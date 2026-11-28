Lãnh đạo Sở Du lịch tỉnh An Giang trao Quyết định của UBND tỉnh An Giang về việc công nhận Điểm du lịch Hòn Phụ Tử cho lãnh đạo UBND xã Kiên Lương. Ảnh: Văn Sĩ - TTXVN

Sau khi chính thức được Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang công nhận là điểm du lịch theo Quyết định số 4842/QĐ-UBND ngày 26/10/2026, hòn Phụ Tử (thuộc ấp hòn Trẹm, xã Kiên Lương) đang mở ra hướng khai thác mới, đầy tiềm năng trên bản đồ du lịch địa phương.

Từ lâu, hòn Phụ Tử đã là một trong những biểu tượng du lịch nổi tiếng của vùng đất Kiên Giang trước đây, bên cạnh Phú Quốc và Hà Tiên. Hình ảnh hai khối đá giữa biển trời bao la, gắn liền với câu chuyện cảm động về tình cha con đã in sâu trong ký ức của nhiều thế hệ du khách. Dù dáng hình có những đổi thay qua thời gian, nhưng nơi đây vẫn lưu giữ trọn vẹn những giá trị văn hóa, lịch sử và nhân văn đặc sắc.

Ban tổ chức và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi trao Quyết định công nhận điểm du lịch Hòn Phụ Tử. Ảnh: Văn Sĩ TTXVN

Với sự hội tụ của núi non, biển cả cùng hệ thống hang động và công trình tâm linh, hòn Phụ Tử kết nối cùng bãi Dương, động Kim Cương, hang Giếng Tiên và chùa Hang tạo thành một quần thể danh thắng liên hoàn. Tổ hợp này đáp ứng đa dạng nhu cầu của du khách, từ tham quan, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng biển đảo cho đến khám phá văn hóa - tâm linh. Sức hút thực tế của điểm đến này được chứng minh qua lượng khách tăng trưởng ổn định qua các năm; riêng trong 10 tháng của năm 2026, nơi đây đã đón trên 200.000 lượt khách, góp phần tạo việc làm, sinh kế và cơ hội kinh doanh cho người dân bản địa.

Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh An Giang Nguyễn Trung Thành cho biết, việc hòn Phụ Tử được công nhận là điểm du lịch mở ra cơ hội phát triển mới cho địa phương, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn trong công tác quản lý, bảo tồn và khai thác danh thắng. Thời gian tới, xã Kiên Lương cần chú trọng gìn giữ cảnh quan, các giá trị lịch sử, văn hóa; nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa sản phẩm và tăng cường kết nối với các điểm đến tại Kiên Lương, Hà Tiên, Phú Quốc.

Du khách tham quan điểm du lịch Hòn Phụ Tử, xã Kiên Lương, tỉnh An Giang. Ảnh: Văn Sĩ - TTXVN

"Cùng với ngành Du lịch, Ủy ban nhân dân xã Kiên Lương cần đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá, ứng dụng công nghệ số và phát huy vai trò của cộng đồng dân cư trong phát triển du lịch; thường xuyên thông tin tuyên truyền nâng cao tinh thần chung tay xây dựng hình ảnh du lịch Kiên Lương mến khách, nghĩa tình, giàu bản sắc đến mỗi người dân, hộ kinh doanh; đảm bảo an ninh, trật tự xã hội và vệ sinh môi trường để phát triển bền vững ngành du lịch địa phương", ông Nguyễn Trung Thành lưu ý.

Bà Tăng Thị Lệ (Thành phố Cần Thơ) chia sẻ, từ những năm của thập niên 1990 đến những năm 2010 Hòn Phụ Tử là địa danh nổi tiếng và được mệnh danh là biểu tượng du lịch của tỉnh Kiên Giang cũ, gia đình bà thường tổ chức đi tham quan du lịch mỗi năm một lần. Những năm gần đây, với sự phát triển của các điểm, khu du lịch của nhiều địa phương, nhất là việc hòn Phụ bị gãy đổ vào năm 2006 cũng phần nào làm ảnh hưởng, giảm khách tham quan, tuy nhiên mỗi năm gia đình bà Lệ vẫn đến du lịch, chiêm ngưỡng danh thắng này.

Điểm du lịch Hòn Phụ Tử nằm trên địa bàn xã Kiên Lương, tỉnh An Giang. Ảnh: Văn Sĩ - TTXVN

“Với gia đình tôi, danh thắng Hòn Phụ Tử trở thành biểu tượng, ký ức mỗi khi đến du lịch tại Kiên Lương, Hà Tiên. Tôi rất vui khi Hòn Phụ Tử được công nhận điểm du lịch và mong ngành chức năng tiếp tục quan tâm đầu tư phát triển du lịch, đặc biệt là xem xét đến việc phục dựng lại hòn Phụ đã gãy đổ trước đó để khôi phục cảnh tự nhiên, đón khách du lịch, giúp các thế hệ sau này thấy được cảnh đẹp tuyệt mỹ của Hòn Phụ Tử”.

Về phía địa phương trực tiếp quản lý và khai thác, bà Tạ Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Kiên Lương nhận định, việc hòn Phụ Tử được công nhận là điểm du lịch có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự ghi nhận đối với những giá trị và tiềm năng của danh thắng này, đồng thời tạo cơ sở pháp lý và động lực để địa phương tiếp tục quản lý, bảo tồn và khai thác hiệu quả tài nguyên du lịch, thúc đẩy thương mại, dịch vụ và nâng cao thu nhập cho người dân.

Cảnh đẹp điểm du lịch Hòn Phụ Tử nhìn từ trên cao. Ảnh: Văn Sĩ - TTXVN

Để thu hút du khách trong giai đoạn mới, địa phương sẽ tập trung bảo tồn cảnh quan thiên nhiên, môi trường sinh thái; nâng cao chất lượng phục vụ và bảo đảm an toàn cho du khách. Đồng thời, xã đẩy mạnh chuyển đổi số trong quảng bá, khuyến khích người dân tham gia giới thiệu sản phẩm đặc trưng và liên kết với các doanh nghiệp lữ hành nhằm hình thành các tuyến tham quan hấp dẫn.

"Từ một biểu tượng gắn với ký ức của nhiều thế hệ, hòn Phụ Tử được kỳ vọng tiếp tục trở thành điểm đến hấp dẫn, góp phần quảng bá hình ảnh Kiên Lương nói riêng và du lịch An Giang nói chung đến du khách trong nước, quốc tế. Xã sẽ phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành và đơn vị liên quan, thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước, duy trì các tiêu chí công nhận điểm du lịch, hướng đến khai thác hòn Phụ Tử hiệu quả, an toàn và bền vững", bà Tạ Thị Thu Thủy nhấn mạnh.