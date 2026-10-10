Hôn vợ rồi tham gia giải chạy, nam mục sư 24 tuổi khiến tất cả bàng hoàng với diễn biến tiếp đó

Theo đài truyền hình KPTV (Mỹ), sự việc xảy ra tại giải chạy Portland Marathon tổ chức ở thành phố Portland, bang Oregon, ngày 4/10. Treyton Lara, được người thân và bạn bè gọi thân mật là Trey, đã dành nhiều tháng chuẩn bị cho cuộc đua trước khi gặp biến cố đau lòng.

Vợ anh, Audrey Shin-Lara, cho biết buổi sáng hôm ấy ban đầu diễn ra bình thường. Người thân và bạn bè có mặt dọc đường chạy để cổ vũ các vận động viên, trong đó có Trey.

Khoảng dặm thứ 18 hoặc 19, Trey chạy đến chỗ vợ, trao cho cô một nụ hôn rồi tiếp tục hành trình. Theo Audrey, lúc đó chồng cô vẫn mỉm cười và trông khỏe mạnh, không có dấu hiệu bất thường rõ rệt.

Thế nhưng, khi tiến đến khoảng dặm thứ 20, Trey bất ngờ ngã quỵ. Audrey cho biết các bác sĩ thông báo chồng cô bị ngừng tim. Dù được đưa đến bệnh viện và các nhân viên y tế nỗ lực cứu chữa, anh vẫn không qua khỏi.

Treyton Lara. Ảnh: GoFundMe

Chia sẻ với KPTV, Audrey nói nỗi đau đến với cô theo từng đợt. Có những lúc mọi chuyện vẫn khó tin đến mức gia đình cảm thấy như chỉ cần tỉnh dậy, họ sẽ lại thấy Trey ở bên cạnh.

Trey làm mục sư phụ trách thanh thiếu niên. Theo lời vợ, anh không chỉ dành nhiều tâm huyết cho công việc mà còn mong muốn kết nối với những người cùng lĩnh vực để tạo ra những thay đổi tích cực cho cộng đồng.

Audrey kể chồng mình có tình yêu sâu sắc dành cho Chúa Jesus, đồng thời luôn quan tâm đến bạn bè và gia đình. Với những người thân thiết, Trey là một người anh, người cậu đầy tình cảm. Ngay cả con của một số người bạn cũng gọi anh bằng cái tên thân mật “chú Trey”.

Trong mùa hè vừa qua, Trey còn tham gia xây dựng một trại hè dành cho thanh thiếu niên mang tên Camp Genesis. Đây là một trong những dự định anh ấp ủ và nỗ lực thực hiện trước khi qua đời.

Đối với Audrey, chồng không chỉ là người bạn đời mà còn là người mang lại nhiều yêu thương cho những người xung quanh. Cô cho biết tình cảm và sự sẻ chia từ gia đình, bạn bè đang giúp mình từng bước đối diện với mất mát.

“Anh ấy là tình yêu của đời tôi và sẽ mãi mãi như vậy. Chúng tôi sẽ gặp lại anh ấy”, Audrey chia sẻ.

Theo người vợ, Trey có sức khỏe tốt và không mắc bệnh lý nền nào mà gia đình biết đến. Vì vậy, sự ra đi đột ngột của anh khiến những người thân vô cùng bàng hoàng.

Sau biến cố, một chiến dịch quyên góp trực tuyến được lập ra nhằm hỗ trợ gia đình Trey trong giai đoạn khó khăn.

Câu chuyện về nụ hôn ngắn ngủi bên đường chạy trước khi Trey tiếp tục cuộc đua khiến nhiều người không khỏi xót xa. Chỉ ít phút trước biến cố, anh vẫn ở bên vợ, mỉm cười và tiếp tục hành trình đã dành nhiều tháng chuẩn bị. Sự ra đi của nam mục sư ở tuổi 24 để lại khoảng trống lớn với người bạn đời, gia đình và cộng đồng mà anh từng tận tâm phục vụ.