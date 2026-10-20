Honda City Hatchback 2026 trình làng: Động cơ hybrid, giá hơn 600 triệu đồng

Mẫu hatchback cỡ B này được phân phối với ba phiên bản gồm V, RS sử dụng động cơ xăng và RS e:HEV hybrid, giá bán từ 95.900-112.900 Ringgit (tương đương 608,27-716,10 triệu đồng), chưa bao gồm bảo hiểm. Đáng chú ý, Honda đã loại bỏ hai phiên bản S và E khỏi danh mục sản phẩm, khiến số lựa chọn dành cho khách hàng giảm so với trước.

Honda City Hatchback 2026.

So với các phiên bản tương ứng của Honda City sedan 2026, City Hatchback có giá cao hơn 1.000 Ringgit (6,34 triệu đồng). Bên cạnh những thay đổi về thiết kế và trang bị, Honda còn triển khai nhiều ưu đãi dành cho khách hàng mua xe mới tại Malaysia, bao gồm bảo hành xe 8 năm không giới hạn số km, bảo hành pin và các linh kiện hybrid 10 năm không giới hạn số km đối với bản e:HEV, cùng 5 lần bảo dưỡng miễn phí trong vòng 5 năm hoặc 100.000 km.

Đây là lần nâng cấp thứ hai của Honda City Hatchback kể từ khi mẫu xe ra mắt tại Malaysia vào cuối năm 2021. Lần nâng cấp trước đó diễn ra vào năm 2024, trong khi phiên bản City sedan 2026 đã được giới thiệu hồi tháng 9. Theo thông tin công bố, hơn 51.000 chiếc Honda City Hatchback đã được bán ra tại Malaysia, cho thấy vị trí đáng kể của mẫu xe này trong phân khúc hatchback cỡ nhỏ.

Ở phiên bản 2026, Honda tập trung làm mới diện mạo và bổ sung trang bị thay vì thay đổi toàn diện thiết kế hay hệ truyền động. Phần đầu xe được tạo hình sắc nét hơn với cụm đèn pha bi-LED dạng projector mỏng, kết hợp cản trước thiết kế mới tương tự Honda City sedan nâng cấp. Những điều chỉnh này giúp phần đầu xe trông hiện đại và thể thao hơn, đồng thời duy trì ngôn ngữ thiết kế chung của dòng City.

Di chuyển ra phía sau, Honda City Hatchback 2026 được trang bị bộ khuếch tán mới, tạo điểm nhấn cho phần đuôi xe. Thiết kế mâm xe cũng được cập nhật tương tự bản sedan, nổi bật với bộ mâm hợp kim hai tông màu kích thước 16 inch, hoàn thiện màu Berlina Black kết hợp bề mặt gia công tối màu. Những thay đổi tuy không quá lớn nhưng góp phần tăng vẻ khỏe khoắn cho mẫu hatchback năm cửa.

Khách hàng tại Malaysia có thể lựa chọn các màu sơn gồm đỏ ánh ngọc trai Blazing Red Pearl và trắng ánh ngọc trai Platinum White Pearl, mỗi màu có giá cộng thêm 400 Ringgit (2,54 triệu đồng), bên cạnh xám ánh kim Meteoroid Gray Metallic và trắng ánh kim Stellar Diamond Pearl. Tuy nhiên, màu Stellar Diamond Pearl không được cung cấp cho phiên bản hybrid Honda City Hatchback RS e:HEV.

Khoang nội thất Honda City Hatchback 2026 cũng nhận được những nâng cấp đáng chú ý. Thay đổi nổi bật nhất là màn hình cảm ứng thông tin giải trí Display Audio kích thước 10 inch, lớn hơn trước, đi cùng các chi tiết trang trí 3D màu bạc với đường viền đỏ trên bảng điều khiển. Hệ thống đèn chiếu sáng nội thất và thiết kế bọc ghế mới góp phần tạo cảm giác hiện đại hơn cho cabin.

Bên cạnh đó, Honda tiếp tục duy trì hệ thống ghế Ultra Seats đặc trưng, cho phép gập phần đế ghế sau và bố trí không gian theo bốn cấu hình linh hoạt. Nhờ thiết kế này, người dùng có thể điều chỉnh cách sắp xếp ghế để phục vụ nhu cầu chở hành khách, vận chuyển hành lý hoặc những vật dụng có kích thước lớn, tăng tính thực dụng của mẫu hatchback trong quá trình sử dụng hằng ngày.

Về công nghệ an toàn, Honda City Hatchback 2026 được bổ sung gương chiếu hậu gập tự động, gương chiếu hậu chống chói tự động và hệ thống giám sát điểm mù kết hợp cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau. Các tính năng này hoạt động cùng hệ thống camera LaneWatch hiện có, giúp hỗ trợ người lái quan sát khu vực hai bên xe và nhận biết phương tiện xuất hiện ở những vị trí khó quan sát.

Riêng phiên bản RS được trang bị camera quan sát 360 độ đã nâng cấp, bổ sung khả năng quan sát đa góc và phát hiện vật thể chuyển động. Những trang bị mới giúp tăng khả năng nhận biết tình huống xung quanh xe khi chuyển làn, lùi xe hoặc di chuyển trong không gian hẹp, qua đó nâng cao tính tiện dụng và an toàn trong đô thị.

Hệ truyền động của Honda City Hatchback 2026 không có thay đổi so với phiên bản trước. Các phiên bản sử dụng động cơ xăng tiếp tục được trang bị động cơ L15Z 4 xi lanh dung tích 1,5 lít. Động cơ này cho công suất tối đa 121 mã lực tại 6.600 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 145 Nm tại 4.300 vòng/phút. Hộp số tự động vô cấp CVT.

Trong khi đó, Honda City Hatchback RS e:HEV tiếp tục sử dụng hệ truyền động hybrid i-MMD, kết hợp mô-tơ điện dẫn động chính với động cơ xăng 1,5 lít hoạt động theo chu trình Atkinson. Mô-tơ điện sản sinh công suất 109 mã lực và mô-men xoắn 253 Nm, truyền lực thông qua hộp số một cấp. Động cơ xăng có công suất 98 mã lực trong dải 5.600-6.400 vòng/phút và mô-men xoắn 127 Nm tại 4.500-5.000 vòng/phút, chủ yếu đảm nhiệm vai trò phát điện để sạc lại pin.

Khi xe di chuyển ở tốc độ cao, động cơ xăng cũng có thể kết nối cơ học với hệ truyền động thông qua ly hợp. Cấu hình này cho phép hệ thống linh hoạt phối hợp giữa động cơ điện và động cơ xăng tùy điều kiện vận hành, đồng thời duy trì đặc trưng của công nghệ hybrid Honda e:HEV.

- Video cận cảnh Honda City Hatchback 2026. Nguồn: IS Enform ENG.