn đủ để Honda City trông chờ vào một màn lội ngược dòng trước đối thủ đồng hương.

Lúc này, Honda City chỉ còn 2 phiên bản với giá 539-569 triệu đồng, trong khi Toyota Vios đang có 3 phiên bản với giá 458-545 triệu đồng.

Nhóm sedan cỡ B tại Việt Nam còn có Hyundai Accent (439-569 triệu đồng), Mazda2 (418-508 triệu đồng), Mitsubishi Attrage (380-490), Kia Soluto (345-375 triệu đồng) và Skoda Slavia (468-568 triệu đồng).