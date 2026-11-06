Honda chốt tên gọi SUV điện mới, chọn Ấn Độ làm nơi ra mắt toàn cầu

Theo Motor1, Honda vừa chốt tên gọi mẫu SUV điện mới - mẫu xe sẽ mở ra chương điện hóa tiếp theo cho hãng xe Nhật Bản. Theo kế hoạch đã được xác nhận, Honda Alpha sẽ ra mắt toàn cầu tại Ấn Độ vào ngày 2/12 tới đây. Quốc gia Nam Á cũng là địa điểm sản xuất toàn bộ số xe Honda Alpha về sau.

Thông qua mạng xã hội, Honda Ấn Độ đã xác nhận tên gọi, thời điểm ra mắt cũng như kế hoạch sản xuất mẫu SUV thuần điện. Thông báo này cũng kèm theo một logo được thiết kế dành riêng cho thế hệ xe điện kế cận. Các thông tin về hệ truyền động, giá bán cũng như thời điểm mở bán Honda Alpha tại các thị trường khác vẫn chưa được công bố.

Ông Toshiyuki Yanagisawa - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Honda Ấn Độ - đã mô tả Honda Alpha như bước ngoặt cho nỗ lực thúc đẩy xe điện của hãng tại quốc gia đông dân nhất thế giới.

Honda Alpha là SUV điện thế hệ tiếp theo của hãng, sẽ ra mắt toàn cầu tại Ấn Độ vào ngày 2/12 tới đây.

Vị này nhấn mạnh cam kết với thị trường Ấn Độ, giữa bối cảnh Honda đang thực hiện bước chuyển dịch rộng lớn hơn hướng đến các dòng xe điện hóa.

Chuyên trang Motor1 lưu ý động thái này song hành các kế hoạch triển khai xe hybrid Honda trên phạm vi toàn cầu. Việc chọn sản xuất một mẫu xe điện toàn cầu tại Ấn Độ thay vì Nhật Bản cũng cho thấy quốc gia Nam Á có vai trò quan trọng ra sao trong định hướng của Honda.

SUV điện Alpha sẽ là mẫu xe Honda thương mại đầu tiên bán ra tại Ấn Độ với logo chữ H thiết kế mới. Logo này kết hợp với chữ H di sản vốn đã tồn tại từ những năm 1960. Honda đã giới thiệu phiên bản cập nhật này của logo chữ H như một phần của đợt làm mới bộ nhận diện quy mô lớn, gắn với dòng xe điện thế hệ tiếp theo của hãng.

Lý giải cho việc sử dụng Alpha làm tên gọi, Honda cho biết tên ký tự đầu tiên của bảng chữ cái Hy Lạp sẽ đại diện cho sự khởi đầu mới, cả với hãng lẫn khách hàng mua xe.

Bản thân SUV thuần điện này cũng có sự liên hệ chặt chẽ với mẫu concept Honda 0 Alpha từng xuất hiện tại Japan Mobility Show.

Concept Honda 0 Alpha từng được giới thiệu trước đây. Ảnh: Honda.

Theo Motor1, Honda Alpha gần như có thể xem là phiên bản thương mại của chính concept Honda 0 Alpha. Hình ảnh teaser cho thấy chiếc SUV thuần điện đã để lộ phom dáng với phần đuôi vuông vức được nâng cao - thiết kế tương đồng Honda 0 Alpha.

Lúc này, các thông số kỹ thuật bao gồm dung lượng pin, phạm vi hoạt động, giá bán hay lộ trình mở bán Honda Alpha bên ngoài Ấn Độ đều chưa được công bố.

Cho đến trước màn ra mắt toàn cầu vào ngày 2/12 tới đây, Honda Alpha vẫn chỉ là mẫu xe “bí ẩn” với thông tin duy nhất được xác nhận là tên gọi.