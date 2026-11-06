Video: Honda hé lộ những hình ảnh teaser chính thức của Avancier 2027.

Theo thông tin từ Headlightmag, Honda đã công bố loạt hình ảnh teaser chính thức của All-New Honda Avancier, trước thềm màn ra mắt thế giới tại Thái Lan trong khuôn khổ triển lãm Thailand International Motor Expo 2026. Honda Avancier 2027 mới được định vị trong phân khúc SUV hạng D, đồng thời giới thiệu ngôn ngữ thiết kế mới mà Honda dự kiến áp dụng trên các dòng sản phẩm trong tương lai.

Honda Avancier tung ảnh nhá hàng tại Thái Lan, chuẩn bị ra mắt toàn cầu.

Qua những hình ảnh hé lộ, mẫu SUV cỡ D này nổi bật với cụm đèn pha hai tầng tạo diện mạo khác biệt so với các dòng SUV Honda hiện hành. Phía sau xe sử dụng thiết kế đèn hậu tách thành hai phần trên và dưới, kết hợp dải đèn LED kéo dài ngang đuôi xe.

Mẫu SUV cỡ D này nổi bật với cụm đèn pha hai tầng tạo diện mạo khác biệt so với các dòng SUV Honda hiện hành.

Bên cạnh thay đổi về thiết kế, Honda Avancier dự kiến là mẫu xe đầu tiên của hãng được trang bị hệ truyền động hybrid thế hệ mới. Công nghệ này được phát triển từ hệ thống hybrid hai mô-tơ điện hiện tại, với những cải tiến ở động cơ đốt trong, cụm truyền động và bộ điều khiển.

Honda Avancier dự kiến là mẫu xe đầu tiên của hãng được trang bị hệ truyền động hybrid thế hệ mới.

Theo thông tin ban đầu, các nâng cấp nhằm cải thiện hiệu quả sử dụng nhiên liệu, đồng thời tối ưu hiệu suất vận hành và trải nghiệm lái. Tuy nhiên, Honda chưa công bố cấu hình động cơ, công suất hay mức tiêu thụ nhiên liệu cụ thể.

Những thông số kỹ thuật chi tiết cùng thông tin thương mại của mẫu SUV hạng D này sẽ được công bố tại sự kiện ra mắt ở Thái Lan vào đầu tháng 12/2026.

Hiện các thông tin về kích thước, trang bị nội thất, công nghệ an toàn và giá bán của Honda Avancier thế hệ mới vẫn chưa được tiết lộ. Dự kiến, những thông số kỹ thuật chi tiết cùng thông tin thương mại của mẫu SUV hạng D này sẽ được công bố tại sự kiện ra mắt ở Thái Lan vào đầu tháng 12/2026.