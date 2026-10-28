Hơn người 30 phút, Thể Công Viettel vẫn thua FC Seoul 0-5

●AFC Champions League 2

Thể Công Viettel

0-5

FC Seoul

KẾT THÚC

Seon-min 8’

Oliveira 21’

Do-Yun 29’

Young-wook 34’

Ruiz 54’

Thống kê trận đấu

41%Kiểm soát bóng59%

13Sút13

2Sút trúng đích9

4Phạt góc10

1Thẻ vàng2

0Thẻ đỏ1

Tối 28/10, Seoul FC thắng Thể Công Viettel 5-0 trên sân Hàng Đẫy (Hà Nội) ở lượt trận thứ ba bảng E Cúp C2 châu Á 2026-2027 (AFC Chjampions League 2). Đại diện Hàn Quốc tạo ra khác biệt rất sớm và ghi tới 4 bàn chỉ trong 34 phút đầu. Leonardo Ruiz ấn định tỷ số ngay đầu hiệp hai, trước khi FC Seoul phải chơi thiếu người từ phút 66.

Hai đội cùng có 13 pha dứt điểm, nhưng chất lượng cơ hội chênh lệch rõ rệt. FC Seoul kiểm soát bóng 59%, có 9 cú sút trúng đích và chuyển hoá thành 5 bàn thắng. Trong khi đó, Thể Công Viettel chỉ có 2 lần đưa bóng trúng cầu môn.

Thể Công Viettel nhập cuộc không quá lép vế nhưng hàng phòng ngự nhanh chóng bộc lộ khoảng trống. Phút 8, Babec phất đường chuyền dài chính xác để Anderson Oliveira thoát xuống rồi căng ngang cho Moon Seon-min đệm bóng cận thành, mở tỷ số. Đến phút 21, Anderson Oliveira ghi bàn thứ hai với pha khống chế bằng ngực trong vòng cấm rồi dứt điểm mạnh tung nóc lưới.

Hàng thủ đội chủ nhà liên tục gặp vấn đề trước những pha lên bóng tốc độ ở hai biên của Seoul. Phút 29, Moon Seon-min bứt tốc bên phải rồi tạt về cột xa. Leonardo Ruiz đánh đầu chuyền bóng để Hwang Do-yun đưa bóng vào lưới trống, nâng tỷ số lên 3-0. Chỉ 5 phút sau, Moon Seon-min tiếp tục tạo dấu ấn khi căng ngang cho Cho Young-wook dứt điểm chìm, giúp đội khách dẫn 4-0.

Thể Công Viettel có cơ hội đáng chú ý ở phút bù giờ, nhưng cú tâng bóng của Trung Hiếu đi chệch cột dọc. Đội chủ nhà cố gắng đẩy cao đội hình sau giờ nghỉ nhưng tiếp tục nhận bàn thua ở phút 54. Leonardo Ruiz cài đè trước khi dứt điểm hạ thủ môn Văn Việt sau pha phối hợp nhanh của FC Seoul, nâng tỷ số lên 5-0.

Cục diện thay đổi ở phút 66 khi Yazan Al Arab phạm lỗi với Khuất Văn Khang, nhận thẻ vàng thứ hai và bị truất quyền thi đấu. Thể Công Viettel nhờ đó có thêm không gian tấn công. Hernandes từng buộc thủ môn Baek Jong-beom phải bay người cứu thua, còn Ribamar đánh đầu đúng vị trí thủ môn ở cuối trận. Tuy nhiên, đội chủ nhà không thể tìm được bàn danh dự và khép lại trận đấu với thất bại 0-5.

Thể Công Viettel

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

28

Nguyễn Văn Việt

TM

2

Kyle Colonna

9

Lucas Ribamar

11

Khuất Văn Khang

12

Phan Tuấn Tài

13

Rimario Gordon

15

Lucas Araujo

16

Phạm Trung Hiếu

18

Đinh Viết Tú

88

Nguyễn Văn Tú

89

Lê Quốc Nhật Nam

DỰ BỊ

1

Lawrence Caruso

TM

7

Wesley Nata

8

Nguyễn Hữu Thắng

10

Hernandes Rodrigues

17

Nguyễn Đức Hoàng Minh

20

Đào Văn Nam

22

Nguyễn Hoàng Khánh

33

Phí Minh Long

TM

34

Đoàn Ngọc Tân

95

Jose Brandao Jr

97

Triệu Việt Hưng

FC Seoul

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

26

Baek Jongbum

TM

5

Yazan Alarab

6

Hrvoje Babec

10

Anderson De Oliveira

11

Leonardo Ruiz

18

Cho Youngwook

22

Kim Jin-su

27

Moon Seon Min

37

Juan Antonio Ros

41

Hwang Doyun

66

Park Sooil

DỰ BỊ

1

Lim Junsub

TM

4

Lee Sangmin

14

Jeong Hyunwoo

16

Choi Jun

17

Ahn Jae Min

19

Cheon Seonghoon

23

Ko Pilgwan

24

Kim Minjoon

40

Park Seonghoon

42

Son Jeongbeom

88

Park Janghangyeol