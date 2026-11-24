Khởi My, tên thật là Trần Khởi My, sinh ngày 2/1/1990 tại Đồng Nai, là một trong những nữ ca sĩ được yêu mến của thế hệ 9X. Cô bắt đầu được chú ý sau khi giành giải Nhất cuộc thi Tiếng ca học đường năm 2007 và thực sự tạo dấu ấn trong lòng khán giả khi trở thành Quán quân chương trình Gương mặt thân quen năm 2013.

Nhờ sở hữu chất giọng trong trẻo, phong cách trẻ trung đi kèm tính cách gần gũi, hài hước, nữ ca sĩ nhanh chóng ghi dấu ấn qua hàng loạt bản hit đình đám như Vì sao, Gửi cho anh, Người yêu cũ, Đôi cánh... Bên cạnh âm nhạc, Khởi My còn lấn sân sang nhiều vai trò khác như MC, diễn viên và sau này là streamer, luôn chiếm trọn tình cảm của công chúng nhờ nét duyên dáng, lém lỉnh.

Nhan sắc trẻ trung của Khởi My ở tuổi U40. Ảnh: FBNV

Năm 2017, Khởi My kết hôn với ca sĩ Kelvin Khánh. Sau khi lập gia đình, cô dần hạn chế các hoạt động nghệ thuật, lựa chọn cuộc sống kín tiếng, dành nhiều thời gian bên ông xã, tận hưởng những sở thích cá nhân và xây dựng tổ ấm theo cách riêng.

Bên cạnh đó, Khởi My và Kelvin Khánh từng khiến công chúng bất ngờ khi công khai quyết định không sinh con, lựa chọn tận hưởng cuộc sống hôn nhân chỉ có hai người.

Khởi My và Kelvin Khánh quyết định không sinh con từ năm 2020 vì hài lòng với cuộc sống 2 người.

Từng chia sẻ một cách dí dỏm về quyết định này, Khởi My cho biết hai vợ chồng ở cạnh nhau đã vốn "tăng động và chí chóe", nên nếu có thêm một thành viên nhí nữa chắc chắn sẽ "có chuyện". Nữ ca sĩ tâm sự rằng cả hai đều thấy mãn nguyện với nhịp sống hiện tại, yêu thích sự tự do, thoải mái và trân trọng quỹ thời gian rộng rãi dành cho đối phương.

Thay vì chịu áp lực phải có con theo quan niệm truyền thống, cả hai lựa chọn xây dựng hạnh phúc theo cách riêng, cùng chơi game, đi du lịch và tận hưởng những khoảnh khắc đời thường.

Cặp đôi dành nhiều thời gian để chơi game, đi du lịch. Ảnh: FBNV

Đặc biệt, quyết định này cũng nhận được sự tôn trọng, ủng hộ từ mẹ ruột Khởi My và gia đình hai bên. Với cặp đôi, hôn nhân không nhất thiết phải có con cái mới trọn vẹn, bởi điều quan trọng nhất là cả hai luôn cảm thấy vui vẻ, đồng hành và muốn ở bên nhau lâu dài.

Trải qua nhiều năm về chung một nhà, Khởi My và Kelvin Khánh vẫn giữ được cuộc sống hôn nhân êm ấm, hạnh phúc và khá kín tiếng khi chủ động rời xa thị phi showbiz để tận hưởng không gian riêng. Hiện tại, vợ chồng nữ ca sĩ đang sinh sống trong một căn penthouse rộng khoảng 300m² ở TP.HCM, dành phần lớn thời gian cho các hoạt động yêu thích chung như chơi game, tập thể thao và du lịch.

Một góc căn nhà penthouse của Khởi My - Kelvin Khánh. Ảnh: NVCC Không gian phòng khách thoáng đãng, ấm cúng. Quầy bar sang trọng, hiện đại như "quán cà phê".

Khởi My chuyển hướng sang công việc streamer, thường xuyên giao lưu với người hâm mộ qua các buổi phát trực tiếp, bên cạnh việc thỉnh thoảng tham gia biểu diễn hoặc xuất hiện trong những chương trình giải trí lớn.

Trong khi đó, Kelvin Khánh khá kín tiếng, ít sử dụng mạng xã hội và hạn chế xuất hiện tại các sự kiện. Dù không còn hoạt động nghệ thuật sôi nổi như trước, Khởi My vẫn nhận được nhiều tình cảm từ khán giả nhờ tính cách hài hước, trẻ trung và gần gũi.

Đối diện với những lời đồn đoán về chuyện rạn nứt hay ly hôn thỉnh thoảng rộ lên, nhịp sống đời thường tràn ngập tiếng cười cùng sự đồng hành bền bỉ của hai vợ chồng chính là câu trả lời rõ nét nhất cho tổ ấm bình yên mà họ đang cùng nhau xây đắp.

Nhan sắc trẻ trung của Khởi My (Nguồn: FBNV)