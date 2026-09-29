Hơn nửa triệu người đổ xô đi xem cá mập mắc kẹt ở Hàn Quốc

Cá mập dài 3,5m bị mắc kẹt ở Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap

Theo báo Guardian và hãng tin Yonhap, ước tính hơn 600.000 người đã đến một công viên ở thành phố cảng phía Nam Busan kể từ khi con cá mập dài 3,5m, được đặt biệt danh là Bukang-i theo tên cảng Bắc Busan, được phát hiện trong tuyến đường thủy hôm 18/9.

Các chuyên gia cho rằng đây có thể là cá mập đồng, đã đuổi theo con mồi từ biển vào kênh nhưng không thể tìm được đường quay trở lại.

Lực lượng tuần duyên Busan, thành phố cách thủ đô Seoul của Hàn Quốc khoảng 325km về phía đông nam, đã tìm cách đưa con cá mập ra khỏi kênh ngay trong ngày nó được phát hiện. Tuy nhiên, chiến dịch bị đình chỉ sau 6 giờ theo khuyến cáo của các nhà khoa học. Họ cảnh báo việc cố ép con vật có thể khiến nó bị thương hoặc trở nên hung dữ.

Sáng nay (29/9), các tàu tuần duyên phun những tia nước mạnh ở phía sau con cá mập nhằm đẩy nó về phía cửa kênh. Giới chức Hàn Quốc cho biết phương pháp này được áp dụng dựa trên kinh nghiệm giải cứu một con cá mập trắng lớn từng mắc kẹt ở vùng nước nông ngoài khơi bang Massachusetts, Mỹ năm 2004.

Viện Khoa học Nghề cá quốc gia Hàn Quốc cho biết tình trạng của con cá mập vẫn ổn định. Tuy nhiên, giới chức cảnh báo khả năng kiếm ăn và di chuyển của nó đang bị hạn chế, có thể khiến con vật suy yếu nếu tiếp tục mắc kẹt lâu hơn.

Đến chiều 29/9, chiến dịch lại bị đình chỉ do con cá mập vẫn không chịu rời khỏi tuyến đường thủy.