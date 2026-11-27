Theo Motor1, Honda Accord chuẩn bị nhận một bản facelift với những chỉnh sửa đáng kể ở ngoại hình, tuy nhiên khả năng cao sẽ chỉ dành riêng cho khách hàng Trung Quốc.

Loạt hình ảnh mới từ Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc (MIIT) cho thấy mẫu sedan cỡ trung của GAC Honda sẽ có đèn pha tách tầng thiết kế mới, đi kèm dải đèn định vị ban ngày khá mảnh cùng logo chữ H kiểu mới trên nắp ca-pô.

Thiết kế đầu xe khác biệt hoàn toàn có thể khiến nhiều người nhầm tưởng đây là Honda Accord thế hệ tiếp theo. Tuy nhiên, tài liệu trên MIIT đi kèm các thông số kỹ thuật cho thấy xe vẫn giữ nguyên chiều dài cơ sở. Thiết kế phần mái, đường gân dập nổi trên thân xe và tay nắm cửa đều chỉ ra rằng đây vẫn là Honda Accord thuộc thế hệ hiện tại.

Không có chi tiết nào trong hồ sơ của MIIT cho thấy khả năng mẫu sedan này được mang ra các thị trường bên ngoài Trung Quốc. Danh mục công bố của MIIT chỉ áp dụng cho các xe ở thị trường nội địa.

Về phần mình, hãng xe Nhật Bản cũng chưa có bất kỳ thông báo chính thức nào liên quan đến bản facelift của Honda Accord tại Trung Quốc, hay Accord thế hệ mới dành cho thị trường toàn cầu.

Đuôi xe Honda Accord bản facelift dành cho thị trường Trung Quốc. Ảnh: MIIT.

Phần đuôi xe của Honda Accord bản facelift tại Trung Quốc cũng ghi nhận những thay đổi đáng kể. Tên xe Accord giờ đây nằm ẩn trong dải đèn hậu vắt ngang chiều rộng đuôi xe. Logo Honda từng nằm tại vị trí này, nhưng nay được dời lên cao hơn, đồng thời sử dụng thiết kế mới.

Hồ sơ của MIIT tiết lộ hệ truyền động hybrid của Honda Accord được xây dựng quanh động cơ xăng 2.0L, kết hợp 2 motor điện và bộ pin lithium-ion, trong đó riêng động cơ đốt trong 4 xy-lanh sản sinh công suất 146 mã lực.

Triển lãm Ôtô Quảng Châu 2026 chuẩn bị khai màn và sẽ kéo dài đến hết ngày 6/12. Vẫn chưa rõ GAC Honda có mang Honda Accord facelift đến triển lãm hay không, bởi hồ sơ từ MIIT chỉ cho thấy chiếc xe đang trong quá trình chờ phê duyệt.

Dù vậy, màn ra mắt chính thức của Honda Accord facelift tại Trung Quốc nhiều khả năng sẽ diễn ra trong thời gian rất gần.

Nguyên mẫu sedan được Honda cho ra mắt sở hữu phần đầu xe mang vài nét tương đồng Accord facelift ở Trung Quốc. Ảnh: Honda.

Theo Motor1, khả năng cao các thị trường quốc tế ngoài Trung Quốc sẽ được giới thiệu một phiên bản Honda Accord hoàn toàn khác.

Hồi tháng 5, Honda từng giới thiệu một nguyên mẫu thiết kế hình nêm cho một dòng xe thương mại, dự kiến ra mắt vào năm 2028. Mẫu xe dáng fastback này có thể sẽ trở thành thế hệ thứ 12 của Honda Accord, dẫu sở hữu đèn pha tách tầng khá giống mẫu xe ở Trung Quốc nhưng các chi tiết còn lại đều có sự khác biệt đáng kể.