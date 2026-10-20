Honda bán xe ga động cơ 160cc giá 45 triệu đồng trang bị ấn tượng, rẻ hơn Air Blade

Honda bán xe ga động cơ 160cc trang bị ấn tượng

Honda Click 160 2027

Honda vừa ra mắt mẫu Click 160 2027 hoàn toàn mới tại Philippines.

Ở thế hệ mới, Honda Click 160 2027 được phát triển theo thông điệp “Power Your Game”, nhấn mạnh tinh thần năng động, tự tin và khả năng làm chủ hành trình. Mẫu xe sở hữu thiết kế sắc sảo, táo bạo hơn với những đường nét góc cạnh đặc trưng. Điểm nhấn đáng chú ý nằm ở các chi tiết trang trí mang phong cách carbon rèn, tạo cảm giác cao cấp và đậm chất thể thao. Bên cạnh đó, bộ mâm đúc được phối màu mới cùng tay dắt phía sau thiết kế lại góp phần hoàn thiện diện mạo hiện đại, mạnh mẽ của Click 160 2027.

Honda Click 160 2027 được phát triển theo thông điệp “Power Your Game”

Honda mang đến cho Click 160 2027 ba tùy chọn màu sắc gồm Matte Gunpowder Black Metallic (Đen nhám ánh kim), Evolution Gray (Xám Evolution) và Ross White (Trắng Ross). Những gam màu này được lựa chọn nhằm làm nổi bật các đường nét thiết kế, đồng thời đáp ứng sở thích đa dạng của người dùng, từ phong cách lịch lãm, cá tính cho đến trẻ trung và năng động.

Không chỉ thay đổi về ngoại hình, Honda Click 160 2027 còn được chú trọng nâng cấp khả năng vận hành. Mẫu xe tiếp tục sử dụng khối động cơ eSP+ dung tích 157cc, 4 van, làm mát bằng dung dịch, nhưng đã được các kỹ sư Honda tinh chỉnh nhằm cải thiện khả năng phản hồi chân ga, gia tăng mô-men xoắn và mang đến khả năng tăng tốc mạnh mẽ hơn. Những cải tiến này hứa hẹn giúp Click 160 2027 vận hành linh hoạt trong điều kiện giao thông đô thị đông đúc, đồng thời đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển thường xuyên của người sử dụng.

Honda Click 160 2027 còn được chú trọng nâng cấp khả năng vận hành.

Đáng chú ý, dù được cải thiện về hiệu suất vận hành, Honda Click 160 2027 vẫn duy trì khả năng tiết kiệm nhiên liệu ấn tượng. Theo công bố của nhà sản xuất, mẫu xe đạt mức tiêu thụ nhiên liệu tương đương 46,7 km/lít theo chu trình thử nghiệm WMTC. Đây được xem là một trong những lợi thế đáng kể của Click 160 2027, giúp người dùng cân bằng giữa nhu cầu vận hành mạnh mẽ và chi phí sử dụng tiết kiệm trong bối cảnh giá nhiên liệu thường xuyên biến động.

Bên cạnh động cơ, Honda Click 160 2027 còn được bổ sung nhiều trang bị hướng đến sự thoải mái và tiện lợi. Nổi bật trong số đó là bộ yên bọc da phối hai tông màu, góp phần gia tăng vẻ cao cấp cho tổng thể chiếc xe. Khu vực sàn để chân được thiết kế rộng rãi, tạo tư thế ngồi thoải mái khi di chuyển trên những hành trình dài hoặc thường xuyên phải dừng, đi trong thành phố. Mẫu xe cũng sở hữu bảng đồng hồ kỹ thuật số hoàn toàn, giúp người lái dễ dàng theo dõi các thông tin vận hành cần thiết.

Honda Click 160 2027 còn được bổ sung nhiều trang bị hướng đến sự thoải mái và tiện lợi.

Khả năng đáp ứng nhu cầu sử dụng hằng ngày của Honda Click 160 2027 tiếp tục được cải thiện với móc treo đồ dạng bật mở, có thể gập gọn khi không sử dụng. Phía dưới yên xe là khoang chứa đồ dung tích 18 lít, cung cấp không gian lưu trữ các vật dụng cá nhân thiết yếu. Đặc biệt, Honda đã tích hợp thêm cổng sạc USB Type-C, cho phép người dùng sạc điện thoại thông minh và các thiết bị tương thích trong quá trình di chuyển. Đây là trang bị thiết thực, nhất là với những khách hàng thường xuyên sử dụng điện thoại để dẫn đường hoặc phục vụ công việc.

Honda đã tích hợp thêm cổng sạc USB Type-C

Về công nghệ an toàn, Honda Click 160 2027 tiếp tục được trang bị hệ thống khóa thông minh Honda Smart Key, mang đến sự tiện lợi khi khởi động và sử dụng xe. Đi kèm là hệ thống báo động chống trộm Anti-Theft Alarm và tính năng Answer Back giúp người dùng dễ dàng xác định vị trí xe tại các bãi đỗ đông đúc. Hệ thống chiếu sáng LED toàn bộ không chỉ góp phần tăng tính hiện đại cho diện mạo mà còn hỗ trợ khả năng quan sát khi di chuyển trong điều kiện thiếu sáng.

Honda Click 160 2027 tiếp tục được trang bị hệ thống khóa thông minh Honda Smart Key

Ngoài ra, mẫu xe còn được trang bị hệ thống phanh kết hợp CBS, có khả năng phân bổ lực phanh giữa bánh trước và bánh sau khi người lái sử dụng phanh sau, qua đó hỗ trợ quá trình giảm tốc cân bằng và ổn định hơn. Đây là trang bị an toàn phù hợp với đặc điểm vận hành của một mẫu xe tay ga đô thị, đặc biệt trong điều kiện giao thông có mật độ phương tiện cao.

Giá xe ga 160cc Honda Click 160 2027

Phiên bản mới gây chú ý với diện mạo mạnh mẽ, cá tính hơn, đi kèm hàng loạt cải tiến về thiết kế, khả năng vận hành và trang bị tiện ích. Đặc biệt, Honda Click 160 2027 được công bố với mức giá bán lẻ đề xuất 110.000 peso (khoảng 45 triệu đồng).

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.

Về sức mạnh, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.