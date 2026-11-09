Hồn Việt trong từng nan quạt Chàng Sơn

Bảng trưng bày lưu giữ ký ức hơn hai thế kỷ bền bỉ giữ lửa truyền thống của làng quạt Chàng Sơn

Công đoạn cố định nan quạt bằng đinh ghim qua đôi bàn tay khéo léo của người thợ thủ công Chàng Sơn

Người thợ dùng chổi quét đều một lớp hồ dán lên bề mặt khung nan tre, chuẩn bị cho công đoạn tiếp theo

Những bộ khung nan tre được vót nhẵn, cố định chắc chắn và xếp chồng lên nhau gọn gàng trước khi chuyển sang công đoạn hoàn thiện

Bàn tay khéo léo của người thợ cẩn thận miết phẳng mặt giấy đỏ lên khung nan tre, đảm bảo từng nếp gấp xòe đều và phẳng mịn

Các xấp quạt thủ công xếp chồng ngay ngắn trong xưởng, chuẩn bị cho những công đoạn hoàn thiện cuối cùng

Các xấp quạt thủ công xếp chồng ngay ngắn trong xưởng, chuẩn bị cho những công đoạn hoàn thiện cuối cùng

Công đoạn phơi quạt thủ công ngoài trời giúp lớp keo và giấy nhanh khô, bền màu theo thời gian

Góc xưởng Chàng Sơn rực rỡ sắc màu với những chiếc quạt xếp lớp thủ công - minh chứng cho nét đẹp truyền thống được lưu giữ qua bao thế hệ

Không gian trưng bày rực rỡ với đủ loại quạt vải hoa văn tinh xảo, thể hiện sự đa dạng của làng nghề truyền thống trước nhu cầu của thị trường hiện đại

Không gian trưng bày rực rỡ với đủ loại quạt vải hoa văn tinh xảo, thể hiện sự đa dạng của làng nghề truyền thống trước nhu cầu của thị trường hiện đại

Góc trưng bày sản phẩm tại xưởng với bức đại quạt vẽ cảnh sơn thủy hữu tình làm tâm điểm, xung quanh là các thế hệ quạt mộc và quạt thành phẩm xếp gọn gàng

Những bức tranh phong cảnh đồng quê miệt mài cấy cày hay mái đình làng cổ kính được tái hiện sinh động qua nét cọ tỉ mỉ của nghệ nhân, nâng tầm chiếc quạt giấy thành tác phẩm nghệ thuật mang đậm hồn cốt dân tộc

Bằng nét cọ tỉ mỉ và tình yêu nếp nghề sâu sắc, người thợ Chàng Sơn đã biến những chiếc quạt giấy khổng lồ thành khung tranh lưu giữ trọn vẹn hồn quê và kiến trúc truyền thống Việt Nam

Bằng nét cọ tỉ mỉ và tình yêu nếp nghề sâu sắc, người thợ Chàng Sơn đã biến những chiếc quạt giấy khổng lồ thành khung tranh lưu giữ trọn vẹn hồn quê và kiến trúc truyền thống Việt Nam

Bức tranh hội tụ các công trình biểu tượng từ Bắc chí Nam, được khắc họa tinh xảo trên nền quạt giấy, lan tỏa niềm tự hào về di sản văn hóa Việt

Những chiếc quạt với thông điệp "Kính chào quý khách" đan xen cùng các bó nan mộc mạc đặt tại lối vào xưởng, mộc mạc mà hiếu khách như chính con người Chàng Sơn

Nơi bàn làm việc ngổn ngang các vật liệu quen thuộc từ chổi quét, hồ dán đến những khung quạt dở dang – nơi khởi nguồn của những chiếc quạt thủ công

Du khách trải nghiệm tự tay cầm bút trang trí trên quạt giấy không chỉ mang lại niềm vui sáng tạo cho du khách mà còn là cầu nối đưa thế hệ trẻ đến gần hơn với giá trị di sản truyền thống

Muôn sắc quạt thành phẩm từ giỏ mây đến không gian trưng bày - minh chứng cho tài hoa và sức sáng tạo của người thợ xứ Đoài

Muôn sắc quạt thành phẩm từ giỏ mây đến không gian trưng bày - minh chứng cho tài hoa và sức sáng tạo của người thợ xứ Đoài

Bên bàn làm việc quen thuộc dưới những tấm bằng khen ghi nhận qua nhiều năm tháng, người nghệ nhân Chàng Sơn vẫn miệt mài tâm huyết vào từng nếp quạt, gìn giữ trọn vẹn hồn cốt làng nghề truyền thống