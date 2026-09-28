Honda City 2026 giá quy đổi từ 573 triệu đồng, có thể sớm về Việt Nam

Đây là lần nâng cấp lớn (facelift) thứ hai của Honda City thế hệ thứ 5, lần nâng cấp trước được hãng xe Nhật Bản thực hiện vào năm 2023. Bản nâng cấp này trên thực tế cũng đã ra mắt thị trường Ấn Độ hồi tháng 5 và sau đó là thị trường Thái Lan.

Honda City 2026 ra mắt thị trường Malaysia - Ảnh: Paultan

Tại Malaysia, mẫu sedan cỡ B được phân phối với 4 phiên bản, bao gồm cả hệ truyền động hybrid. Trong đó, phiên bản City 1.5 E có giá 89.900 ringgit (tương đương 573 triệu đồng), bản City 1.5 V giá 94.900 ringgit (605 triệu đồng), bản 1.5 RS giá 99.900 ringgit (636 triệu đồng) và bản hybrid e:HEV RS cao nhất có giá 111.900 ringgit (713 triệu đồng).

Ngoại thất Honda City 2026 có một số thay đổi. Rõ nhất là ở phần đầu xe với cụm đèn pha thiết kế mảnh hơn, cản trước được làm lại. Các phiên bản RS và e:HEV RS sở hữu lưới tản nhiệt kết nối với cản trước, cửa hút gió cũng thay đổi bắt mắt hơn.

Ngoại thất Honda City facelift được làm mới ở một số chi tiết - Ảnh: Paultan

Phần đuôi xe tái thiết kế một số vị trí như cản sau, bộ khuếch tán. Các phiên bản RS nhiều điểm mới hơn với tay nắm cửa, ốp gương, cánh gió cốp và bộ vành hợp kim 16 inch màu đen.

Kích thước xe vẫn tương tự như bản hiện tại đang bán ở Việt Nam. Cụ thể, chiều dài tổng thể City 2026 ở mức 4.577 mm, rộng 1.748 mm và cao 1.467 mm. Riêng hai bản RS có chiều dài tổng thể 4.594 mm. Dung tích cốp chứa đồ của bản tiêu chuẩn City 1.5 E ở mức 410 lít, các phiên bản còn lại dung tích 519 lít.

Phần đuôi phiên bản City e:HEV - Ảnh: Paultan

Nội thất được nâng cấp nhiều hơn nhờ được bổ sung thêm tiện ích. Phiên bản City 1.5 V trang bị màn hình giải trí cảm ứng trung tâm kích thước 10 inch (đời cũ là 8 inch), đồng thời hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây. Phiên bản 1.5 V bổ sung camera 360 độ, gương chiếu hậu gập điện tự động và đèn viền nội thất xanh.

Hai phiên bản có hậu tố RS sở hữu mặt táp-lô thể thao với đường chỉ đỏ, đèn nội thất màu đỏ, gương chiếu hậu tích hợp thêm tính năng chống chói tự động, ghế ngồi cũng được thiết kế mới.

Thiết kế khoang lái phiên bản RS - Ảnh: Paultan

Về vận hành, tất cả phiên bản thuần xăng Honda City 2026 đều vẫn sử dụng động cơ 1.5L DOHC i-VTEC 4 xi-lanh và hộp số vô cấp CVT, công suất cực đại 120 mã lực và mô-men xoắn cực đại 145 Nm.

Phiên bản e:HEV RS trang bị hệ thống hybrid i-MMD gồm động cơ xăng 1.5L Atkinson công suất 97 mã lực và mô-men xoắn cực đại 127 Nm, motor điện có công suất 108 mã lực và mô-men xoắn 253 Nm.

Không gian hàng ghế phía sau - Ảnh: Paultan

Trang bị an toàn đáng chú ý nhất vẫn là gói công nghệ hỗ trợ lái Honda Sensing áp dụng trên tất cả phiên bản, bao gồm các tính năng như phanh khẩn cấp tự động, điều khiển hành trình tự động thích ứng, hỗ trợ định tâm làn đường, giảm thiểu chệch làn, cảnh báo xe phía trước và tự động chuyển pha. Một số tính năng mới được cập nhật là hệ thống cảnh báo điểm mù kết hợp cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau.

Khoang động cơ Honda City 2026 - Ảnh: Paultan

Bản nâng cấp mới của Honda City hiện vẫn chưa được đưa về thị trường Việt Nam. Do đó, người tiêu dùng kỳ vọng liên doanh Honda Việt Nam sẽ sớm phân phối City 2026 trong bối cảnh doanh số của mẫu sedan cỡ B đang khá èo uột.

Thống kê của Hiệp hội các Nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cho biết, lũy kế 8 tháng năm 2026, mẫu xe Honda City đạt tổng sản lượng bán hàng 4.835 chiếc, sụt giảm 18,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy vậy, Honda City vẫn đang là mẫu xe bán chạy thứ hai trong phân khúc sedan cỡ B, cùng với vị trí dẫn đầu là Toyota Vios.