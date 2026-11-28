Đoàn công tác do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì về nguồn tại Khu di tích ban An ninh Trung ương cục miền Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu dành phút mặc niệm tại Bia Chiến thắng.

Tham gia đoàn có các đồng chí: Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; Nguyễn Văn Nên, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh.

Về phía tỉnh Tây Ninh có đồng chí Nguyễn Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh; cùng các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo Quân khu 7, lãnh đạo tỉnh Tây Ninh; lãnh đạo Văn phòng Bộ Công an, các Cục nghiệp vụ, các học viện, trường Công an nhân dân; lãnh đạo Công an TP Hồ Chí Minh, Công an tỉnh Tây Ninh, Bệnh viện 30-4, Sư đoàn 5, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh, Hội Cựu Công an nhân dân tỉnh Tây Ninh, cùng các thành viên khóa D6 Học viện An ninh nhân dân và thân nhân gia đình.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn công tác dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu thành kính dâng hoa, dâng hương trước Tượng đài Bảo vệ an ninh Tổ quốc; Bia Chiến thắng, nơi ghi danh hơn 14.000 cán bộ, chiến sỹ thuộc lực lượng CAND Việt Nam đã anh dũng hy sinh vì độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc; dâng hoa, dâng hương trước Tượng đài Bác Hồ; tượng đài cố Bộ trưởng Phạm Hùng; tượng đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Đoàn 180 An ninh vũ trang miền Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn công tác dâng hương tại Tượng đài Bác Hồ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi cảm tưởng tại bảo tàng Công an nhân dân ở Khu di tích Ban An ninh Trung ương cục miền Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn công tác dâng hoa, dâng hương tại tượng đài cố Bộ trưởng Phạm Hùng.

Tại chương trình kỷ niệm 52 năm khóa D6 Học viện An ninh nhân dân, đoàn đại biểu khóa D6 Học viện An ninh nhân dân đã ôn lại truyền thống lịch sử của khóa. Theo đó, tháng 10/1974, gần 600 học viên khóa D6 bước vào học tập tại Trường Công an Trung ương, nay là Học viện An ninh nhân dân. Sau khi tốt nghiệp vào năm 1979, các học viên được phân công công tác trên nhiều lĩnh vực, địa bàn khác nhau. Trải qua hơn nửa thế kỷ, nhiều đồng chí đã trở thành những cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và Công an các đơn vị, địa phương. Trong đó có đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn công tác dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đoàn 180 An ninh vũ trang miền Nam.

52 năm kể từ ngày tựu trường, dù trải qua nhiều cương vị công tác, nhiều giai đoạn lịch sử của đất nước, tình cảm đồng chí, đồng đội của những học viên khóa D6 vẫn luôn được gìn giữ, vun đắp. Những cuộc gặp mặt, những chuyến hành trình về nguồn không chỉ là dịp để ôn lại ký ức của một thời tuổi trẻ, mà còn là cơ hội trao truyền những kinh nghiệm quý báu, bồi đắp lý tưởng cách mạng cho thế hệ Công an nhân dân hôm nay.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Lễ kỷ niệm 52 năm khóa D6 Học viện An ninh nhân dân.

Đối với cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Tây Ninh, việc được đón tiếp các thế hệ cựu học viên khóa D6 tại vùng đất giàu truyền thống cách mạng là dịp để tri ân, học hỏi và tiếp nối những giá trị tốt đẹp mà các thế hệ đi trước đã dày công vun đắp.

Hơn nửa thế kỷ đi qua, những mái đầu đã bạc theo năm tháng, nhưng lý tưởng cách mạng, tình đồng chí, đồng đội và tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân vẫn luôn được các cựu học viên khóa D6 gìn giữ. Đó cũng là nguồn động lực để các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân hôm nay tiếp bước cha anh, viết tiếp những trang sử vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam anh hùng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng quà cho lãnh đạo Tỉnh uỷ, Công an tỉnh Tây Ninh và các đại biểu trong lễ kỷ niệm.

Tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ niềm phấn khởi, xúc động khi về dự chương trình và vui mừng gặp lại các anh, chị em, đồng chí, đồng đội. Buổi gặp mặt gợi lại nhiều kỷ niệm sâu sắc một thời về lớp cán bộ thoát ly gia đình hoạt động cách mạng từ khi đất nước còn chiến tranh, chưa giải phóng miền Nam...

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an tặng quà cho cán bộ khóa D6.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tặng quà cho cán bộ khóa D6.

Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết tặng quà cho cán bộ khóa D6.

Tại chương trình đồng chí Nguyễn Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Tây Ninh chia sẻ: Tỉnh Tây Ninh vinh dự là địa chỉ đỏ, đặc biệt vui mừng, vinh dự đón tiếp đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cựu sinh viên D6.

"Đây là lần thứ 2, tỉnh Tây Ninh vinh dự đón đoàn cựu học viên D6 về nguồn. Chúng tôi tin rằng, mỗi lần trở về là mỗi lần lưu giữ với ký ức đẹp của người chiến sĩ CAND, chứng kiến vùng đất anh hùng đang chuyển mình mạnh mẽ với những tiềm năng, lợi thế sau sáp nhập, từng bước được kết nối, phát huy”, đồng chí Nguyễn Văn Quyết chia sẻ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các thành viên khóa D6 chụp hình lưu niệm trong lễ kỷ niệm.

Cũng tại chương trình, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tặng Tỉnh ủy Tây Ninh bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời tặng quà cho Ban liên lạc Khóa D6.

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an trao tặng quà cho tập thể khóa D6. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam trao tặng những phần quà đến đại diện khóa D6. Đồng chí Nguyễn Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh tặng quà đại diện khóa D6.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu tham dự chương trình cũng đã dành thời gian trồng cây lưu niệm và gặp gỡ, chia sẻ những kỷ niệm sâu sắc tại buổi gặp mặt đầy ý nghĩa.