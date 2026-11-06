Honda 67 được đầu tư phục dựng, độ thêm dàn đồ hiệu Nhật Bản cực chất

Honda 67 là tên gọi quen thuộc tại Việt Nam của dòng Honda SS50, mẫu xe số cỡ nhỏ được Honda giới thiệu từ thập niên 1960. Với thiết kế bình xăng đặt phía trước, khung sườn đặc trưng, động cơ nhỏ gọn và kiểu dáng nam tính, mẫu xe này từng được nhiều người Việt ưa chuộng trong những năm 1970-1990.

Sau nhiều thập kỷ, Honda 67 dần trở thành dòng xe được giới sưu tầm quan tâm. Những chiếc xe còn giữ được nhiều chi tiết nguyên bản, giấy tờ hợp lệ, số khung số máy rõ ràng thường được săn tìm. Bên cạnh thú chơi xe nguyên bản, không ít người lựa chọn phục chế và nâng cấp theo hướng dọn kiểng, kết hợp kiểu dáng cổ điển với phụ tùng hiệu năng cao.

Thú chơi Honda 67 tại Việt Nam khá đa dạng. Có người chú trọng giữ nguyên cấu hình xuất xưởng, có người dành nhiều công sức phục dựng động cơ, khung sườn và nước sơn. Một bộ phận khác lại đầu tư các món đồ chơi nhập khẩu từ Nhật Bản như Takegawa, Keihin, Over Racing hay G'Craft. Với nhóm này, giá trị chiếc xe không chỉ nằm ở tuổi đời mà còn ở chất lượng hoàn thiện, độ hiếm và nguồn gốc phụ tùng.

Mới đây, một bản độ Honda 67 của anh Vương Quốc Công tại Đồng Nai gây chú ý khi kết hợp phong cách cổ điển với hàng loạt phụ tùng hàng hiệu. Đặc biệt, chiếc xe còn mang biển số định danh có dãy số tam hoa ba số 3 khá đẹp.

Bản độ Honda 67 của anh Vương Quốc Công tại Đồng Nai gây chú ý khi kết hợp phong cách cổ điển với hàng loạt phụ tùng hàng hiệu.

Về ngoại hình, xe vẫn giữ phom dáng đặc trưng của Honda 67 với bình xăng hình giọt nước, đèn pha tròn và khung sườn nhỏ gọn. Bình xăng được sơn màu bạc ánh kim, kết hợp logo Honda cánh chim đỏ và ốp cao su chống trượt hai bên. Khung sườn sơn đen bóng, chắn bùn trước sau được làm mới, tạo diện mạo sạch sẽ và đồng bộ.

Điểm đáng chú ý nhất nằm ở khối động cơ với nhiều chi tiết nâng cấp từ SP Takegawa, thương hiệu phụ tùng độ xe nổi tiếng Nhật Bản. Các chi tiết lốc máy, nắp máy và bộ phận động cơ được thay bằng đồ Takegawa. Xe còn sử dụng chế hòa khí Keihin, hệ thống làm mát dầu bố trí phía trước và cần đạp khởi động cùng thương hiệu.

Khối động cơ của chiếc Honda 67 với nhiều chi tiết nâng cấp từ SP Takegawa, thương hiệu phụ tùng độ xe nổi tiếng Nhật Bản.

Hệ thống ống xả cũng được đầu tư với cổ pô titanium uốn cong, bề mặt chuyển màu xanh đặc trưng khi chịu tác động nhiệt. Phía sau là lon pô carbon của Over Racing, thương hiệu phụ tùng mô tô đến từ Nhật Bản. Sự kết hợp giữa titanium và carbon tạo điểm nhấn cho khu vực động cơ, đồng thời giúp giảm khối lượng so với một số cấu hình ống xả kim loại thông thường.

Ở dàn chân, chủ xe trang bị vành nhôm Takasago Excel Asia, gắp sau nhôm của G'Craft và lốp Michelin. Hệ thống giảm xóc phía sau cũng được nâng cấp bằng loại phuộc có bình dầu phụ. Đây là những món đồ thường xuất hiện trên các bản độ xe máy cỡ nhỏ được đầu tư kỹ lưỡng, vừa tăng tính thẩm mỹ vừa hướng đến khả năng vận hành tốt hơn.

Hệ thống giảm xóc phía sau của chiếc Honda 67 này cũng được nâng cấp bằng loại phuộc có bình dầu phụ.

Dù được thay thế và nâng cấp nhiều chi tiết, chiếc Honda 67 vẫn giữ được những đường nét nhận diện của mẫu xe cổ. Cụm đèn pha tròn viền chrome, ghi-đông sáng bóng cùng bình xăng bạc tạo nên tổng thể hài hòa giữa phong cách nguyên bản và phụ tùng hiện đại.

Bên cạnh dàn đồ hiệu, biển số định danh là chi tiết khiến chiếc xe thêm phần đặc biệt. Dãy số được giới chơi xe gọi là tam hoa, tức 3 số giống nhau. Đây là dạng biển số được nhiều người ưa chuộng bởi dễ nhớ và quan niệm về ý nghĩa đẹp trong văn hóa chơi biển số.

Biển số trên chiếc Honda 67 này được giới chơi xe gọi là tam hoa, tức 3 số giống nhau.

Trong giới chơi xe, biển số đẹp được xem là một trong những yếu tố gia tăng sức hút cho phương tiện, bên cạnh thương hiệu, đời xe và mức độ đầu tư. Với những mẫu xe cổ như Honda 67, một bản phục dựng chỉn chu, sử dụng phụ tùng có thương hiệu và đi kèm biển số được chú ý càng tạo nên dấu ấn riêng.

Có thể thấy, sau nhiều thập kỷ, Honda 67 vẫn giữ được sức hút trong cộng đồng chơi xe cổ tại Việt Nam. Nếu những chiếc xe nguyên bản hấp dẫn người sưu tầm bởi giá trị lịch sử thì các bản độ như chiếc xe ở Đồng Nai lại thể hiện một hướng chơi khác: giữ dáng vẻ hoài cổ, đầu tư phụ tùng đắt tiền và tạo dấu ấn cá nhân bằng những chi tiết riêng biệt.