Honda cho biết, Thái Lan sẽ là thị trường đầu tiên trên thế giới mở bán Avancier thế hệ mới, trước khi mẫu xe được giới thiệu tại các quốc gia và khu vực khác. Tuy nhiên, hãng xe Nhật Bản hiện chưa tiết lộ về công suất sản xuất hay mục tiêu doanh số của mẫu SUV mới.

Mẫu SUV ba hàng ghế Avancier mở đầu cho các thế hệ sản phẩm tiếp theo của hãng xe Nhật Bản. ﻿Ảnh: Honda

Điểm đáng chú ý ở Honda Avancier 2027 không phải bởi đây là mẫu SUV mới mà là một sản phẩm thể hiện bước chuyển mình sang thế hệ ô tô tiếp theo của thương hiệu, thay vì đơn thuần bổ sung một mẫu SUV mới vào danh mục sản phẩm.

Theo đó, Avancier sẽ là mẫu xe đầu tiên sở hữu những công nghệ mới được Honda phát triển, bao gồm tảng khung gầm mới, hệ truyền động hybrid thế hệ mới cùng các giải pháp phần mềm và kết nối thông minh.

Honda Avancier 2027 bắt đầu được đưa vào dây chuyền lắp ráp tại Thái Lan - Ảnh: Honda

Đồng thời, Avancier 2027 cũng chính là mẫu xe hybrid đầu tiên sử dụng logo chữ H thiết kế mới của hãng, đánh dấu một giai đoạn mới về định hướng thiết kế, nhận diện thương hiệu trên các thế hệ sản phẩm tiếp theo trong kế hoạch ra mắt 15 mẫu xe hybrid trên toàn cầu từ nay đến hết năm tài chính 2030, bao gồm cả CR-V thế hệ mới.

Honda Avancier 2027 được định vị ở phân khúc SUV cỡ D, nhỏ hơn Pilot và lớn CR-V. Mẫu xe sở hữu nội thất tích hợp màn hình cảm ứng đặt trên bảng táp-lô, cụm đồng hồ kỹ thuật số và hệ thống âm thanh 12 loa Bose hỗ trợ Dolby Atmos. Nhóm công nghệ mới trong khoang lái của Honda Avancier có tên MyCabin trong khi nhóm các tính năng liên quan đến vận hành được đặt tên MyMotion.

Thái Lan là thị trường đầu tiên mở bán Avancier, sau đó là Nhật Bản rồi đến các thị trường khác ở châu Á - Ảnh: Honda

Avancier là mẫu xe thương mại đầu tiên vận hành hệ thống Honda Hybrid mới được phát triển tiếp nối cấu trúc hybrid hai motor điện trước đây của hãng.

Bản hybrid nâng cấp trên Avancier sẽ mở rộng dải vận hành hiệu suất cao của động cơ và thu gọn kích thước cụm truyền động. Hệ dẫn động DualPower eAWD trang bị trên Avancier lần đầu tiên tách biệt hai motor điện dẫn động độc lập cho cầu trước và cầu sau, hỗ trợ tăng tốc khởi hành và phân bổ lực kéo theo điều kiện mặt đường.

Thiết kế nội thất của Avancier 2027 - Ảnh: Honda

Theo kế hoạch, Honda Avancier sẽ mở bán đầu tiên tại Thái Lan vào đầu tháng 12/2026, sau đó tới Nhật Bản đầu năm 2027, kế đến là Trung Quốc và một số thị trường châu Á khác.

Với việc Honda Avancier được lắp ráp ngay tại Thái Lan, người tiêu dùng Việt Nam ưa chuộng thương hiệu Nhật Bản kỳ vọng mẫu xe này cũng sẽ sớm được phân phối. Hiện tại phân khúc SUV cỡ D vẫn đang bị Honda Việt Nam để trống, mẫu xe gầm cao lớn nhất của hãng hiện là CR-V.