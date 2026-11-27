Video: Mẫu xe sedan Honda Accord 2027 lộ diện hoàn toàn.

Những hình ảnh và thông số kỹ thuật đầu tiên của Honda Accord 2027 do liên doanh GAC Honda sản xuất vừa xuất hiện trên trang thông tin của Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc (MIIT), trước thềm ra mắt chính thức.

Honda Accord thế hệ thứ 11 được giới thiệu tại Trung Quốc vào tháng 5/2023 và trải qua đợt nâng cấp nhẹ vào tháng 2/2025. Như vậy, mẫu sedan này chuẩn bị đón nhận bản nâng cấp thứ hai chỉ sau chưa đầy 4 năm có mặt trên thị trường.

Honda Accord 2027 lộ diện trước ngày ra mắt "sát vách" Việt Nam.

Thay đổi đáng chú ý nhất nằm ở phần đầu xe với thiết kế đèn pha tách rời, dải đèn LED định vị ban ngày thanh mảnh được kết nối thông qua lưới tản nhiệt nhỏ. Phong cách thiết kế này cũng xuất hiện trên Honda Avancier thế hệ mới và Honda Fit dành cho thị trường Trung Quốc. Bên cạnh đó, xe sử dụng logo Honda tối giản, cản trước được thiết kế lại với các hốc gió kết hợp chi tiết trang trí màu đen.

Phần thân xe về cơ bản vẫn giữ nguyên thiết kế hiện hành. Ở phía sau, cụm đèn hậu nối liền được duy trì, kết hợp dòng chữ ACCORD và logo Honda không viền đặt cao hơn trên nắp cốp. Xe còn được bổ sung ốp sườn mới, bộ khuếch tán phía sau tinh chỉnh và các tùy chọn mâm hợp kim 19 inch.

Thay đổi đáng chú ý nhất nằm ở phần đầu xe với thiết kế đèn pha tách rời, dải đèn LED định vị ban ngày thanh mảnh được kết nối thông qua lưới tản nhiệt nhỏ.

Honda Accord 2027 có chiều dài tổng thể 4.986 mm, ngắn hơn 4 mm so với phiên bản hiện hành, trong khi chiều dài cơ sở giữ nguyên ở mức 2.830 mm. Thiết kế nội thất hiện chưa được tiết lộ.

Bên cạnh những thay đổi về ngoại thất, GAC Honda Accord 2027 được bổ sung tùy chọn hybrid tự sạc 2.0L, thay vì chỉ có động cơ xăng tăng áp 1.5L và hệ truyền động hybrid cắm sạc eHEV 2.0L như trước đây.

Honda Accord 2027 được bổ sung tùy chọn hybrid tự sạc 2.0L, thay vì chỉ có động cơ xăng tăng áp 1.5L và hệ truyền động hybrid cắm sạc eHEV 2.0L như trước đây.

Tuy nhiên, đây vẫn là hệ truyền động e:HEV thế hệ thứ tư đang được sử dụng trên Accord phiên bản toàn cầu, không phải công nghệ hybrid thế hệ mới vừa được giới thiệu trên Honda Avancier.

Theo hồ sơ đăng ký tại MIIT, động cơ xăng sản sinh công suất 146 mã lực, kết hợp với các mô-tơ điện và bộ pin lithium-ion do Dalian Taixing Energy cung cấp. Tổng công suất hệ thống chưa được công bố, nhưng được dự đoán tương đương mức 204 mã lực của Accord e:HEV hiện hành. Xe có tốc độ tối đa 198 km/h.

Honda Accord 2027 dự kiến chính thức ra mắt tại Trung Quốc trong vài tháng tới.

GAC Honda Accord 2027 dự kiến chính thức ra mắt tại Trung Quốc trong vài tháng tới. Phiên bản hiện hành đang được bán với mức giá sau ưu đãi từ 129.800 đến 164.800 nhân dân tệ (khoảng 19.500–24.700 USD).

Hiện chưa có thông tin cho thấy thiết kế mới này sẽ được áp dụng trên Honda Accord tại các thị trường quốc tế. Trong khi đó, Accord thế hệ thứ 12 được đồn đoán sẽ ra mắt vào khoảng năm 2028, sử dụng nền tảng khung gầm mô-đun nhẹ hơn, thiết kế fastback lấy cảm hứng từ Honda Hybrid Sedan Prototype và hệ truyền động hybrid thế hệ mới tích hợp công nghệ mô phỏng chuyển số.