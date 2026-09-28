Honda CB500 Super Four 2027 ra mắt: Phối màu mới, giá hơn 168 triệu đồng

Honda CB500 Super Four 2027 vừa được giới thiệu với phong cách thiết kế hoài cổ đặc trưng của dòng Super Four. Điểm mới đáng chú ý nhất nằm ở phiên bản Classic Color Edition với phối màu Jazz Blue kết hợp các mảng màu trắng, đỏ và bộ vành mạ vàng.

Phiên bản Jazz Blue có giá niêm yết 43.480 nhân dân tệ, tương đương khoảng 168,24 triệu đồng. Trong khi đó, bản tiêu chuẩn với ba tùy chọn màu đỏ, bạc và đen có giá 42.980 nhân dân tệ, tương đương khoảng 166,3 triệu đồng.

Động cơ 4 xi-lanh, công suất 71,8 mã lực

Honda CB500 Super Four 2027 tiếp tục sử dụng động cơ 4 xi-lanh thẳng hàng, dung tích 502cc, làm mát bằng nước. Động cơ 4 thì này cho công suất tối đa 71,8 mã lực tại 11.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 47,1 Nm tại 10.000 vòng/phút.

Cấu hình 4 xi-lanh là một trong những đặc điểm nổi bật của dòng Super Four, mang đến khả năng vận hành mượt và âm thanh động cơ đặc trưng. So với những mẫu xe sử dụng động cơ 2 xi-lanh, cấu hình này cũng tạo nên nét riêng cho CB500 Super Four.

Một trong những nâng cấp đáng chú ý trên phiên bản 2027 là hệ thống ly hợp điện tử Honda E-Clutch kết hợp bướm ga điện tử TBW. Công nghệ này cho phép người lái chuyển số mà không nhất thiết phải sử dụng cần côn trong nhiều tình huống.

Hệ thống cũng hỗ trợ tự động giảm số và điều chỉnh vòng tua, qua đó giúp quá trình sang số diễn ra êm hơn. Xe có 5 chế độ lái, phù hợp với nhiều nhu cầu sử dụng từ di chuyển trong đô thị đến những chuyến đi đường dài hoặc cung đường nhiều khúc cua.

Thiết kế cổ điển, trang bị phanh ABS hai kênh

CB500 Super Four 2027 vẫn giữ kiểu dáng naked bike cổ điển với đèn pha tròn ở phía trước và cụm đèn hậu kép dạng tròn phía sau. Thân xe được thiết kế khá tiết chế, duy trì tỷ lệ cân đối đặc trưng của dòng CB.

Trên bản Classic Color Edition, phối màu Jazz Blue kết hợp trắng, đỏ và mâm vàng tạo điểm nhấn rõ nét hơn cho ngoại hình. Cách phối màu này hướng tới phong cách hoài cổ nhưng vẫn giữ những đường nét hiện đại của một mẫu mô tô thế hệ mới.

Ở phần khung gầm, xe sử dụng hệ thống treo sau Pro-Link với giảm xóc trung tâm. Cấu hình này được thiết kế nhằm cân bằng giữa khả năng hấp thụ dao động, độ ổn định và cảm giác phản hồi khi vận hành.

Honda CB500 Super Four 2027 có chiều dài 2.103 mm, rộng 775 mm và cao 1.083 mm. Chiều cao yên đạt 780 mm, trọng lượng xe 188 kg và bình xăng dung tích 14,5 lít.

Xe sử dụng lốp trước 120/70ZR17M/C và lốp sau 160/60ZR17M/C. Hệ thống phanh gồm đĩa kép phía trước và đĩa đơn phía sau, tích hợp ABS trên cả hai bánh.

Mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp được công bố ở mức 4,68 lít/100 km. Với động cơ 4 xi-lanh, thiết kế cổ điển và loạt công nghệ hỗ trợ vận hành, CB500 Super Four 2027 tiếp tục hướng tới nhóm khách hàng yêu thích dòng mô tô naked bike mang phong cách truyền thống của Honda.