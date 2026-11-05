'Hồn Việt': Cheng và Hà Myo kể chuyện di sản bằng âm nhạc đương đại

Hưởng ứng tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam và Chỉ thị số 35/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026, Ban Văn nghệ (Đài Truyền hình Việt Nam) triển khai chuỗi chương trình Hồn Việt, thuộc chuyên mục Dòng chảy nghệ thuật.

Chương trình hướng tới tôn vinh các nghệ sĩ, tác phẩm sáng tạo từ chất liệu âm nhạc truyền thống và văn hóa dân gian; qua đó góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc dân tộc. Đồng thời, khuyến khích những cách tiếp cận mới để di sản tiếp tục hiện diện gần gũi hơn trong đời sống đương đại.

Với chủ đề Tái tạo bản sắc Việt, chương trình tập trung vào hành trình của những nghệ sĩ trẻ đang tìm tòi, sáng tạo trên nền tảng âm nhạc dân gian. Hai khách mời Cheng và Hà Myo mang đến những góc nhìn và cách thể hiện riêng, cùng gặp gỡ ở tình yêu dành cho văn hóa truyền thống.

Nếu Cheng theo đuổi sáng tác, sản xuất âm nhạc với tinh thần thử nghiệm thì Hà Myo được biết đến qua nỗ lực kết hợp các loại hình dân ca, đặc biệt là xẩm và chất liệu văn hóa dân tộc, với rap, EDM cùng những hình thức trình diễn hiện đại.

Mở đầu không gian âm nhạc là ca khúc Zung zăng zung zẻ do Cheng sáng tác và biểu diễn.

Tiếp đó, Hà Myo giới thiệu Đập nàng Khọt – làn điệu dân ca Mường được thể hiện qua cách tiếp cận mới.

Các tiết mục Chồng ải chồng ai, Nghiêng nước nghiêng thành và Thân nam nhi tiếp tục mang đến những sắc thái âm nhạc đa dạng, cho thấy khả năng khai thác và kết hợp chất liệu truyền thống với ngôn ngữ biểu đạt đương đại.

Bên cạnh các phần trình diễn, chương trình dành thời lượng để hai nghệ sĩ chia sẻ về cơ duyên đến với âm nhạc dân gian, những trải nghiệm khám phá sức hấp dẫn của di sản cũng như quá trình đưa chất liệu truyền thống vào sáng tác.

Một phóng sự trong chương trình phản ánh xu hướng nghệ sĩ trẻ sử dụng phối khí mới, rap, hip-hop, EDM, các hình thức trình diễn và nền tảng số để đưa âm nhạc dân gian đến gần hơn với khán giả trẻ.

Từ thực tế đó, chương trình đặt ra vấn đề về giới hạn giữa sáng tạo và bảo tồn: Làm thế nào để chất liệu truyền thống được làm mới, tiếp cận công chúng hôm nay nhưng vẫn giữ được những giá trị cốt lõi, căn cốt văn hóa?

Tính tương tác cũng được tăng cường qua trò chơi Nhận ra chất liệu dân gian, giúp khán giả nhận diện đồng dao, nhạc cụ dân tộc và những màu sắc dân ca quen thuộc. Các thử thách dành cho khách mời đồng thời tạo cơ hội để người xem trực tiếp khám phá khả năng sáng tạo từ những chất liệu văn hóa truyền thống.

Qua câu chuyện của Cheng và Hà Myo, Hồn Việt gửi gắm thông điệp: Bảo tồn văn hóa không chỉ là lưu giữ những giá trị đã có, mà còn là tìm cách để văn hóa tiếp tục hiện diện, chuyển động và được tiếp nhận trong đời sống mới. Khi người trẻ hiểu, trân trọng và sáng tạo trên nền tảng di sản, bản sắc Việt có thêm cơ hội lan tỏa bằng những hình thức gần gũi với công chúng hôm nay.