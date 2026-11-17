Vở diễn “Hồn tre Việt” của Nhà hát Múa rối Việt Nam khai thác hình tượng cây tre, biểu tượng gần gũi trong đời sống và văn hóa dân tộc. Ảnh. NHCC.

Từ biểu tượng cây tre đến câu chuyện về tâm hồn Việt

Từ bao đời nay, cây tre đã trở thành hình ảnh thân thuộc, gắn bó với đời sống vật chất và tinh thần của người Việt Nam. Tre hiện diện trong lũy làng, mái nhà, cánh đồng, trong lao động, chiến đấu và cả những câu chuyện dân gian được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Không chỉ là một loài cây bình dị, tre còn là biểu tượng của sức sống bền bỉ, tinh thần đoàn kết, ý chí kiên cường và cốt cách thanh cao của dân tộc Việt Nam.

Lấy cảm hứng từ hình tượng giàu ý nghĩa ấy, “Hồn tre Việt” không đơn thuần kể câu chuyện về cây tre, mà hướng tới khơi gợi những giá trị văn hóa, lịch sử và tinh thần đã hun đúc nên tâm hồn, bản lĩnh con người Việt Nam.

Qua ngôn ngữ nghệ thuật múa rối, những hình ảnh tưởng chừng bình dị, thân quen được thổi vào sức sống mới, trở thành chất liệu để kể câu chuyện về quê hương, đất nước, về truyền thống và bản sắc dân tộc.

Tác phẩm gửi gắm thông điệp về sự tiếp nối giữa các thế hệ, về trách nhiệm gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống trong đời sống hôm nay. Dù thời gian và xã hội không ngừng vận động, những giá trị cốt lõi làm nên bản sắc Việt vẫn luôn cần được trân trọng, gìn giữ và lan tỏa.

Đứng sau sự hình thành và định hướng nghệ thuật của “Hồn tre Việt” là đạo diễn, NSND Nguyễn Tiến Dũng – Giám đốc Nhà hát Múa rối Việt Nam, người nghệ sĩ luôn dành nhiều tâm huyết cho hành trình tìm tòi, đổi mới và nâng tầm nghệ thuật múa rối Việt Nam.

Thông qua nghệ thuật múa rối, những giá trị văn hóa truyền thống được tái hiện bằng ngôn ngữ sân khấu sáng tạo, giàu sức biểu cảm. Ảnh: NHCC.

Với tư duy sáng tạo cùng kinh nghiệm dày dặn trong dàn dựng sân khấu, NSND Nguyễn Tiến Dũng tiếp tục cho thấy khả năng khai thác chất liệu văn hóa dân tộc bằng ngôn ngữ biểu đạt sân khấu giàu tính nghệ thuật.

Ở “Hồn tre Việt”, hình tượng cây tre được đặt trong một không gian sáng tạo mới, nơi nghệ thuật múa rối không chỉ dừng lại ở việc tái hiện những hình ảnh quen thuộc mà còn mở ra khả năng biểu đạt đa dạng về cảm xúc, tư tưởng và chiều sâu văn hóa.

Sự kết hợp giữa tinh thần truyền thống và tư duy dàn dựng hiện đại được kỳ vọng sẽ tạo nên một diện mạo sân khấu hấp dẫn, giàu sức biểu cảm, vừa giữ được cốt cách của nghệ thuật dân tộc, vừa tạo sự gần gũi với thị hiếu thưởng thức của công chúng đương đại.

Đây cũng là một trong những hướng đi thể hiện nỗ lực của Nhà hát Múa rối Việt Nam trong việc làm mới nghệ thuật truyền thống, không ngừng tìm kiếm những phương thức sáng tạo để đưa múa rối đến gần hơn với đời sống xã hội.

Vở diễn thu hút đông đảo khán giả. Ảnh: NHCC.

Lan tỏa giá trị văn hóa Việt, hướng tới công chúng trẻ và du khách quốc tế

Việc ra mắt vở diễn “Hồn tre Việt” trong thời điểm hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 càng mang thêm ý nghĩa. Tác phẩm không chỉ là hoạt động nghệ thuật chào mừng một ngày hội tôn vinh các giá trị văn hóa dân tộc, mà còn góp phần khơi dậy tình yêu, niềm tự hào và ý thức gìn giữ di sản văn hóa trong cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ, từng bước thực hiện công nghiệp văn hoá trong giai đoạn sắp tới.

Sự kết hợp độc đáo với các loại hình nhạc cụ dân tộc truyền thống, tạo ra sự sáng tạo độc đáo. Ảnh: NHCC.

Một trong những kỳ vọng mà Nhà hát Múa rối Việt Nam đặt ra với “Hồn tre Việt” là mở rộng khả năng tiếp cận các nhóm công chúng mới, trong đó có khách du lịch trong nước và quốc tế, cũng như khán giả trẻ – những người đang có nhu cầu ngày càng đa dạng về trải nghiệm văn hóa và nghệ thuật.

Vở diễn “Hồn tre Việt” góp phần lan tỏa bản sắc văn hóa Việt Nam, đưa nghệ thuật múa rối đến gần hơn với khán giả trẻ và du khách quốc tế. Ảnh: NHCC.

Bằng ngôn ngữ sân khấu trực quan, giàu hình ảnh và cảm xúc, múa rối có lợi thế đặc biệt trong việc vượt qua những rào cản về ngôn ngữ, giúp khán giả trong nước và bạn bè quốc tế có thể cảm nhận vẻ đẹp văn hóa Việt Nam thông qua hình tượng, chuyển động, âm nhạc và nghệ thuật biểu diễn. Qua đó, “Hồn tre Việt” được kỳ vọng trở thành một sản phẩm nghệ thuật có sức hấp dẫn đối với du khách, góp phần làm phong phú thêm trải nghiệm văn hóa khi đến với Việt Nam.