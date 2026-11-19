Xuất hiện tại sự kiện ra mắt dự án phim Trại giam Hạnh phúc, NSND Việt Anh và bà xã Chân Chân thu hút sự chú ý khi cùng sánh bước trên thảm đỏ. Cả hai lựa chọn trang phục ton-sur-ton thanh lịch, tạo cảm giác đồng điệu. Trong khi nam nghệ sĩ giữ phong thái trẻ trung ở tuổi U70, Chân Chân gây thiện cảm với vẻ ngoài rạng rỡ, quý phái.

Đáng chú ý, bà xã kém 36 tuổi luôn ở bên cạnh, quan tâm và hỗ trợ NSND Việt Anh trong suốt sự kiện. Những cử chỉ chăm sóc tự nhiên của hai người khiến nhiều khán giả chú ý. Sau nhiều thăng trầm trong chuyện tình cảm, nam nghệ sĩ hiện có cuộc sống mới bên người bạn đời trẻ tuổi.

NSND Việt Anh và bà xã Chân Chân thu hút sự chú ý khi cùng sánh bước trên thảm đỏ.

NSND Việt Anh và Chân Chân công khai mối quan hệ từ cuối năm 2024. Chuyện tình của cả hai từng nhận nhiều ý kiến trái chiều bởi khoảng cách tuổi tác. Tuy nhiên, nam nghệ sĩ và bà xã vẫn lựa chọn đồng hành, chia sẻ những khoảnh khắc đời thường thay vì đáp trả những bình luận thiếu thiện chí.

Tháng 10/2025, NSND Việt Anh xác nhận cả hai đã đăng ký kết hôn sau thời gian tìm hiểu và gắn bó. Nam nghệ sĩ cho biết hai người đến với nhau bằng sự chân thành, mong muốn có cuộc sống bình yên và không đặt nặng chuyện tổ chức hôn lễ rình rang. Trước đó, trong dịp sinh nhật ông vào tháng 7/2025, Chân Chân từng gây bất ngờ khi trao nhẫn và cầu hôn bạn đời.

Không chỉ là người đồng hành trong tình cảm, Chân Chân còn hỗ trợ NSND Việt Anh trong công việc. Cô từng có kinh nghiệm sản xuất phim, hiện đảm nhận vai trò quản lý và giúp chồng sắp xếp các hoạt động nghệ thuật. Bà xã cũng hỗ trợ nam nghệ sĩ xây dựng nội dung trên mạng xã hội, tư vấn những vấn đề liên quan đến công việc. Ở chiều ngược lại, NSND Việt Anh hướng dẫn vợ thêm về diễn xuất khi cô tham gia một số dự án.

NSND Việt Anh và Chân Chân.

Cuộc sống của NSND Việt Anh và Chân Chân cũng có những niềm vui giản dị. Cả hai từng chuyển từ nhà thuê sang căn hộ riêng tại Bình Chánh, TP.HCM sau nhiều năm tích góp. Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, vợ chồng nam nghệ sĩ còn cùng kinh doanh đồ ăn trực tuyến. Chân Chân phụ trách nấu nướng, còn NSND Việt Anh thỉnh thoảng tự tay giao hàng cho khách khi có thời gian.

Ở tuổi gần 70, NSND Việt Anh vẫn duy trì niềm đam mê với nghề diễn. Ông là gương mặt quen thuộc của sân khấu kịch miền Nam, từng ghi dấu ấn qua các vở Lôi Vũ, Dạ cổ hoài lang, Đêm họa mi. Năm 2019, ông được trao danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, ghi nhận những đóng góp trong hoạt động nghệ thuật.

Trên màn ảnh, NSND Việt Anh cũng để lại dấu ấn qua nhiều tác phẩm như Nhà bà Nữ, Mai, Mùa hè đẹp nhất. Năm 2025, ông góp mặt trong phim truyền hình Mẹ biển, tiếp tục duy trì hoạt động diễn xuất sau thời gian tập trung cho các dự án điện ảnh. Nam nghệ sĩ cũng tham gia giảng dạy, truyền đạt kinh nghiệm cho thế hệ diễn viên trẻ.

Ở hiện tại, NSND Việt Anh không đặt nặng chuyện danh vọng mà mong muốn có thêm những vai diễn mới mẻ, phù hợp với bản thân. Sự đồng hành của Chân Chân trong cuộc sống lẫn công việc giúp nam nghệ sĩ có thêm điểm tựa tinh thần để tiếp tục theo đuổi đam mê. Sau những năm tháng nhiều biến động, NSND Việt Anh đang tận hưởng nhịp sống bình dị bên người bạn đời.