Võ sư Bảo Lan hướng dẫn các môn sinh trẻ tập luyện

Giữa vùng Veneto trù phú ở miền Bắc Italy, có một không gian văn hóa Việt Nam đã âm thầm bén rễ và lớn mạnh suốt hơn nửa thế kỷ qua. Đó không phải là một bảo tàng tĩnh mịch hay chuỗi sự kiện ngắn ngày, mà là một võ đường Việt Võ Đạo sống động, nơi mỗi buổi tập lại vang lên tiếng hô khẩu lệnh bằng tiếng Việt, từng nhịp quyền dứt khoát trên thảm tập và những câu chuyện lắng đọng về lịch sử, đạo lý và cội nguồn của dân tộc Việt.

Được thành lập từ năm 1974, Võ đường Bảo Lan tại thành phố Padova từ lâu đã vượt qua không gian vật lý của một nơi rèn luyện thể chất thuần để trở thành một mái nhà chung, nơi gìn giữ căn tính văn hóa của người Việt xa xứ, đồng thời là nhịp cầu đưa bạn bè Italy đến gần hơn với đất nước và con người Việt Nam.

Chiều sâu triết lý

Nhớ lại những ngày đầu đặt chân tới Italy cách đây hơn 50 năm, võ sư Bảo Lan cho biết khi ấy người dân sở tại hầu như chưa biết nhiều về Việt Nam, càng ít hiểu về chiều sâu văn hóa của dân tộc Việt. Thế nhưng, chính sức hút của võ thuật đã mở ra cánh cửa đầu tiên để công chúng Italy bước vào hành trình khám phá một nền văn hóa giàu bản sắc.

Những bài quyền được truyền dạy tại võ đường Bảo Lan đều thấm đẫm tinh thần "mano d'acciaio e cuore di bontà" (Bàn tay thép và Trái tim từ ái)

Tâm sự về ý nghĩa của hành trình truyền dạy võ thuật nơi đất khách, thầy Bảo Lan nhấn mạnh: "Việt Võ Đạo là một công cụ để chúng ta truyền dạy không những võ thuật mà còn cả văn hóa và triết lý của người Việt Nam. Việt Võ Đạo đặt trên căn bản là nhân hòa, tức là sống phù hợp với môi trường, thế giới và thiên nhiên. Và nó đặt theo những tiêu chuẩn, những triết lý sống như là 'khỏe để phục vụ' - trong tiếng Italia là 'bàn tay thép và trái tim từ ái', đó là tiêu chuẩn giúp môn sinh phát triển trong đời sống rất hữu ích cho mọi người".

Không dừng lại ở việc rèn luyện sức mạnh cơ bắp hay kỹ năng tự vệ, mỗi bài quyền, thế đánh tại võ đường đều gắn liền với những nguyên lý tư tưởng đã hun đúc nên bản lĩnh dân tộc Việt qua hàng nghìn năm lịch sử. Thầy Bảo Lan cho biết thêm: "Họ học được những triết lý sâu xa của người Việt Nam mình cũng như triết lý Á Đông, như những phương pháp 'dĩ nhược thắng cường', 'dĩ âm chế dương', tức là những gì mà Việt Võ Đạo thường áp dụng trong các kỹ thuật chiến đấu, cũng là điều mà ông cha ta đã áp dụng trong những trận đánh để dựng nước và giữ nước từ xưa đến nay".

Chính sự kết hợp hài hòa giữa kỹ thuật thực chiến, tinh thần thượng võ và chiều sâu nhân văn ấy đã tạo nên sức sống bền bỉ cho phong trào Việt Võ Đạo tại vùng Veneto. Từ một võ đường ban đầu ở ngay trung tâm thành phố Padova, sau hơn 50 năm đến nay hệ thống đã phát triển rộng khắp toàn vùng với hơn 14 trung tâm, quy tụ khoảng 700 môn sinh chuyên tâm tập luyện Việt Võ Đạo cùng hơn 1.000 người tham gia rèn luyện thể dục và dưỡng sinh.

Trên đấu trường chuyên môn, võ đường Bảo Lan đã nhiều lần giành chức vô địch Việt Võ Đạo toàn Italy và ba lần góp mặt tại giải Võ cổ truyền thế giới, trong đó có một lần tại Hà Nội. Nhắc tới cột mốc đáng nhớ ấy ở thủ đô, thầy Bảo Lan tự hào chia sẻ: "Lần cuối ở Hà Nội thì tổng đoàn Italy được xếp hạng hai, giành tới 30 huy chương, chỉ đứng sau Việt Nam thôi. Đó là một thành quả rất lớn với nền võ thuật Việt Nam ở nước ngoài". Với cộng đồng người Việt tại Italy, sự lớn mạnh ấy không chỉ là thành tích thi đấu mà còn là niềm hãnh diện khi tinh hoa của cha ông được trân trọng và tiếp nối trọn vẹn nơi xứ người.

Điểm tựa cội nguồn

Tất cả khẩu lệnh tại võ đường Bảo Lan đều được nói bằng tiếng Việt

Không chỉ là nơi trao truyền di sản, với thế hệ trẻ gốc Việt thế hệ thứ hai, thứ ba tại Italy, võ đường Bảo Lan còn là chiếc neo giữ gìn căn tính dân tộc trong sự hội nhập tự nhiên vào đời sống địa phương. Chị Pha Lê, người bắt đầu tập luyện Việt Võ Đạo khi mới 4 tuổi, đã thẳng thắn chia sẻ hành trình tìm về cội nguồn của chính mình: "Em sinh ra ở Italy cho nên lúc còn nhỏ thì thấy mình là người Italy chứ không phải là người Việt. Nhưng nhờ Việt Võ Đạo, nhờ có võ đường này, em thấy được hướng đi của mình. Lúc 19 tuổi em về thăm Việt Nam, chính nhờ võ thuật mà em thấy đúng là đất nước Việt Nam và con người Việt Nam ra sao".

Ở một nơi mà cộng đồng người Việt không quá đông như Italy, việc duy trì tiếng nói và nếp nghĩ truyền thống trong từng gia đình gốc Việt đôi khi vẫn là chưa đủ nếu thiếu một không gian sinh hoạt chung mang đậm hơi thở quê hương, như Võ đường Bảo Lan. Pha Lê bộc bạch: "Em thấy ở võ đường này sự giúp đỡ lẫn nhau, dạy dỗ và chia sẻ mỗi khi mình mệt mỏi hay vui vẻ, tạo cảm giác rất gần gũi với đất nước Việt Nam của mình. Ba má đã dạy em nói tiếng Việt, nhưng nếu em không thể tới Việt Nam thì võ đường chính là nơi để em nhớ được mình từ đâu tới. Chính vì thế việc có được võ đường này ở Italy là rất quan trọng".

Lời tâm sự giản dị ấy đã cho thấy vai trò không thể thay thế của các thiết chế văn hóa cộng đồng ở nước ngoài, khi thông qua một võ đường Việt Võ Đạo đã biến "quê hương" từ những lời kể xa xôi thành một kinh nghiệm sống động, gần gũi và gắn bó với thế hệ trẻ.

Vẻ đẹp Việt Nam

Sức lan tỏa của võ đường Bảo Lan còn nằm ở khả năng chinh phục đông đảo môn sinh người địa phương. Thầy Bảo Lan cho biết, sau khi có được niềm yêu thích với võ thuật Việt, rất nhiều người Italy tiếp tục say mê tìm hiểu sâu hơn về văn hóa, lịch sử Việt Nam và hào hứng sang Việt Nam du lịch để trải nghiệm thực tế.

Lý giải về sức hút này, chị Pha Lê cho biết chương trình giảng dạy tại võ đường luôn song hành giữa thực hành và tri thức văn hóa. "Nhiều người Italy lúc đầu tới đây để học võ, nhưng Việt Võ Đạo có cả phần lý thuyết, tức là mình dạy họ cả về lịch sử Việt Nam, về y khoa, để biết chăm sóc chỗ nào, khí của mình ra sao. Cho nên từ từ họ tới gần văn hóa Việt Nam nhiều hơn và họ lại rất thích nữa. Chính vì thế họ cũng mong mỏi đến Việt Nam để xem tiếp, học tiếp cả phần võ và để xem con người Việt Nam mình ra sao", chị Pha Le nói.

Trong số những môn sinh người Italy trưởng thành từ mái nhà chung này có Morra Giulia, cô gái 15 tuổi bắt đầu tập luyện và gắn bó bền bỉ với võ đường Bảo Lan suốt nhiều năm qua. Chia sẻ về niềm đam mê của mình, Giulia bày tỏ: "Việt Võ Đạo có rất nhiều điều cuốn hút em. Trước hết, đây là một môn võ rất hấp dẫn và em bắt đầu tập luyện từ năm 6 tuổi. Lúc đó em còn rất nhỏ nhưng ngay từ đầu em đã rất đam mê, các thầy ở võ đường này rất giỏi. Với Việt Võ Đạo, không chỉ các bài quyền rất đẹp, mà cả binh khí như côn, kiếm đều rất cuốn hút em."

Từ cánh cửa võ thuật, tình yêu dành cho văn hóa Việt Nam trong Giulia cũng lớn dần một cách tự nhiên và chân thành. "Về văn hóa Việt Nam em khám phá được trước hết đó là một nền văn hóa rất đẹp. Mùa Hè tới em sẽ đến Việt Nam cùng các anh chị võ đường và sẽ khám phá thêm rất nhiều khía cạnh văn hóa khiến em say mê. Em cũng biết rằng ở Việt Nam mọi người tập luyện rất chăm chỉ ngay từ buổi sáng và có một lối sống rất lành mạnh khiến em rất thích thú", Guilia chia sẻ.

Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ ngày đầu thành lập tại Padova, võ đường Bảo Lan đã minh chứng được rằng văn hóa dân tộc có sức sống mạnh mẽ nhất khi được trao truyền bằng sự kiên trì, lòng nhân ái và tinh thần cởi mở. Từ những bài quyền mang triết lý "bàn tay thép và trái tim từ ái", một nhịp cầu văn hóa bền chặt đã được dựng xây - nơi con người Việt xa xứ tìm thấy được cội nguồn của mình và là nơi người Italy tìm thấy được tình yêu sâu đậm dành cho đất nước Việt Nam.