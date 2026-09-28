Honda Avancier thế hệ mới sắp bán tại Thái Lan, giá từ khoảng 1,4 tỷ đồng

Nếu thông tin này chính xác, Honda Avancier thế hệ mới sẽ đánh dấu sự thay đổi đáng kể về phạm vi thị trường của dòng xe. Trước đây, hãng chủ yếu phát triển Avancier cho Trung Quốc sau khi mẫu xe này rời thị trường Nhật Bản. Thế hệ mới được cho là có tham vọng lớn hơn khi hướng tới vai trò một sản phẩm toàn cầu.

Honda Avancier thế hệ mới đang được thử nghiệm tại Thái Lan.

Thái Lan được xem là một trong những thị trường đầu tiên có thể đón Avancier thế hệ mới. Mẫu xe dự kiến bắt đầu được giới thiệu từ cuối năm nay, sau đó xuất hiện tại Triển lãm ô tô Tokyo vào đầu năm 2027. Hiện Honda chưa công bố thời điểm ra mắt chính thức cũng như thông số dành riêng cho thị trường Thái Lan.

Honda Avancier thế hệ mới được xếp vào nhóm SUV 7 chỗ cỡ lớn với kích thước dự kiến 4.960 mm dài, 1.950 mm rộng và 1.690 mm cao. Chiều dài cơ sở chưa được tiết lộ, nhưng các thông số thân xe cho thấy mẫu SUV này có kích thước tương đương Toyota Highlander.

Không gian sử dụng được cho là một trong những trọng tâm của thế hệ mới. Honda có thể trang bị ghế trước và hàng ghế thứ hai với chức năng sưởi, thông gió, qua đó đưa Avancier thế hệ mới tới gần cách tiếp cận của một mẫu xe phục vụ gia đình thay vì chỉ tập trung vào khả năng vận hành.

Thái Lan được xem là một trong những thị trường đầu tiên có thể đón Avancier thế hệ mới.

Khoang lái dự kiến có nhiều điểm tương đồng với Accord. Các thông tin ban đầu cho thấy xe có bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch và màn hình trung tâm Honda Connect 12,3 inch, tích hợp các dịch vụ của Google. Đây là những trang bị có thể giúp Honda Avancier thế hệ mới cạnh tranh trong nhóm SUV cỡ lớn hiện nay, nhưng cấu hình cuối cùng vẫn chưa được xác nhận.

Về động lực, Honda được cho là sẽ sử dụng hệ thống hybrid e thế hệ mới. Cấu hình dự kiến gồm động cơ xăng 2.0L kết hợp hai mô-tơ điện. Các thông số về công suất, mô-men xoắn và mức tiêu thụ nhiên liệu chưa được tiết lộ.

Tại Thái Lan, Honda có thể chỉ phân phối Avancier thế hệ mới với một phiên bản duy nhất. Cách làm này được cho là nhằm tinh gọn danh mục sản phẩm và nâng hiệu quả sản xuất tại thị trường vốn đang đóng vai trò quan trọng trong hoạt động của hãng tại khu vực.

Ảnh dựng Avancier thế hệ mới dựa trên hình ảnh chạy thử.

Mức giá dự kiến 1,8-1,9 triệu baht sẽ đặt Honda Avancier thế hệ mới vào nhóm SUV 7 chỗ cỡ lớn có giá tương đối cao tại Thái Lan. Tuy nhiên, đây mới là mức tham khảo từ truyền thông địa phương, chưa phải giá bán chính thức của Honda.

Điểm đáng chờ đợi ở Avancier thế hệ mới không chỉ nằm ở khả năng xuất hiện tại Thái Lan, mà còn ở việc Honda có thực sự đưa mẫu SUV này ra nhiều thị trường khác hay không. Nếu được triển khai theo định hướng hiện tại, Avancier sẽ không còn chỉ là sản phẩm dành cho Trung Quốc mà có thể trở thành một phần trong danh mục SUV toàn cầu của Honda.