Honda City 2026 giá từ 499 triệu đồng: 3 phiên bản G, L, RS đều có Honda Sensing tiêu chuẩn

Honda City 2026 hiện có ba phiên bản G, L và RS, giá niêm yết từ 499 đến 569 triệu đồng. Giá lăn bánh tạm tính dao động từ 551 đến 653 triệu đồng tùy khu vực. Gói an toàn Honda Sensing là trang bị tiêu chuẩn trên cả ba bản.

Theo nguồn tin, bản nâng cấp không thay đổi nhiều về kiểu dáng và trang bị so với mẫu cũ. Honda chỉ điều chỉnh một số chi tiết như lưới tản nhiệt kiểu tổ ong, cản trước và cản sau tạo hình khuếch tán, mâm mới và cụm đèn pha cải tiến.

Giá niêm yết và lăn bánh theo từng khu vực

Phiên bản G có giá thấp nhất, trong khi bản RS ở mức cao nhất với 569 triệu đồng. Chênh lệch giữa bản G và RS là 70 triệu đồng.

Lưu ý: giá lăn bánh chỉ mang tính tham khảo, chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý và có thể thay đổi tùy khu vực, trang bị từng xe.

Từ 1981 đến bản nâng cấp lắp ráp trong nước

Honda City xuất hiện lần đầu năm 1981 và được phân phối tại Nhật Bản, Úc, châu Âu. Mẫu xe bị khai tử năm 1993, rồi được hồi sinh năm 1996 với mục tiêu hướng tới thị trường Đông Nam Á.

Tại Việt Nam, City ra mắt năm 2013 và có bản nâng cấp giữa năm 2017. Ngày 09/12/2020, Honda Việt Nam đưa về thế hệ mới nhất. Tháng 4/2023, xe nhận bản nâng cấp giữa vòng đời, và đến tháng 7/2023 City mới được giới thiệu tại Hà Nội.

Mẫu sedan cỡ B này tiếp tục lắp ráp trong nước, với 6 lựa chọn màu: Trắng ngà tinh tế, Ghi bạc thời trang, Đen ánh độc tôn, Titan mạnh mẽ (RS, L), Đỏ cá tính (RS, L) và Xanh đậm cá tính (RS, L). Đối thủ trong phân khúc gồm Hyundai Accent, Toyota Vios, Mitsubishi Attrage, Mazda2, Nissan Almera và KIA Soluto.

Ngôn ngữ thiết kế Solid Wing Face

Honda City 2026 theo triết lý thiết kế “Đôi Cánh - Solid Wing Face”, tổng thể khỏe khoắn và hiện đại. Xe dài x rộng x cao lần lượt 4.580 x 1.748 x 1.467 mm, riêng bản RS dài 4.589 mm. Chiều dài cơ sở là 2.600 mm.

Đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt tổ ong sơn đen bóng, nối liền hệ thống chiếu sáng. Theo bảng thông số, đèn chiếu xa và chiếu gần dùng LED trên bản RS, còn bản G và L dùng halogen. Đèn sương mù LED chỉ có trên bản RS.

Dọc thân xe là các đường gân dập nổi, gương chiếu hậu chỉnh và gập điện, tích hợp đèn báo rẽ. Bộ mâm mới được thiết kế thể thao hơn. Ở phía sau, cụm đèn LED được tinh chỉnh và cản sau tạo hình khuếch tán.

Khoang cabin phân hóa rõ giữa bản G với L, RS

Cabin của City 2026 được mô tả rộng rãi hơn và bổ sung thêm công nghệ. Xe có gác tay trung tâm ở hàng ghế trước và hộc chứa đồ ở 4 cửa. Bản G dùng ghế nỉ, trong khi bản L và RS dùng ghế da, mang lại cảm giác sang trọng hơn.

Giữa táp-lô là màn hình cảm ứng 8 inch trên cả ba phiên bản, hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh, bản đồ, ra lệnh giọng nói và đàm thoại rảnh tay. Bảng đồng hồ analog 4,2 inch được giữ nguyên. Ghế lái chỉnh điện 6 hướng và xe có chìa khóa thông minh, khởi động bằng nút bấm.

Điểm khác biệt nằm ở tiện nghi theo bản. Bản G dùng điều hòa chỉnh cơ và 4 loa. Bản L và RS có điều hòa tự động một vùng, cửa gió cho hàng ghế sau, 8 loa và tay nắm cửa trước đóng/mở bằng cảm biến. Riêng bản RS có thêm Honda Connect, 5 nguồn sạc và tựa tay hàng ghế sau tích hợp hộc đựng cốc.

Động cơ 1.5L và hộp số CVT quen thuộc

Honda City 2026 tiếp tục dùng động cơ 1.5L DOHC i-VTEC 4 xy-lanh thẳng hàng, công suất 119 mã lực tại 6.600 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 145 Nm tại 4.300 vòng/phút. Sức mạnh truyền qua hộp số vô cấp CVT.

Xe có chế độ lái tiết kiệm nhiên liệu ECO, chức năng ECO Coaching và chế độ lái thể thao. Theo thông số công bố, mức tiêu thụ nhiên liệu là 5,6 lít/100 km đường hỗn hợp, 7,3 lít/100 km trong đô thị và 4,7 lít/100 km ngoài đô thị. Hệ thống treo trước MacPherson, treo sau giằng xoắn, lái trợ lực điện.

Honda Sensing trở thành trang bị tiêu chuẩn

Ở lần nâng cấp này, cả ba phiên bản đều có gói Honda Sensing, gồm:

Phanh giảm thiểu va chạm (CMBS)

Đèn pha thích ứng tự động (AHB)

Kiểm soát hành trình thích ứng (ACC)

Giảm thiểu chệch làn đường (RDM)

Hỗ trợ giữ làn đường (LKAS)

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