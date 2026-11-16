Hơn một trăm nghìn lều cứu trợ mắc kẹt tại biên giới khi mưa lũ tràn vào Gaza

Khu lều trại của người tị nạn Palestine tại Zeitoun, phía Đông Nam thành phố Gaza bị ngập lụt do mưa lớn. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Theo báo chí Anh ngày 16/11, chính quyền Palestine cho biết các đợt mưa bão từ đầu tháng 11 đã làm ngập ít nhất 70.000 lều ở Dải Gaza. Hơn một năm sau khi lệnh ngừng bắn do Mỹ hậu thuẫn có hiệu lực vào tháng 10/2025, phần lớn trong số 2,1 triệu người dân Gaza vẫn chưa thể trở về nhà. Nhiều gia đình phải trú mưa rét trong lều hoặc những tòa nhà hư hại.

Trong tuyên bố chung ngày 15/11, ngoại trưởng 4 nước kêu gọi Israel mở các cửa khẩu để số lều đang chờ ở biên giới sớm đến được với người dân. Các ngoại trưởng cũng đề nghị Israel cho phép đưa vào Gaza những vật tư lưỡng dụng cần thiết cho hoạt động cứu trợ và phục hồi, đồng thời bảo đảm các tổ chức nhân đạo có thể tiếp cận người dân trên khắp dải đất này.

Giới ngoại giao và các nhân viên cứu trợ cho rằng những hạn chế Israel áp dụng đối với hàng thiết yếu đang khiến đời sống người dân Gaza thêm khó khăn. Ông Jan Egeland, Tổng thư ký Hội đồng Người tị nạn Na Uy, cho biết các tổ chức cứu trợ cần xi măng, cốt thép và tôn lợp để dựng chỗ ở đủ sức che nắng mùa hè và chịu được mưa bão mùa đông, nhưng ngay cả khi xin đưa lều vào Gaza cũng đang gặp trở ngại.

Israel bác bỏ cáo buộc ngăn hàng cứu trợ vào Gaza. COGAT, cơ quan quân đội Israel phụ trách điều phối viện trợ vào khu vực này, cho biết 93.000 lều đã được đưa vào Gaza để chuẩn bị cho mùa đông. Cũng trong đợt này, 8.600 xe tải chở hàng phục vụ mùa đông đã qua cửa khẩu.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo số ca nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính ở Gaza đã cao hơn cùng kỳ năm ngoái 33.000 ca. Bà Reinhilde Van de Weerdt, đại diện WHO tại vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng, cho biết thời tiết lạnh và ngập lụt có thể khiến số ca mắc tiếp tục tăng, nhất là khi nhiều người phải sống chen chúc ở những nơi trú ẩn thiếu thông thoáng. Trẻ em, người cao tuổi và người có bệnh mãn tính là những nhóm dễ bị ảnh hưởng. Nguy cơ mắc các bệnh lây qua nguồn nước cũng ở mức cao khi mùa mưa bắt đầu.

Tái thiết Gaza vẫn đình trệ

Vừa qua, Hội đồng Hòa bình do Tổng thống Mỹ Donald Trump thành lập để giám sát kế hoạch hòa bình cho Gaza đã có tuyên bố hiếm hoi chỉ trích chính phủ của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Hội đồng cho rằng lượng hàng cứu trợ Israel cho phép đưa vào Gaza chưa đủ đáp ứng nhu cầu, trong khi ngập lụt đã đẩy người dân vào tình trạng khẩn cấp về nhân đạo.

Theo các nhà ngoại giao, Israel cũng đang cản trở kế hoạch huấn luyện 5.000 cảnh sát Palestine tại Ai Cập và việc triển khai Lực lượng ổn định quốc tế (ISF) tới Gaza. Khoảng 500 binh sĩ, phần lớn đến từ Maroc, đã sẵn sàng tới Gaza trong thành phần lực lượng này.

Kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực, quân đội Israel vẫn liên tục tấn công những địa điểm mà họ cho là mục tiêu của Hamas. Công cuộc tái thiết Gaza đến nay vẫn chưa bắt đầu do điều kiện đặt ra là Hamas phải giải giáp.

Đầu năm 2026, các bên trung gian đề xuất lộ trình theo đó Hamas từng bước giải giáp, đồng thời quân đội Israel rút dần khỏi khu vực nước này đang chiếm giữ, tương đương 65% diện tích Gaza. Hamas chấp thuận phương án này, song Israel đã bác bỏ. Theo các nhà ngoại giao, việc Israel chậm triển khai kế hoạch hòa bình cũng có lợi cho Hamas vì làm giảm sức ép buộc lực lượng này từ bỏ vũ khí.