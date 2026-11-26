Honda Avancier 2027 vừa chính thức trình làng, hướng đến các thị trường Nhật Bản, Đông Nam Á và Australia. Sự xuất hiện của mẫu xe này đánh dấu bước đi đáng chú ý trong chiến lược điện hóa của hãng, khi Avancier trở thành sản phẩm đầu tiên sử dụng nền tảng hybrid cỡ trung thế hệ mới.

Honda Avancier 2027 gây chú ý với diện mạo mang phong cách tương lai.

So với những mẫu SUV hiện có của Honda, Avancier 2027 được phát triển theo định hướng cao cấp hơn, với thiết kế khác biệt và không gian dành cho 7 hành khách. Xe cũng được xem là một trong những sản phẩm quan trọng trong kế hoạch mở rộng danh mục hybrid của hãng trong những năm tới.

Ngoại hình Honda Avancier 2027 được xây dựng dựa trên ngôn ngữ thiết kế Grand-Journey, hướng đến phong cách hiện đại và có phần táo bạo. Phần đầu xe gây ấn tượng khi hãng loại bỏ kiểu lưới tản nhiệt truyền thống, thay bằng bề mặt liền khối kết hợp logo chữ H thế hệ mới. Cách tạo hình này giúp diện mạo mẫu SUV trở nên khác biệt so với các dòng xe đang bán của thương hiệu Nhật Bản.

Ngoại hình Honda Avancier 2027 được xây dựng dựa trên ngôn ngữ thiết kế Grand-Journey.

Hệ thống chiếu sáng cũng được thiết kế lại với cấu trúc hai tầng, tạo điểm nhấn cho phần đầu xe. Ở thân xe, tay nắm cửa dạng ẩn góp phần tăng tính liền mạch, trong khi cột D có kích thước lớn tạo cảm giác chắc chắn cho khu vực phía sau. Cụm đèn hậu kết hợp các dải LED bố trí theo phương dọc và ngang, giúp Avancier dễ nhận diện hơn khi nhìn từ phía sau.

Đằng sau diện mạo mới là nền tảng khung gầm hybrid cỡ trung thuộc phân khúc C/D. Honda cho biết kết cấu này được cải tiến với tỷ lệ sử dụng thép cường độ cao tăng 40%, nhằm nâng cao độ cứng vững nhưng vẫn giảm trọng lượng tổng thể. Đây là một trong những thay đổi quan trọng, tạo cơ sở để hãng phát triển các mẫu xe hybrid thế hệ mới với khả năng vận hành và hiệu quả sử dụng được cải thiện.

Honda Avancier 2027 còn được tích hợp hệ thống Motion Management System, hỗ trợ kiểm soát chuyển động của xe trong quá trình vận hành. Đi kèm là công nghệ DualPower eAWD, sử dụng mô-tơ điện để truyền lực đến cả hai cầu. Giải pháp này giúp mẫu SUV có hệ dẫn động bốn bánh bằng điện, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào cơ cấu truyền động cơ khí truyền thống.

Honda trang bị cho Avancier 2027 động cơ hybrid dung tích 2.0L đã được nâng cấp ở nhiều bộ phận.

Về hệ truyền động, Honda trang bị cho Avancier 2027 động cơ hybrid dung tích 2.0L đã được nâng cấp ở nhiều bộ phận. Các thay đổi tập trung vào đường nạp khí, hệ thống làm mát và piston nhằm tối ưu hiệu suất hoạt động. Riêng những cải tiến ở động cơ giúp trọng lượng giảm khoảng 900g so với cấu hình trước đó.

Bên cạnh động cơ đốt trong, hệ thống mô-tơ điện cũng được tinh chỉnh theo hướng nhỏ gọn hơn. Đáng chú ý, Honda sử dụng loại nam châm không chứa đất hiếm nặng, góp phần thay đổi cấu trúc của mô-tơ. Mô-tơ điện đặt ở cầu sau có công suất 50 kW, trong khi thông số tổng công suất của toàn hệ thống hybrid và mức tiêu hao nhiên liệu hiện chưa được hãng tiết lộ.

Một điểm mới khác trên Honda Avancier 2027 là chế độ S+ Shift, được phát triển nhằm mang đến cảm giác vận hành hấp dẫn hơn. Công nghệ này bổ sung thêm lựa chọn cho người lái khi sử dụng xe, bên cạnh những chế độ vận hành thông thường của hệ truyền động hybrid. Tuy nhiên, Honda chưa công bố đầy đủ các thông số kỹ thuật để đánh giá cụ thể khả năng vận hành của mẫu SUV mới.

Khoang cabin Avancier 2027 được thiết kế theo hướng hiện đại.

Khoang cabin Avancier 2027 được thiết kế theo hướng hiện đại, với màn hình trung tâm, bảng đồng hồ kỹ thuật số và cần số bố trí trên cột lái. Cách sắp xếp này tạo thêm không gian cho khu vực điều khiển trung tâm, đồng thời mang đến diện mạo khác biệt so với cách bố trí truyền thống trên nhiều mẫu SUV. Honda cũng tập trung nâng cấp tiện nghi cho hành khách thay vì chỉ ưu tiên vị trí người lái.

Hàng ghế thứ hai được trang bị bệ tỳ tay tích hợp màn hình cảm ứng, cho phép hành khách điều chỉnh các chức năng như điều hòa, sưởi và thông gió ghế. Rèm che nắng chỉnh điện, cửa sổ trời và kính riêng tư cũng nằm trong danh sách trang bị, góp phần cải thiện sự thoải mái cho những chuyến đi dài. Với cấu hình 7 chỗ, cách bố trí tiện nghi ở khu vực phía sau là một trong những điểm đáng chú ý của mẫu xe.

Các công nghệ giải trí và kết nối trên Honda Avancier 2027 khá phong phú.

Các công nghệ giải trí và kết nối trên Honda Avancier 2027 cũng khá phong phú, gồm hệ thống âm thanh Bose 12 loa hỗ trợ Dolby Atmos, camera cho phép quan sát khoang nội thất từ xa, điều khiển bằng giọng nói và cập nhật phần mềm qua mạng OTA. Những trang bị này cho thấy hãng đang hướng Avancier đến nhóm khách hàng quan tâm nhiều hơn đến trải nghiệm công nghệ trên một mẫu SUV gia đình.

Sự ra mắt của Honda Avancier 2027 nằm trong kế hoạch giới thiệu 15 mẫu xe hybrid mới của hãng trước tháng 3/2030. Hãng cũng dự kiến áp dụng nền tảng khung gầm và hệ truyền động hybrid mới cho thế hệ CR-V tiếp theo. Hiện Honda chưa công bố giá bán, thời điểm mở bán cụ thể cũng như kế hoạch phân phối Avancier tại Việt Nam.