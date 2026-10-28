Honda cảnh báo ngành ôtô lao đao vì thuế 50% của Mỹ

Honda cảnh báo ngành ôtô Bắc Mỹ có nguy cơ mất lợi thế cạnh tranh khi Mỹ đe dọa tăng thuế xe Canada lên 50%. Ảnh: Reuters.

Tháng 8, Tổng thống Mỹ Donald Trump từng đe dọa tăng gấp đôi thuế nhập khẩu đối với ôtô và phụ tùng từ Canada, từ 25% lên 50% kể từ ngày 1/1/2027, nếu hai nước không đạt được thỏa thuận.

“Kịch bản đó thực sự sẽ là thảm họa đối với toàn ngành”, bà Jennifer Thomas, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách các vấn đề doanh nghiệp của American Honda Motor Co., phát biểu tại hội nghị ngành ôtô do Reuters tổ chức ở Detroit hôm 27/10.

Theo bà Thomas, phương án lý tưởng là Mỹ, Canada và Mexico cùng tham gia đàm phán để đạt một thỏa thuận ba bên, tương tự Hiệp định Mỹ - Mexico - Canada (USMCA). Các hiệp hội thương mại đại diện cho Honda và những doanh nghiệp lớn trong ngành ôtô Mỹ đều ủng hộ một thỏa thuận toàn diện như vậy, thay vì các thỏa thuận song phương giữa từng cặp quốc gia.

Cảnh báo của lãnh đạo Honda được đưa ra vài tháng sau khi Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer thông báo Washington sẽ không tự động gia hạn USMCA, theo CNBC. Thay vào đó, hiệp định sẽ bước vào quy trình rà soát hằng năm, thay vì được gia hạn thêm 16 năm theo cơ chế ba bên.

USMCA được ông Trump đàm phán trong nhiệm kỳ đầu tiên nhằm thay thế Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA) và có hiệu lực từ năm 2020. Tuy nhiên, sau đó, ông Trump ngày càng chỉ trích thỏa thuận này, cáo buộc Canada đã “trục lợi từ Mỹ trong nhiều năm”.

Bà Thomas cho biết vẫn “lạc quan một cách thận trọng” rằng các bên sẽ tìm được tiếng nói chung để tránh việc thuế nhập khẩu tăng gấp đôi. Hồi tháng 8, ông Trump đưa ra lời đe dọa này nếu hai nước không đạt thỏa thuận.

Bà cũng bày tỏ khích lệ trước những thông tin gần đây cho thấy Mỹ và Canada đã nối lại đàm phán thương mại, trong đó có khả năng giảm thuế đối với các nguyên liệu quan trọng như nhôm.

“Thông điệp của chúng tôi rất rõ ràng: Hiệp định ba bên cần được duy trì để ngành công nghiệp Mỹ có thể cạnh tranh. Đây là yếu tố thiết yếu đối với thành công của chúng tôi”, bà Thomas nhấn mạnh.

Honda hiện là nhà sản xuất ôtô lớn thứ hai tại Canada, sau Toyota. Tuy nhiên, nhiều lãnh đạo ngành xe lo ngại việc thiếu một thỏa thuận thương mại ổn định tại Bắc Mỹ sẽ khiến doanh nghiệp khó hoạch định sản xuất, trong bối cảnh thuế quan liên tục thay đổi và linh kiện thường xuyên phải vượt biên giới giữa ba nước.

Honda đã xây dựng hoạt động sản xuất quy mô lớn tại Canada. Dù vậy, hãng cho biết hơn 60% số xe bán ra tại Mỹ được sản xuất trong nước, tại nhiều nhà máy lắp ráp khác nhau.

“Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ chứng kiến khu vực Bắc Mỹ rơi vào thế bất lợi như hiện nay”, bà Thomas nói, đồng thời lưu ý một số quốc gia ngoài khu vực đang được hưởng mức thuế quan thuận lợi hơn.

Chính quyền ông Trump đã đạt các thỏa thuận thương mại với những đối tác như Nhật Bản và Hàn Quốc, hai quốc gia xuất khẩu lượng lớn ôtô sang Mỹ. Theo các thỏa thuận này, xe nhập khẩu từ hai nước chịu mức thuế 15%, thấp hơn mức 25% mà Washington đang áp dụng với ôtô và phụ tùng Canada. Nếu mức thuế đối với hàng hóa Canada tăng lên 50%, khoảng cách cạnh tranh sẽ càng lớn, gây thêm sức ép lên chuỗi cung ứng và hoạt động sản xuất ôtô tại Bắc Mỹ.