Honda Avancier 2027 sắp ra mắt Đông Nam Á với diện mạo hoàn toàn mới

Các bản dựng đồ họa mới mang đến hình dung cụ thể hơn về diện mạo của Honda Avancier thế hệ tiếp theo. Những hình ảnh này được thực hiện dựa trên các dữ liệu và hình ảnh hé lộ trước đó. Mẫu SUV 7 chỗ đang nhận được sự quan tâm của giới yêu xe trước thời điểm trình làng. Đây cũng là cơ sở để người dùng phần nào hình dung hướng thiết kế mới mà Honda có thể áp dụng.

Qua bản phác họa của chuyên trang Headlightmag, Honda Avancier mới gây ấn tượng với kiểu dáng vuông vức và hiện đại. Phần đầu xe được cho là sẽ sử dụng hệ thống đèn chiếu sáng hai tầng thay vì gom chung trong một cụm như thiết kế phổ biến hiện nay. Dải đèn LED định vị đặt sát mép trên, kéo dài theo phương ngang. Chi tiết màu đen nối liền hai bên giúp khu vực đầu xe trông liền mạch hơn.

Mẫu SUV 7 chỗ đang nhận được sự quan tâm của giới yêu xe.

Cụm đèn chiếu sáng chính được bố trí thấp hơn, nằm ở hai bên cản trước. Cách sắp xếp này tạo điểm nhấn riêng cho mẫu SUV, đồng thời nhấn mạnh chiều rộng và chiều cao phần đầu xe. Thiết kế hai tầng cũng góp phần mang đến diện mạo khác biệt so với thế hệ hiện hành. Tuy nhiên, đây vẫn là những chi tiết được thể hiện qua hình ảnh dựng đồ họa.

Không chỉ hệ thống đèn, khu vực lưới tản nhiệt và cản trước cũng được phác họa với nhiều đường nét góc cạnh. Logo Honda nằm chính giữa, bên dưới là các hốc gió có kích thước lớn. Những chi tiết này tạo cảm giác khỏe khoắn và bề thế cho phần đầu xe. Tổng thể ngoại hình được định hướng phù hợp với một mẫu SUV có cấu hình ba hàng ghế.

Ở phía đuôi, các thông tin hé lộ trước đó cho thấy Avancier thế hệ mới có thể được trang bị cụm đèn hậu chia thành hai tầng. Dải LED kéo dài theo chiều ngang cũng được dự đoán sẽ xuất hiện, tạo sự đồng nhất với cách tạo hình phía trước. Đây có thể là một phần trong ngôn ngữ thiết kế mới mà Honda đang hướng đến. Dù vậy, diện mạo thực tế vẫn cần chờ hình ảnh chính thức từ hãng.

Cụm đèn chiếu sáng chính được bố trí thấp hơn, nằm ở hai bên cản trước.

Cần lưu ý rằng những hình ảnh do Headlightmag thực hiện chỉ là bản dựng tham khảo, không phải thiết kế đã được Honda xác nhận. Các đường nét ngoại thất trong bản phác họa được xây dựng dựa trên những thông tin và hình ảnh rò rỉ trước đó. Vì vậy, một số chi tiết có thể thay đổi khi xe thương mại xuất hiện. Người dùng cần chờ thêm dữ liệu từ nhà sản xuất để có cái nhìn chính xác hơn.

Bên cạnh diện mạo, hệ truyền động của Avancier 2027 cũng đang thu hút sự chú ý. Mẫu SUV này được đồn đoán sẽ trở thành sản phẩm đầu tiên của Honda sử dụng thế hệ công nghệ hybrid mới. Hệ thống dự kiến phát triển từ nền tảng hybrid hai mô-tơ điện hiện hành. Các nâng cấp tập trung vào động cơ, cụm truyền động và hệ thống điều khiển nhằm cải thiện hiệu suất vận hành, đồng thời giảm mức tiêu thụ nhiên liệu.

Theo kế hoạch được hé lộ, Honda Avancier thế hệ mới sẽ chính thức ra mắt tại triển lãm Ô tô quốc tế Thái Lan (Thailand International Motor Expo) vào đầu tháng 12 tới. Hiện hãng xe Nhật Bản vẫn chưa công bố thông số kỹ thuật, danh sách trang bị hay giá bán của mẫu SUV này. Do đó, những thông tin về thiết kế và công nghệ hybrid vẫn cần được xem xét ở mức tham khảo. Các dữ liệu chính thức sẽ giúp làm rõ hơn những thay đổi trên Avancier khi xe trình làng.