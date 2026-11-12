Hơn nửa thế kỷ xa quê, người chiến sĩ quân y trở về đất mẹ

Tuổi thanh xuân gửi lại đại ngàn Tây Nguyên

Ngày 12/11, trong không khí trang nghiêm và xúc động, chính quyền xã Hải Lộc, tỉnh Nghệ An cùng gia đình, người thân và đông đảo bà con nhân dân địa phương đã tổ chức lễ truy điệu, tiễn đưa hài cốt liệt sĩ Phan Anh Tiến về nơi an nghỉ cuối cùng.

Ngay từ sáng sớm, đông đảo cán bộ, cựu chiến binh, đoàn viên, thanh niên cùng bà con lối xóm đã có mặt, thành kính dâng hương, tiễn biệt người con ưu tú của quê hương sau hơn nửa thế kỷ xa cách.

Dòng người cầm cờ Tổ Quốc đón liệt sĩ Phan Anh Tiến về với đất mẹ. Ảnh H.Lộc.

Sinh ra và lớn lên tại xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc cũ (nay là xã Hải Lộc, tỉnh Nghệ An), trong một gia đình giàu truyền thống yêu nước, từ nhỏ, anh Phan Anh Tiến (SN 1942) đã nổi tiếng là người hiếu học, giàu nghị lực.

Sau khi trở thành sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An, anh luôn nỗ lực học tập, rèn luyện và đạt thành tích xuất sắc. Trong anh luôn cháy bỏng khát vọng được đem tri thức cống hiến cho quê hương, đất nước.

Tháng 5/1968, trước yêu cầu cấp thiết của chiến trường miền Nam về bổ sung đội ngũ cán bộ y tế, chàng sinh viên sư phạm Phan Anh Tiến vinh dự là một trong 18 người tiêu biểu được tuyển chọn, chuyển sang phục vụ trong quân đội với vai trò y sĩ.

Rời giảng đường, anh bước vào khóa huấn luyện kéo dài 3 tháng tại Thanh Hóa. Vượt qua những tháng ngày gian khổ, anh được trang bị kiến thức, kỹ năng cấp cứu thương binh và bản lĩnh để sẵn sàng bước vào chiến trường.

Sau hơn 50 năm xa cách anh đã trở về với đất mẹ. Ảnh H.Lộc.

Hoàn thành khóa huấn luyện, anh hành quân vào chiến trường B, được biên chế về Tiểu đoàn 18, Sư đoàn 2, Quân khu 5 – đơn vị chủ lực hoạt động tại những địa bàn trọng điểm, ác liệt. Trên chiến trường Tây Nguyên, anh luôn có mặt tại các điểm nóng, bất chấp hiểm nguy để cứu chữa thương binh, bảo vệ tính mạng đồng đội.

Ngày 3/5/1972, trong một trận giao tranh ác liệt tại Mặt trận Tây Nguyên, khi đang sơ cứu cho đồng đội bị thương, Thiếu úy, y sĩ Phan Anh Tiến đã anh dũng hy sinh.

Trọn vẹn nghĩa tình ngày đón anh về

Người quân y sĩ Phan Anh Tiến đã anh dũng ngã xuống khi tuổi đời còn rất trẻ, chưa kịp lập gia đình riêng. Anh đã hiến dâng trọn vẹn tuổi thanh xuân cùng bao hoài bão rực rỡ cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, để lại niềm tiếc thương vô hạn trong lòng người thân và đồng đội.

Trong không khí trang nghiêm và xúc động của buổi lễ, đọc điếu văn truy điệu, ông Nguyễn Thanh Tâm - Phó Chủ tịch UBND xã Hải Lộc, nhấn mạnh: "Sự hy sinh của liệt sĩ Phan Anh Tiến là tổn thất vô cùng to lớn đối với gia đình, dòng tộc; quân đội mất đi một chiến sĩ quân y kiên trung, dũng cảm. Máu đào của đồng chí đã tô thắm thêm những chiến công hiển hách của Quân đội nhân dân Việt Nam, làm rạng danh truyền thống anh hùng bất khuất của quê hương".

Ngồi lặng lẽ bên linh cữu của người chú ruột, anh Phan Ngọc Chung (54 tuổi, cháu ruột trực tiếp thờ cúng liệt sĩ Phan Anh Tiến) xúc động kể lại hành trình đằng đẵng đi tìm phần mộ người thân. Trong suốt nhiều thập kỷ, gia đình đã cất công tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn bặt vô âm tín về nơi yên nghỉ của chú.

Phải đến năm 2012, niềm hy vọng mới vỡ òa khi gia đình nhận được công văn từ Bộ Tư lệnh Quân khu 5, thông báo phần mộ liệt sĩ Phan Anh Tiến đang được quy tập, an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum (nay là tỉnh Quảng Ngãi).

Người dân thắp nén tâm nhang tiễn đưa người con ưu tú của quê hương sau hơn 50 năm xa cách.

"Đến nay, gia đình mới có đủ điều kiện để đón chú trở về quê hương. Gia đình vô cùng cảm động và thấy ấm lòng trước tình cảm sâu nặng mà lãnh đạo địa phương cùng bà con nhân dân dành cho chú trong thời khắc thiêng liêng này. Từ nay, chú đã thực sự được yên nghỉ trong lòng đất mẹ", anh Chung nghẹn ngào chia sẻ.

Ngay sau lễ truy điệu trọng thể, trong tiếng nhạc hồn tử sĩ trầm hùng và dòng người lặng lẽ tiễn biệt, hài cốt liệt sĩ Phan Anh Tiến đã được di chuyển đến an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nghi Lộc (Nghệ An). Cuộc hành trình hơn nửa thế kỷ xa quê của người chiến sĩ quân y năm nào đã khép lại trọn vẹn trong vòng tay yêu thương và lòng tri ân sâu nặng của quê hương.

Hà Hằng - Nhật Giang