Honda Avancier chốt lịch ra mắt tại Thái Lan, mở màn cho dòng SUV hybrid thế hệ mới

Khác với Honda Avancier từng được hãng bán tại Nhật Bản trong giai đoạn 1999 đến đầu những năm 2000 dưới dạng wagon phát triển từ Accord, mẫu xe mới mang kiểu dáng SUV hoàn toàn khác. Đây cũng là lần đầu tên gọi Avancier được đưa trở lại với vai trò một mẫu SUV 7 chỗ dành cho thị trường Đông Nam Á.

Những hình ảnh Honda vừa công bố chưa tiết lộ toàn bộ thiết kế, nhưng đã cho thấy một số điểm nhận diện đáng chú ý. Phần đầu xe có cụm đèn pha mảnh, nắp ca-pô tạo hình bằng hai đường gân nổi. Ở phía sau, đèn hậu chữ L được chia thành hai tầng, nối liền bằng dải LED chạy ngang cửa cốp. Đường mui dốc về phía đuôi giúp thân xe có dáng vẻ mềm mại hơn so với nhiều mẫu SUV 7 chỗ có thiết kế vuông vức.

Hình ảnh hé lộ Honda Avancier sắp ra mắt.

Honda Avancier được xác định là một trong những mẫu xe đầu tiên sử dụng hệ thống Honda Hybrid thế hệ mới. Tuy nhiên, hãng chưa công bố cấu tạo động cơ, công suất, dung lượng pin cũng như mức tiêu thụ nhiên liệu. Thông tin về giá bán và trang bị theo từng phiên bản cũng chưa được tiết lộ trước ngày ra mắt.

Đằng sau mẫu xe này là kế hoạch điện hóa quy mô lớn hơn của Honda. Hãng đặt mục tiêu giới thiệu 15 mẫu xe sử dụng hệ thống hybrid trên toàn cầu trong giai đoạn từ năm 2027 đến tháng 3/2030. Điểm chung của các sản phẩm mới là nền tảng khung gầm hybrid được phát triển lại, hướng đến giảm trọng lượng nhưng vẫn tăng độ cứng vững của kết cấu.

Honda đồng thời nghiên cứu hệ dẫn động bốn bánh e-AWD sử dụng mô-tơ điện cho nền tảng mới. Công nghệ này có thể mở rộng khả năng vận hành của các mẫu SUV hybrid, nhưng hiện chưa có thông tin xác nhận Avancier sẽ được trang bị. Những thông số quan trọng về hệ truyền động vì thế vẫn là nội dung cần chờ Honda công bố tại sự kiện ở Thái Lan.

Chiến lược mới cũng phản ánh xu hướng thay đổi danh mục sản phẩm của Honda tại các thị trường lớn. Ở Mỹ, hãng đang thu hẹp dần sự phụ thuộc vào các phiên bản sử dụng động cơ đốt trong thuần túy. Những thế hệ tiếp theo của CR-V và Accord được dự đoán sẽ ưu tiên hệ truyền động hybrid. Nếu Honda Avancier thực sự trở thành mẫu xe mở màn cho công nghệ mới, màn ra mắt ngày 1/12 sẽ là dịp để Honda hé lộ hướng phát triển của các dòng xe điện hóa trong những năm tới.