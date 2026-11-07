Honda Avancier 2027 sắp ra mắt: Ngoại hình vuông vức, đậm chất tương lai

Theo hình ảnh phác họa, Honda Avancier 2027 sở hữu diện mạo vuông vức, hiện đại, nổi bật với cụm đèn chiếu sáng hai tầng. Dải đèn LED định vị ban ngày được thiết kế thanh mảnh, nối liền bằng một chi tiết trang trí màu đen chạy ngang đầu xe, trong khi cụm đèn chiếu sáng chính đặt thấp ở hai bên cản trước.

Phần đầu xe gây chú ý với bề mặt tạo hình khá phẳng, kết hợp các hốc hút gió lớn và cản trước khỏe khoắn. Logo Honda được bố trí ở trung tâm, góp phần tạo nên phong cách khác biệt so với những mẫu SUV hiện hành của hãng.

Trước đó, thông tin từ Headlightmag cho biết Honda Avancier thế hệ mới sẽ sử dụng ngôn ngữ thiết kế mới, dự kiến tiếp tục xuất hiện trên các dòng sản phẩm Honda trong tương lai. Mẫu xe còn được hé lộ với cụm đèn hậu tách tầng, kết hợp dải LED kéo dài ngang đuôi xe.

Không chỉ thay đổi về ngoại hình, Honda Avancier 2027 còn được kỳ vọng trở thành mẫu xe đầu tiên của hãng trang bị hệ truyền động hybrid thế hệ mới, phát triển từ công nghệ hybrid hai mô-tơ điện hiện tại. Những cải tiến tập trung vào động cơ, cụm truyền động và hệ thống điều khiển nhằm nâng cao hiệu suất vận hành và khả năng tiết kiệm nhiên liệu.

Theo kế hoạch, Honda Avancier hoàn toàn mới sẽ ra mắt toàn cầu tại Thailand International Motor Expo 2026, diễn ra vào đầu tháng 12 tại Thái Lan.

Hiện các thông số kỹ thuật, trang bị và giá bán vẫn chưa được công bố. Đáng lưu ý, hình ảnh do Headlightmag thực hiện chỉ mang tính chất phác họa dựa trên thông tin ban đầu, chưa phải thiết kế chính thức được Honda xác nhận.

Theo forum.autodaily.vn