Hơn nửa tấn thịt chim cút bốc mùi trên đường lên bàn nhậu

600kg thịt chim cút đông lạnh đã bốc mùi hôi thối đang trên đường đi tiêu thụ vừa bị lực lượng chức năng Nghệ An phát hiện, thu giữ.

600kg thịt chim cút qua giết mổ bốc mùi hôi thối trên xe khách bị thu giữ. (Ảnh Mai Sao).

Vào khoảng 6h sáng nay (30/11), tại Km418, trên quốc lộ 1A đoạn qua địa phận xã Diễn Hồng (huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An), nhận thấy xe ô tô khách mang BKS: 49B – 00868 có dấu hiệu nghi vấn nên Đội tuần tra của Trạm Cảnh sát giao thông 5.1, Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An đã tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra.

Tại đây, nhà chức trách phát hiện trên xe chở chở 10 thùng xốp đựng khoảng 600kg thịt chim cút đã qua giết mổ.

Tại thời điểm kiểm tra, lái xe ông Nguyễn Văn Thủy (trú huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình) đã không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, giấy kiểm định vệ sinh an toàn thực phẩm.

Lái xe khai nhận số thịt chim cút trên được một người thuê vận chuyển từ Lâm Đồng ra Hà Nội để tiêu thụ.

Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản, thu giữ và bàn giao toàn bộ số thịt chim cút nói trên cho Trạm thú y huyện Diễn Châu xử lý theo quy định của pháp luật.

Lam Giang