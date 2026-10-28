Hơn người 30 phút, Thể Công Viettel vẫn thua FC Seoul 0-5
Thể Công Viettel thất bại 0-5 ngay trên sân nhà trước đội bóng Hàn Quốc FC Seoul ở AFC Champions League Two.
●AFC Champions League 2
Thể Công Viettel
0-5
FC Seoul
KẾT THÚC
Seon-min 8’
Oliveira 21’
Do-Yun 29’
Young-wook 34’
Ruiz 54’
Thống kê trận đấu
41%Kiểm soát bóng59%
13Sút13
2Sút trúng đích9
4Phạt góc10
1Thẻ vàng2
0Thẻ đỏ1
Tối 28/10, Seoul FC thắng Thể Công Viettel 5-0 trên sân Hàng Đẫy (Hà Nội) ở lượt trận thứ ba bảng E Cúp C2 châu Á 2026-2027 (AFC Chjampions League 2). Đại diện Hàn Quốc tạo ra khác biệt rất sớm và ghi tới 4 bàn chỉ trong 34 phút đầu. Leonardo Ruiz ấn định tỷ số ngay đầu hiệp hai, trước khi FC Seoul phải chơi thiếu người từ phút 66.
Hai đội cùng có 13 pha dứt điểm, nhưng chất lượng cơ hội chênh lệch rõ rệt. FC Seoul kiểm soát bóng 59%, có 9 cú sút trúng đích và chuyển hoá thành 5 bàn thắng. Trong khi đó, Thể Công Viettel chỉ có 2 lần đưa bóng trúng cầu môn.
Thể Công Viettel nhập cuộc không quá lép vế nhưng hàng phòng ngự nhanh chóng bộc lộ khoảng trống. Phút 8, Babec phất đường chuyền dài chính xác để Anderson Oliveira thoát xuống rồi căng ngang cho Moon Seon-min đệm bóng cận thành, mở tỷ số. Đến phút 21, Anderson Oliveira ghi bàn thứ hai với pha khống chế bằng ngực trong vòng cấm rồi dứt điểm mạnh tung nóc lưới.
Hàng thủ đội chủ nhà liên tục gặp vấn đề trước những pha lên bóng tốc độ ở hai biên của Seoul. Phút 29, Moon Seon-min bứt tốc bên phải rồi tạt về cột xa. Leonardo Ruiz đánh đầu chuyền bóng để Hwang Do-yun đưa bóng vào lưới trống, nâng tỷ số lên 3-0. Chỉ 5 phút sau, Moon Seon-min tiếp tục tạo dấu ấn khi căng ngang cho Cho Young-wook dứt điểm chìm, giúp đội khách dẫn 4-0.
Thể Công Viettel có cơ hội đáng chú ý ở phút bù giờ, nhưng cú tâng bóng của Trung Hiếu đi chệch cột dọc. Đội chủ nhà cố gắng đẩy cao đội hình sau giờ nghỉ nhưng tiếp tục nhận bàn thua ở phút 54. Leonardo Ruiz cài đè trước khi dứt điểm hạ thủ môn Văn Việt sau pha phối hợp nhanh của FC Seoul, nâng tỷ số lên 5-0.
Cục diện thay đổi ở phút 66 khi Yazan Al Arab phạm lỗi với Khuất Văn Khang, nhận thẻ vàng thứ hai và bị truất quyền thi đấu. Thể Công Viettel nhờ đó có thêm không gian tấn công. Hernandes từng buộc thủ môn Baek Jong-beom phải bay người cứu thua, còn Ribamar đánh đầu đúng vị trí thủ môn ở cuối trận. Tuy nhiên, đội chủ nhà không thể tìm được bàn danh dự và khép lại trận đấu với thất bại 0-5.
Thể Công Viettel
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
28
Nguyễn Văn Việt
TM
2
Kyle Colonna
9
Lucas Ribamar
11
Khuất Văn Khang
12
Phan Tuấn Tài
13
15
Lucas Araujo
16
Phạm Trung Hiếu
18
Đinh Viết Tú
88
Nguyễn Văn Tú
89
Lê Quốc Nhật Nam
DỰ BỊ
1
Lawrence Caruso
TM
7
Wesley Nata
8
Nguyễn Hữu Thắng
10
Hernandes Rodrigues
17
Nguyễn Đức Hoàng Minh
20
Đào Văn Nam
22
Nguyễn Hoàng Khánh
33
Phí Minh Long
TM
34
Đoàn Ngọc Tân
95
Jose Brandao Jr
97
Triệu Việt Hưng
FC Seoul
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
26
Baek Jongbum
TM
5
Yazan Alarab
6
Hrvoje Babec
10
Anderson De Oliveira
11
Leonardo Ruiz
18
Cho Youngwook
22
Kim Jin-su
27
Moon Seon Min
37
Juan Antonio Ros
41
Hwang Doyun
66
Park Sooil
DỰ BỊ
1
Lim Junsub
TM
4
Lee Sangmin
14
Jeong Hyunwoo
16
Choi Jun
17
Ahn Jae Min
19
Cheon Seonghoon
23
Ko Pilgwan
24
Kim Minjoon
40
Park Seonghoon
42
Son Jeongbeom
88
Park Janghangyeol
Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/cap-nhat-ket-qua-the-cong-viettel-vs-fc-seoul-ngay-28-10-ty-so-moi-nhat-ar1047900.html