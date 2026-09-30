Hơn người từ sớm, tuyển Anh thị uy sức mạnh trên đất CH Czech

Tận dụng triệt để lợi thế hơn người sau chiếc thẻ đỏ của Pavel Sulc, đội tuyển Anh đã dễ dàng vượt qua CH Czech. Hai bàn thắng của "Tam Sư" đều được ghi trong hiệp hai do công của Anthony Gordon và đội trưởng Harry Kane.

Hành quân đến Fortuna Arena, tuyển Anh khởi đầu chật vật và suýt thủng lưới ở phút thứ 5 nếu thủ môn James Trafford không kịp thời băng ra cản phá cú sút của Sulc. Tuy nhiên, bước ngoặt trận đấu xảy ra ở phút 25 khi chính Sulc có pha đạp bóng nguy hiểm từ phía sau với Elliot Anderson.

Sau khi tham khảo VAR, trọng tài lập tức hủy thẻ vàng trước đó để rút thẻ đỏ trực tiếp truất quyền thi đấu của tiền vệ bên phía đội chủ nhà.

Chơi hơn người, "Tam Sư" hoàn toàn kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng lên tới 75%. Dù vậy, các chân sút đội khách gặp nhiều khó khăn khi đối diện hàng thủ lùi sâu của CH Czech trong hiệp một, với cơ hội rõ nét nhất là cú dứt điểm dội cột dọc của Morgan Rogers ở phút 16.

Khác biệt được tạo ra ngay đầu hiệp hai. Phút 47, từ quả tạt chuẩn xác bên cánh phải của Trent Alexander-Arnold, Gordon băng vào đánh đầu cận thành mở tỷ số trận đấu. Đến phút 69, Kane chớp thời cơ cực nhanh sau pha bóng lộn xộn trong vòng cấm, vung chân trái dứt điểm ấn định thắng lợi 2-0.

Thắng lợi 2-0 tại Eden Arena giúp tuyển Anh giải tỏa áp lực sau thất bại ở lượt trận mở màn, đồng thời đẩy CH Czech vào thế khó trong cuộc đua tại bảng C Nations League A.

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