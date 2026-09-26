Honda City 2026 ra mắt, giá khởi điểm hơn 570 triệu đồng

Mẫu sedan thế hệ thứ năm tiếp tục được cung cấp với 4 phiên bản, gồm 3 phiên bản sử dụng động cơ xăng và một phiên bản hybrid e RS. Giá bán Honda City 2026 tại Malaysia dao động từ 89.900-111.900 Ringgit (tương đương 573,21-713,48 triệu đồng).

Honda City 2026.

Honda City thế hệ thứ năm lần đầu được giới thiệu tại Malaysia vào tháng 10/2020 và trải qua lần nâng cấp đầu tiên vào tháng 8/2023. Sau khoảng 3 năm, bản nâng cấp 2026 tiếp tục mang đến một số thay đổi về thiết kế ngoại thất, trang bị nội thất và công nghệ. Phiên bản Grade S trước đây đã bị loại bỏ, khiến danh mục sản phẩm hiện chỉ còn City 1.5L E, City 1.5L V, City 1.5L RS và City 1.5L e RS.

Một thay đổi đáng chú ý khác liên quan đến chính sách hậu mãi. Theo đó, Honda City 2026 được áp dụng chế độ bảo hành 8 năm không giới hạn số km tại Malaysia. Riêng phiên bản e RS được hưởng thêm thời gian bảo hành 10 năm dành cho các linh kiện của hệ thống hybrid. Đây là chính sách được áp dụng cho các mẫu xe Honda bán tại Malaysia từ ngày 1/9/2026.

City 2026 sở hữu phần đầu xe được làm mới theo hướng sắc nét hơn. Cụm đèn pha mỏng hơn kết hợp với cản trước thiết kế lại, trong đó kiểu dáng các đường viền và cửa hút gió phía dưới thay đổi tùy từng phiên bản. City RS và e RS có cửa hút gió trung tâm với thiết kế góc cạnh hướng lên, trong khi các phiên bản E và V sử dụng cửa hút gió mềm mại hơn, hướng xuống và được bao quanh bởi những chi tiết tạo hình rèm gió màu đen.

Lưới tản nhiệt dạng tổ ong của Honda City 2026 cũng được thu nhỏ, trong khi logo Honda được chuyển lên phía trên, nằm trên dải thiết kế liền mạch cùng màu thân xe. Riêng bản RS có thêm dải đèn chạy ngang khu vực lưới tản nhiệt, tạo điểm nhận diện riêng.

Honda cũng tiêu chuẩn hóa đèn pha bi-LED trên toàn bộ dòng City 2026. Điều này giúp phiên bản E được nâng cấp đáng kể so với hệ thống đèn chiếu halogen trước đây. Tay nắm cửa trên xe cũng được sơn đồng màu thân xe thay vì mạ crôm như trước. Phiên bản E tiếp tục sử dụng mâm hợp kim 15 inch kết hợp lốp 185/60, trong khi City V và RS được trang bị mâm 16 inch kiểu turbine mới. Mâm của bản V hoàn thiện màu Shark Grey, còn bản RS sử dụng màu Berlina Black với bề mặt gia công tối màu, đi kèm lốp Toyo Proxes R57 kích thước 185/55.

Honda City 2026 cũng có thay đổi liên quan đến bánh dự phòng. Nếu trước đây phiên bản e không được trang bị bánh dự phòng thì nay các phiên bản City sử dụng động cơ xăng cũng loại bỏ trang bị này. Thay vào đó, xe sử dụng bộ dụng cụ sửa chữa lốp, được Honda Malaysia cho rằng giúp xử lý sự cố nhanh hơn và giảm thời gian dừng xe bên đường. Trong trường hợp lốp bị hư hỏng nghiêm trọng, chương trình hỗ trợ HIP cung cấp dịch vụ kéo xe 24/7 tới cửa hàng sửa chữa lốp.

Ở phía sau, thiết kế tổng thể của Honda City 2026 vẫn giữ dáng quen thuộc nhưng được điều chỉnh cản sau. Cản mới có lưới màu đen ở trung tâm, chi tiết tạo hình giống bộ khuếch tán, hai phần nhô lên như “răng nanh” và đèn phản quang dạng dọc.

Cụm đèn hậu hình thang tiếp tục được duy trì, nhưng đèn hậu trên bản RS được thay đổi cách hoàn thiện bên trong với sự kết hợp giữa các chi tiết trong suốt và màu đen, tạo hiệu ứng khác biệt khi phát sáng. Lấy cảm hứng từ phong cách Civic RS, các phiên bản RS còn có nhiều chi tiết ngoại thất màu đen như phần mở rộng cánh gió sau, tay nắm cửa, ăng-ten vây cá mập và vỏ gương chiếu hậu.

Kích thước Honda City 2026 gần như không thay đổi, ngoại trừ chiều dài có sự điều chỉnh do thiết kế lại phần đầu và đuôi xe. Các phiên bản không phải RS có chiều dài 4.577 mm, ngắn hơn 3 mm so với trước, trong khi bản RS dài 4.594 mm, tăng 5 mm so với phiên bản 2023. Chiều rộng vẫn ở mức 1.748 mm và chiều cao 1.467 mm. Dung tích khoang hành lý đạt 519 lít trên các phiên bản xăng và 410 lít đối với bản e RS.

Bên trong cabin, bố cục tổng thể vẫn được giữ nguyên nhưng Honda bổ sung một số nâng cấp. Phiên bản RS có viền bảng điều khiển chuyển từ kiểu hoàn thiện đỏ toàn bộ sang màu bạc 3D có vân, kết hợp đường viền đỏ và đèn chiếu sáng nội thất màu đỏ. Trên phiên bản V, đèn nội thất sử dụng màu xanh lam. Từ bản V trở lên, gương chiếu hậu ngoài được bổ sung chức năng gập tự động, trong khi bản RS có thêm gương chiếu hậu trong chống chói tự động.

Hệ thống giải trí cũng được nâng cấp trên các phiên bản cao hơn. Honda City E tiếp tục sử dụng màn hình cảm ứng Display Audio 8 inch với Apple CarPlay và Android Auto có dây. Trong khi đó, City V và RS được nâng cấp lên màn hình thông tin giải trí Display Audio 10 inch, hỗ trợ Apple CarPlay không dây trên bản V. Hệ thống camera 360 độ được bổ sung từ trước đó nay được nâng cấp giao diện đa góc nhìn và khả năng phát hiện vật thể chuyển động. Một công tắc được bố trí trên đầu cần điều khiển bên trái giúp người lái chuyển đổi giữa các góc quan sát.

Phiên bản e RS cũng được bổ sung sạc điện thoại không dây. Các phiên bản RS có thiết kế bọc ghế mới, trong đó đường chỉ khâu chạy giữa ghế trước trên phiên bản cũ được loại bỏ để tạo bề mặt liền mạch hơn. Phần vật liệu đục lỗ tương phản màu đỏ cũng được chuyển từ khu vực trung tâm sang hai bên ghế. Tuy nhiên, Honda City dành cho thị trường Malaysia không được trang bị ghế thông gió hoặc cửa sổ trời như một số thị trường khác.

Động cơ của Honda City 2026 không có thay đổi đáng kể. Ba phiên bản sử dụng động cơ xăng tiếp tục được trang bị máy 1,5 lít 4 xi lanh L15Z DOHC i-VTEC, cho công suất tối đa 121 mã lực tại 6.600 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 145 Nm tại 4.300 vòng/phút. Động cơ kết hợp với hộp số CVT.

Trong khi đó, Honda City e RS tiếp tục sử dụng hệ thống hybrid i-MMD. Hệ thống gồm một mô-tơ điện chính có công suất 109 mã lực và mô-men xoắn cực đại 253 Nm, truyền động thông qua hộp số một cấp. Động cơ xăng 1,5 lít chu kỳ Atkinson đóng vai trò chủ yếu như một máy phát điện để sạc pin, nhưng có thể kết nối thông qua ly hợp để truyền động cơ học khi xe vận hành ở tốc độ cao. Động cơ này đạt công suất 98 mã lực trong khoảng 5.600-6.400 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 127 Nm trong khoảng 4.500-5.000 vòng/phút.

Về an toàn, Honda City 2026 tiếp tục được trang bị tiêu chuẩn gói công nghệ Honda Sensing trên toàn bộ dòng xe. Hệ thống bao gồm phanh khẩn cấp tự động, kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường, giảm thiểu chệch làn, cảnh báo phương tiện phía trước và đèn pha tự động. Riêng phiên bản e RS được bổ sung chức năng hỗ trợ bám theo tốc độ thấp trong hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng.